Ежедневно в Украину проникает около сотни российских наемников

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Эспресо.TV. "Ежедневно до Украины поступает новая сотня, а иногда и тысяча наемников, которых вербуют по всей России", - сообщил он.

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По его словам, "наемники вербуются как за деньги, так и по идеологическим мотивам после показа видеороликов о том, что якобы наши военные распинают 3-хлетних детей".

Антон Геращенко подчеркнул, что именно поэтому в настоящее время проводится третья волна мобилизации. "Мобилизация необходима, потому что у нас не хватает сейчас силы для того, чтобы окончательно подавить сопротивление террористов", - подчеркнул он.

Антон Геращенко рассказал, что в первую очередь мобилизуют тех, "кто больше нужен, то есть какие специальности нужны. Например, нужны артиллеристы или те, кто проходил службу в танковой технике. Поэтому дальше уже военкоматы по линии Минобороны определяют, кого, когда и сколько надо мобилизовать", - рассказал он.