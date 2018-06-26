Налоги Яценюка: защитить олигархов и убить газодобычу

«Нам удалось обложить налогом только одного олигарха, по имени Ахметов», - так сегодня Арсений Яценюк, который на прошлой неделе громко заявил о нежелании выполнять обязанности премьера, решил вдруг объяснить, почему не трогает самый прибыльный бизнес богатейшего Рината Ахметова и почему обратил взор на других состоятельных соотечественников. В частности, на тех, кто занимается нефте- и газодобычей.

Напомним, правительство хочет, чтобы рентная плата за добычу голубого топлива и черного золота выросла в четыре раза – с 17,5%, до 70%.

Правда, после того, как в конце прошлой недели парламент остро раскритиковал налоговые инициативы правительства и отказался их поддерживать (а именно после этого Яценюк стал шантажировать народных депутатов отказом выполнять обязанности премьера, что не предусмотрено Конституцией) Арсений Петрович несколько смягчил свою позицию. Убийственным налогом Кабмин теперь хочет облагать только старые скважины.

«В парламент вносится предложение об освобождение на период до года от рентных платежей новых скважин. Только при условии, если эти деньги от ренты будут прямо поступать на спецсчета и отправляться на бурение новых скважин. Чтобы не говорили, что правительство только закручивает гайки», - отметил Яценюк.

«Дурацкий вопрос»

Ранее министр финансов Александр Шлапак объяснил свое сногсшибательное предложение установить рекордную рентную плату на добычу газа и нефти в 70% тем, в рентабельность в добыче голубого топлива и черного золота в Украине составляет умопомрачительные полторы тысячи процентов. Этому не поверили народные депутаты и раскритиковали участники рынка.

«Чушь сплошная в качестве аргументации, даже комментировать не хочется. Любому желающему экономику добычи газа могу разложить на молекулы за 30 секунд, и вопрос о сверхрентабельности снимется как дурацкий», - написал на своей страничке в соцсети Фейсбук глава «Смарт Холдинга» Алексей Тимофеев (собственник одного из крупнейших частных газодобытчиков – Regal Petroleum).

По словам Тимофеева, сверхрентабельность бывает тогда, когда кто-то украл спецразрешение на добычу, украл готовые действующие скважины, и, наконец, не осуществляет дальнейшее разбуривание месторождения.

«Такие «счастливцы», очевидно, есть. Ну, так аннулируйте у них лицензии адресно и продавайте их на аукционах заново, а не убивайте индустрию в зачаточном состоянии», - призвал Тимофеев. В этом есть логика: тем более, что во времена президентства Януковича практически даром раздавались газовые и нефтяные месторождения – правда, только узкому пулу компаний, близких к Семье.

Тимофеев признал, что маржинальная составляющая при добыче углеводородов относительно высока – 45-50%. Но она поглощается высокими инвестициями и высокими рисками, так как бурение новых скважин далеко не всегда заканчивается успешно. «В условиях Украины показатель успешности нового бурения - это 25-50%», - говорит он.

Добыча руды: Кабмин помог уйти от налогов

Но вернемся к налогообложению высокорентабельного бизнеса Ахметова – добычи руды. Налог в четыре раза, напомним, был поднят весной – во время принятия пакета антикризисных мер.

Чтобы понять, насколько рентабельным даже в этих условиях по-прежнему остается этот бизнес, достаточно посмотреть следующие цифры.

До апреля рента за добычу железной руды составляла 3,64 грн за тонну, при этом рыночная стоимость этой тонны – в пределах 100 долларов. Таким образом, при годовой добыче в 80 млн. тонн руды, отечественные ГОКи продавали полезных ископаемых на 8 миллиардов долларов (при нынешнем курсе – около 100 миллиардов гривень), а государственный бюджет получал лишь 300 миллионов гривень рентных поступлений. Это значит, что в казну перечислялись копейки, по сравнению с тем, что получал собственник ГОКов.

«В прошлом году только три горно-обогатительных комбината: Северный, Центральный и Ингулецкий (принадлежат «Метинвесту» Рината Ахметова, – УНИАН) показали чистую прибыль в 10 миллиардов гривень. При этом государство получало копейки, мизер. Это же ненормально», - пояснил в комментарии УНИАН экс-министр промышленности Украины Валерий Мазур. По его словам, он неоднократно призывал чиновников Кабмина Николая Азарова увеличить налогообложение деятельности ГОКов, однако на это никто внимания не обращал.

«Я обращался к предыдущей власти, но никто ничего не делал. Мощное горнорудное лобби присутствовало во власти и всячески возражало против этого», - говорит Мазур. Тут, впрочем, ничего удивительного нет: главный горно-рудный бизнесмен страны Ахметов долгое время был основным финансовым донором Партии Регионов, которая и формировала правительство после того, как Янукович стал президентом, да и с семьей самого Януковича Ахметова связывает партнерство в ряде бизнесов. Удивительно другое.

С приходом нового премьера – Яценюка – не связанного общим бизнесом ни с Ахметовым, ни с бывшей властью, ситуация кардинально не изменилась.

В апреле были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ставка за добычу руды была установлена на уровне 5% от стоимости товарной продукции. Однако, по словам Валерия Мазура, топ-менеджеры ГОКов придумали простую схему снижения рентных платежей при новом налогообложении: «внутри» одного ГОКа на документах создается видимость существования двух предприятий – по добыче руды и ее обогащению. При этой схеме, первое предприятие продает руду из карьера как готовую продукцию на обогатительную фабрику по 40 грн за тонну, перечисляя в бюджет рентный платеж по новой ставке в 2 гривны за тонну – что почти вдвое ниже даже старых рентных платежей! «А обогатительная фабрика продает руду реальному потребителю по 100 долларов за тонну, но уже никаких рентных сборов государству не платит: не она же добывала», - поясняет схему Мазур.

Таким образом, получается, что налоговые службы не имеют влияния на контроль за процессом установления цены на продукцию, а ГОКи владеют возможностью снижать отчисления в, и без того скудный, бюджет. По крайней мере, правительство стыдливо умалчивает о том, насколько увеличились поступления в бюджет от добычи руды после антикризисных нововведений.

«Не стоит поднимать плату за газ до 70%, потому что это – безумие и расчеты там были взяты с потолка. Ведь очевидно, что, когда поднимают рентную плату за добычу газа до 70%, а при этом ренту на руду оставляют в районе 5%, говоря, что «мы ее уже в 4 раза подняли» – это просто манипулирование цифрами», - подтверждает УНИАН слова Мазура старший аналитик компании Dragon Capital Денис Саква.

По его словам, возможно, имеет смысл рассмотреть компромиссный вариант, когда нужно обоснованно поднимать ренту на все природные ископаемые одновременно (за исключением угля, добыча которого в Украине, в целом, убыточна). Но, в любом случае, игнорировать такую высокодоходную часть отечественной промышленности, как добыча железной руды, при этом полностью убивая нефте- и газодобычу, по мнению эксперта, не правильно.

«В любом случае, добыча руды сейчас – это очень рентабельное занятие. Маржа на добыче руды очень высокая, и там есть, куда ставки поднимать», - подчеркнул Саква.

Титановая афера: страна сама отдает свои деньги

Кроме Ахметова, отличнейшие условия для ведения бизнеса в настоящий момент имеет находящийся под стражей в Австрии Дмитрий Фирташ. Дело в том, что он контролирует Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский ГОК, которые добывают ильменит, цирконий и гафний, и которые, согласно предлагаемым Яценюком изменениям в налоговый кодекс, не будут уплачивать увеличенные рентные платежи. Хотя, при этом, прибыльность «титановой империи» Фирташа даже выше, чем «железнорудного царства» Ахметова.

В частности, экс-министр промполитики Валерий Мазур отмечает, что рентная ставка за добычу ильменитовой руды составляет около 10 грн за тонну, при этом, тонна циркониевого концентрата (извлекается из руды на ГОКах) стоит 3 тысячи долларов.

По словам Мазура, правительству стоило бы привести ставку налогообложения по добыче руд к показателю 10-15% от стоимости готовой продукции. При этом необходимо обязать налоговые службы вести жесткий контроль по установлению рыночных цен на продукцию.

«Если взять от 3 тысяч долларов 10% - то это будет 300 долларов рентных платежей государству, а не какие-то 10 грн. Вот в чем нюанс», - поясняет Мазур.

Помимо собственно рентных ставок, по словам Мазура, Фирташ в принципе, даже при новой власти, продолжает получать сверхприбыли на удержании под своим контролем (на правах аренды) двух вышеуказанных ГОКов – которые формально находятся в государственной собственности, и, по логике, должны бы приносить прибыль обнищавшему государству.

«По оценкам экспертов, два комбината дают чистую прибыль 350 млн долл. в год. Фирташ незаконным путем добился того, что 10 лет держит два ГОКа в аренде. Причем, 2 последних года он не платил арендную плату и говорил, что просто их «сохраняет», а 350 миллионов долларов каждый год просто кладет себе в карман», - говорит Мазур.

Тут следует отметить, что правительство не упустило шанс повернуть обильный ручей фирташевских доходов в казну – предложив отобрать эти предприятия у Фирташа, и, с сентября, вернуть их в государственное управление. Однако, эксперты уверяют, что за оставшееся время от предприятий ничего не останется, люди, в итоге, останутся без работы, а во всех проблемах указанных производств Фирташ обвинит правительство.

«Что сегодня делается на Вольногорском ГМК? Фирташевцы сегодня берут и вывозят оттуда оборудование. Доводят комбинат до того, чтобы он остановился. А ведь там – 6 тысяч рабочих! Потом нам скажут – вот, видите, пока был Фирташ, было все хорошо, а теперь – прекратили аренду – и стало все плохо», - предполагает экс-министр промполитики Украины.

Это ни в какие рамки не лезет. В нынешнее время, когда каждая копейка нужна бюджету, с таким подходом скоро не будет средств, чтобы платить военным, учителям, медикам, пенсионерам. Идет разграбление государства через недра!» - подытожил Мазур.

Владимир Касатонов