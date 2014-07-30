РФ продолжает стягивать войска: за 20 км от границы Украины находится эшелон с 50 танками

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной», - говорится в сообщении.Читайте также7 танков из РФ прорвались в Украину - СНБО

На направлении Стародуб (РФ) - Воронок (РФ) (напротив Черниговского пограничного отряда) за 15 км от границы замечено движение военной колонны в количестве 15 единиц техники, в том числе 2 установки «Град», 1 БМП, 2 бензовозы и около 10 автомобилей с личным составом.

«На железнодорожную станцию «Кантемировка» Воронежской области РФ (за 20 км от границы с Украиной) прибыл эшелон с танками в количестве до 50 единиц», - добавляет Госпогранслужба.

Напомним, сегодня журналист Роман Бочкала сообщил, что Колонна военной техники из РФ вошла в Украину в районе Дмитровки. В составе колонны были танки и Бтры. Доложить об этом в штаб по горячим следам было невозможно. Террористы заглушили связь.