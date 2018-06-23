Украинский интерес. Неугомонная Россия, санкции второго темпа и евроатлантическое одобрение

Противостояние на востоке Украины сопровождается использованием Россией разнообразного инструментария воздействия на ситуацию. Наивно думать, что Кремль ограничился исключительно поставками боевикам вооружений и переброски подкреплений через российско-украинскую границу. Москва, к примеру, активно использует трибуну Совета Безопасности ООН для продвижения своей позиции относительно «гуманитарной катастрофы на Донбассе», которую намерена использовать как повод для вооруженного вмешательства. Заявления постпреда России Виталия Чуркина имеют все шансы в скором будущем войти в учебники дипломатии как пример неадекватного использования своих полномочий на международном уровне.

При этом на официальном уровне отношения между Украиной и Россией остаются формально на уровне стратегического партнерства, правда, и в Москве, и в Киеве предпочитают об этом не вспоминать. Несколько сотен украинских военных были вынуждены перейти на сопредельную территорию, и подавляющее большинство из них вернулись на Родину. Пятерых украинских офицеров российские власти пытаются представить в качестве военных преступников, что вполне вписывается в логику действий Кремля. При этом граждане России продолжают играть ключевые роли в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, на что в Москве предпочитают закрывать глаза.

Собственно говоря, вызвавший серьезный резонанс запрет на импорт продуктов питания из Европейского Союза и государств, внедривших санкции против России, Кремль намерен обернуть в собственных интересах. Во-первых, продемонстрировать собственное могущество и высокую степень автономности экономики, во-вторых, обеспечить эффект «осажденной крепости» внутри страны, дабы Владимир Путин и дальше мог опереться на поддержку сограждан в противостоянии цивилизованному миру. Социологи отмечают, что рейтинг российского президента продолжает бить рекорды.

Украинский Кабинет Министров анонсировал введение широкомасштабных санкций, за которые должны проголосовать Верховная Рада. До последнего времени наша страна ограничила только экспорт военной продукции и товаров двойного назначения, но уже на следующей неделе намерена ввести санкции против 172 физических и 65 юридических лиц с российской пропиской. При этом стоит отметить, что Украина вводит санкции вторым темпом даже по сравнению с Европейским Союзом. Видимо, в порядке компенсации такой медлительности Арсений Яценюк пообещал в случае необходимости остановить транзит российского газа в Европу. Это решение сложно назвать продуманным, но пока оно является не окончательным.

К позитивным сигналам можно отнести заявление Барака Обамы, который отметил, что США не намерены поставлять оружие Украине, но внимательно следят за ситуацией на Донбассе. Побывавший в Киеве генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не только получил из рук Петра Порошенко орден Свободы, но и дал понять, что для Альянса отношения с Украиной намного важнее контактов с Россией. НАТО также не намерено поставлять вооружение нашей стране, однако эту функцию могут выполнить государства-члены Альянса.