А что скажет БЮТ о досрочных выборах?

В политических дискуссиях вокруг разблокирования работы Верховной Рады в ход пошли самые веские аргументы. Экс-министр юстиции, нашеукраинец Роман Зварич гневно отмел возможность торгов между его политической силой и регионалами по „стратегическому вопросу НАТО” и напомнил своим оппонентам, что с сегодняшнего дня включился „счетчик”. Речь шла совсем не о том значении, к которому привыкли в определенных донецких кругах. Роман Петрович имел в виду роспуск парламента.

По мнению депутата, с 6 февраля пошел отсчет месячного срока, предусмотренного Основным Законом: Президент, в соответствии с Конституцией, имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если на протяжении 30 дней на очередной сессии не проходят пленарные заседания. На реплику, что Президент не может распускать Раду еще год, Зварич заметил, что в прошлогоднем указе Президента о досрочном прекращении полномочий не шла речь. "Президент признал лишь неполномочность Верховной Рады Украины", – заявил он. Иначе говоря – Президент не прекратил полномочия, а констатировал их прекращение, поскольку более чем треть депутатов отказались от своих мандатов.

Так подхватит ли Украина эстафету досрочных парламентских выборов от Италии, где их назначил Президент Джорджо Наполитано, распустив перед этим высший законодательный орган страны?

Этот вопрос живо волнует украинских политиков. Например, однопартиец Зварича, спикер ВР Арсений Яценюк не видит необходимости проводить досрочные парламентские выборы. Десать, этот призрак бродит исключительно в головах политологов и экспертов. Аргументация профессионального экономиста сугубо прагматична: ни один политический штаб не в состоянии профинансировать досрочные выборы. К тому же, несколько загадочно отметил Яценюк, сегодня очень легко предсказать фаворитов гонок. А потому он призвал „политических кормчих” услышать его слова и подумать, не стоит ли все же прийти во вторник (12 февраля) к стенам парламента и начать работать.

Днем раньше „самооборонец” Давид Жвания отмечал, что блокирование трибуны - практика гиблая, и если оно продолжится, все может окончиться досрочными выборами. „Мы к ним готовы”, – уверенно заявил претендент на должность руководителя Антимонопольного комитета.

Предшественник Яценюка в спикерском кресле Владимир Литвин раздраженно заявил, что готов внести проект постановления о досрочных выборах к ВР, если на этом будут настаивать другие политические силы. Впрочем, академик подозревает, что коллеги-политики в действительности не будут настаивать на таком самоубийственном шаге.

Мол, сегодня политические силы лишь пугают друг друга проведением досрочных выборов. Но, уверен Литвин, таким способом никому не удастся шантажировать друг друга.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил на заседании оппозиционного правительства, что досрочные парламентские выборы могут состояться в ближайшее время. На это он видит свои причины: «Коалиция в таком составе, как она есть, неработоспособна, и неработоспособен парламент». А потому, по мнению теневого премьера, «досрочные выборы, скорее всего, не за горой, они уже приближаются».

В свою очередь, авторитетные регионалы Борис Колесников и Александр Ефремов практически в один голос заявляют, что ПР не инициирует новый избирательный процесс, но к этому процессу готова в любой момент. Как высказался немного путано Ефремов, «если вопрос зайдет в ситуацию, когда досрочные выборы будут неминуемы, это не будет тем предметом, который вынудит Партию регионов не отстаивать интересы своих избирателей».

Еще решительнее был „анфан террибль” украинской политики Нестор Шуфрич, который заявил, что проведение досрочных выборов будет победой оппозиции.

Показательно, что так или иначе о перспективе досрочных парламентских выборов высказались все парламентские силы – за исключением одной. БЮТ скромно отмолчался. Такое впечатление, что тимошенковцы просто боятся спугнуть свое счастье, которое им несет досрочная гонка. Ведь все политологи в один голос пророчат БЮТ значительное улучшение результата на досрочных выборах (за счет не только НУ–НС, но и „Регионов”). Раздача двухсот долларов на душу населения и умелая социальная риторика Тимошенко произвели на это население неизгладимое впечатление. Вспомним: Яценюк тоже говорил, что фаворитов досрочных выборов предсказать легко.

Поэтому более похоже на истину мнение тех экспертов, которые считают, что все громкие заявления о досрочных выборах не что иное как примитивным взаимным шантажом. Как отметил политолог Вадим Карасев, которого считают близким к Секретариату Президента, ни ПР, ни НУ–НС сегодня на самом деле не готовы к досрочным выборам. А БЮТ имеет шансы вообще получить убедительное большинство в Верховной Раде. „Досрочные выборы – это раздувание пузыря угрозы, чтобы стимулировать противников БЮТ как в лагере НУ–НС, так и в лагере ПР. Итогом может стать изменение конфигурации коалиции – переход к „широкой” и отставка правительства Тимошенко”, – считает Карасев.

Вот только не выйдет ли все, как водится в украинском политикуме, с точностью до наоборот? Не отшатнутся ли вместо этого встревоженные „доны” к Юлии Владимировне, которая уже шутя намекнула на готовность принять их „в лоно”? Конечно, при условии выполнения 20-ти (ре) приватизационных пунктов...

Валентина Ляшенко, специально для УНИАН

P.S. Когда материал был подготовлен к выходу, Юлии Тимошенко высказала свою позицию о досрочных выборах.