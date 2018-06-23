Старые правила игры для новой Рады

Выбирая народных депутатов, Украина, за годы Независимости, перепробовала много способов: и чистую мажоритарную, и пропорциональную, и смешанную избирательные системы. В процессе «использования», в каждой из них были обнаружены как достоинства, так и недостатки.

Так, последние досрочные парламентские выборы в 2007 году были проведены в соответствии с переходными положениями Конституции-2004 (которая действует и сегодня), по пропорциональной системе с закрытыми списками. По результатам голосования, эти «правила игры» были подвергнуты нещадной критике за оторванность депутатов-списочников от народа. Поэтому очередные выборы в Верховную Раду в 2012 году состоялись уже с использованием смешанной системы: когда половина парламентариев получила мандаты в закрытых списках политических партий, а половина – по мажоритарным округам. Тем не менее, и эта избирательная система не стала для страны панацеей, как и депутаты не стали ближе к народу. В этой связи сегодня, в преддверии новых выборов, парламент снова на распутье.

В Верховной Раде было зарегистрировано несколько законопроектов относительно изменений избирательного законодательства. Учитывая аннексию Крыма Российской Федерацией и нестабильную ситуацию на востоке страны, наиболее вероятной избирательной системой депутаты, на словах, видят пропорциональную. Но, в этом случае, главная загвоздка – запрос общества на открытые избирательные списки партий.

Открытые списки – невозможное возможно?

Этот запрос поддерживает президент Украины Петр Порошенко, поскольку обещание открытых списков фигурировало в его президентской избирательной программе. Впрочем, в недавнем интервью украинским телеканалам глава государства признал, что открытые списки будут лишь в случае, если существующим парламентским фракциям удастся об этом договориться. «Какой компромисс будет достигнут в Верховной Раде – пока открытый вопрос… Договорятся о пропорциональной системе с открытыми списками – пусть идут на пропорциональную систему, вообще не способны договориться – будут избираться так, как в законодательстве сейчас…», - отметил он, возложив ответственность за принятие новых «правил игры» для Рады на саму Раду.

Несмотря на то, что фракции, до недавнего времени составляющие костяк парламентской коалиции, на публику всячески выступают за открытые списки, эффективность их работы в принятии соответствующих изменений в избирательные законы, крайне мала. До недавнего времени основным вариантом компромиссного закона о выборах Верховной Рады оставался документ, согласно которому избирателям предлагалось голосовать не только за партии, но и за кандидатов от партий в мажоритарных округах. То есть, кандидатам на получение мандата разрешалось бы конкурировать в одномандатных округах и, одновременно, в списках партий. При этом результат голосования зависел бы от так называемых «вторых голосов». Таким образом, избранным считался бы победитель на мажоритарном округе, набравший большинство голосов, но «второй голос» определял бы то, сколько представителей «его» партии может зайти в Раду.

Впрочем, по имеющимся на текущий момент данным о законотворческих симпатиях членов коалиции, эти попытки обновления избирательного законодательства готовы поддержать, от силы, 160-170 парламентариев. К примеру, один из законопроектов, предлагающих открытые списки, еще в середине июня был провален Радой (за него проголосовали лишь 167 депутатов).

Затягивание с принятием открытых списков усложняет и работу Центризбиркома. По словам замглавы ЦИК Андрея Магеры, реальность такова, что, в условиях короткой избирательной кампании, подготовить работу теризбиркомов при наличии открытых региональных списков, практически, не представляется возможным. В существующей ситуации, в Центризбиркоме считают, что меньшим злом могло бы стать принятие пропорциональной системы выборов с закрытыми списками. А над открытостью избирательного процесса следует поработать уже будущему созыву Верховной Рады.

«Те или иные» списки

Собственно, учитывая вышесказанное, накануне голосования за избирательные законы, которое запланировано на завтра, 12 августа, парламентарии весьма осторожны в оценках перспектив принятия того или иного документа. «Еще нет никакого решения по избирательному закону, документы будут выноситься в зал и голосоваться. Есть три проекта - по пропорциональной системе с открытыми списками, просто по пропорциональной системе, и относительно обновления действующей смешанной системы», - заявил после Согласительного совета руководителей парламентских фракций в понедельник вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский.

Народный депутат от фракции партии УДАР Павел Розенко сомневается в возможности принятия этим созывом Рады законопроекта о проведении выборов по открытым спискам. «Думаю, что этим будет заниматься следующая Верховная Рада», - заявил он в комментарии УНИАН.

В свою очередь, лидер фракции «Батькивщина» Сергей Соболев продолжает настаивать, что досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться именно по открытым спискам, но сетует на несговорчивость коллег по депутатскому корпусу в этом вопросе. По его словам, «Батькивщина», «Свобода» и УДАР готовы отдать за такой законопроект 175 голосов. Также депутат уверен, что существует достаточное количество внефракционных парламентариев, готовых поддержать «те или иные» партийные списки.

Действительно, открывать списки не выгодно как партиям, которые лишаются возможности продавать проходные места, так и мажоритарщикам, теряющим гарантии попадания в проходную часть списков. В этой связи, наиболее вероятным для принятия Верховной Радой остается законопроект, подготовленный представителем президента в парламенте Русланом Князевичем, консервирующим нынешнюю смешанную избирательную систему, но с некоторыми изменениями. В частности, к этому законопроекту предложено несколько «новых» норм, которые касаются избирательных блоков (с установкой дифференцированного избирательного барьера для партий – 5%, для блоков – 7%), сокращения срока избирательной кампании и сокращения финансирования выборов.

К слову, этот документ – единственный, который, по состоянию на сегодня, внесен в повестку дня работы Верховной Рады на 12 августа. Но торги все еще идут.

О чем идут торги

В частности, в рабочей группе парламента, которая занимается подготовкой избирательного законодательства, обсуждается компромисс относительно избирательного барьера. Так, если депутаты будут готовы поддержать возвращение блоков, то нельзя исключать снижения проходного барьера в Раду для политических партий до 3%. Таким образом, например, для реинкарнации Партии регионов – Партии развития Украины – вероятность проскользнуть в новый созыв Верховной Рады, особенно, учитывая сокращение сроков кампании, возрастет. Тем более что и сами представители этой партии ранее настаивали на снижении проходного барьера. В частности, экс-представитель бывшего президента Виктора Януковича в Верховной Раде, народный депутат Юрий Мирошниченко предлагал снизить барьер до 2%.

На подобные изменения может согласиться и «Свобода», до недавнего времени выступающая исключительно за открытые списки. Дело в том, что при высоком проходном барьере, свободовцам, изрядно напортачившим в парламенте за последние полтора года, придется туго. В этой связи, соратники Тягнибока вполне могут отойти от былой принципиальности относительно открытых списков, дабы гарантировано получить места в Верховной Раде будущего созыва после снижения проходного барьера.

Что касается несговорчивых мажоритарщиков, с ними до последнего будут торговаться, делая ставку на финансы. Так, некоторые из них побаиваются значительного увеличения денежного залога для участия в избирательной кампании. «Говорят, что для мажоритарки выпишут денежный залог в 1 млн гривен. В этом случае многим из нас в Раду не пройти», - посетовал один из потенциальных непроходных.

В этой связи, нельзя исключать, что мажоритарщикам предложат простой компромисс: они поддерживают в сессионном зале законопроект, наработанный рабочей группой, а взамен для них снижается размер залога, что позволяет беспрепятственно баллотироваться на округах. Но, в любом случае, сохранение действующей смешанной избирательной системы в том виде, в котором она существовала до сегодня, маловероятно.

В целом, участники рабочей группы оценивают вероятность принятия нового избирательного законодательства (с реанимацией избирательных блоков) в 60%. При этом не исключают, что 12 августа документ не будет проголосован в парламенте, а торги продлятся, минимум, до конца нынешней пленарной недели.

Татьяна Урбанская