Вехи недели. «Гуманитарная» Россия, освобожденный Майдан и контрнаступление Яценюка

Сокращение зоны антитеррористической операции в результате наступления украинской армии и панические заявления лидеров сепаратистов подталкивают Россию к более решительным действиям, которые в Кремле, по всей видимости, считают асимметричным ответом успехам украинских военных на Донбассе. Утром 8 августа под видом сопровождения конвоя с гуманитарным грузом Россия попыталась ввести свои войска на территорию Украины. Полагаю, что пресечь эту попытку Путина переломить ситуацию совместными усилиями пытались не только в Киеве, но и в Берлине и Вашингтоне. В результате статус кво сохранился – россияне продолжают довольствоваться переброской новых и новых единиц техники в Украину, продолжая лить на международном уровне крокодильи слезы о «гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины». Тем временем больше тысячи украинских военных из «сектора Д» у российской границы вышли на воссоединение с основными силами АТО, еще несколько сотен были вынуждены возвращаться на Родину через российскую территорию.

Сенсационно прозвучало заявление председателя СБУ Валентина Наливайченко о том, что пророссийские боевики планировали сбить лайнер «Аэрофлота» для создания повода для вторжения. Учитывая практику провокаций ФСБ, такой сценарий не выглядит совсем уж невероятным, но окончательный ответ на версии о гибели «Боинга-777» «Авиалиний Малайзии» даст международная комиссия. Показательно, что заявление было сделано во время пребывания в Киеве Андерса Фог Расмуссена – генеральный секретарь НАТО не только провел встречи с руководством страны, но и продемонстрировал важность двустороннего сотрудничества для Альянса.

Интересно, что не только российские СМИ, но даже представитель РФ в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин гневно отреагировали на демонтаж баррикад и палаток в центре Киева. Еще бы чуть-чуть – и Чуркин завел бы заезженную пластинку о «легитимном президенте Януковиче». На самом деле наведение порядка в центре Киева было тестом на наличие хотя бы минимальных управленческих способностей и политической воли у Виталия Кличко и демонстрацией способности власти навести порядок в центре столицы. Что касается палаточного городка на Майдане, то его функция на сегодня исчерпана, а обществу необходимо знать не только имена организаторов убийц Небесной сотни, но и тех, кто полгода поддерживал «тяжелый революционный дух» среди обитателей палаток в центре Киева.

Уход в отставку секретаря СНБО Андрея Парубия совпал по времени с первой попыткой демонтажа баррикад на Майдане. Парубий не являлся членом президентской команды, но на время работы в Совбезе приостановил членство в партии «Батькивщина». Теперь перед Андреем Владимировичем открывается широкое пространство для политического маневра в контексте приближающихся парламентских выборов. И в этом вопросе Парубий, как представляется, не одинок: окончательный кадровый состав участников будущей схватки за депутатские мандаты находится в процессе усушки и утряски.

Премьер-министр Арсений Яценюк тем временем нарабатывает рейтинговые очки, призывая парламентариев принять «пакет экономического роста». Стремление поставить законодателям вилку, используя терминологию шахмат, понятно и логично, но Арсений Петрович немного перебарщивает со спецэффектами. Он так отчаянно призывал нардепов вернуться в Киев, будто законодатели не планировали больше посещать Украину никогда. Отдельного упоминания заслуживает и намерение ввести санкции против России. Их анонсировал лично глава правительства, принять необходимое решение должна Верховная Рада, а окончательное решение примет СНБО. Для государства, убеждающего весь мир в том, что Россия осуществляет против него агрессию, Украина ведет себя крайне медлительно.