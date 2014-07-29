В ЕС объяснили, почему приняли санкции третьего уровня против России

Об этом речь идет в совместном заявлении президента Европейского Совета Хермана Ван Ромпея и президента Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, распространенном в Брюсселе в связи с принятием решения относительно введения против России санкций третьего уровня.

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"Сегодня Европейский союз согласовал пакет значительных дополнительных ограничительных мер, направленных на секторальное сотрудничество и обмен с Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

В ней Херман Ван Ромпей и Жозе Мануэл Баррозу объяснили, почему Евросоюз решился на этот шаг. "Когда спираль насилия выходит из под контроля и приводит к убийству почти 300 мирных жителей из Нидерландов в Малайзии, ситуация требует срочных и решительных мер реагирования", -говорится в совместном заявлении.

"Европейский союз будет выполнять свои обязательства по защите и обеспечению безопасности своих граждан. Европейский союзбудет поддерживать своих соседей и партнеров", - пообещали в заявлении руководители ЕС, подчеркнув недопустимость аннексии территории и намеренной дестабилизации соседней суверенной страны, что "не может быть принято в XXI веке в Европе".