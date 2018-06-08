Дело Савченко: Россия продолжает удерживать заложников

Как известно, пророссийские террористы, воюющие на Донбассе, в конце июня захватили Надежду в плен и передали российским спецслужбам. Россия обвиняет украинку в убийстве российских журналистов, которые погибли в зоне проведения АТО.

Российский суд – театр абсурда

Судебный процесс над Савченко, как и предыдущие «объяснения» российских чиновников, что Надежда попала на территорию России как беженка, с самого начала был похож на дурной спектакль. Судья, приступив к рассмотрению дела, пригласила в суд погибших журналистов телеканала «Россия» Игоря Корнилюка и Антона Волошина как пострадавшую сторону. Коллеги судьи, смутившись, поспешили ей тут же напомнить, что из-за гибели этих людей все собственно и собрались в зале суда. Казус быстро замяли, но и по нему уже можно было понять, каким будет дальнейшее заседание.

Надежду Савченко, несмотря на ее личные требования и требования адвокатов, даже не доставили в суд, организовав, вместо этого, общение в режиме видео-конференции. Почему было принято такое решение, не ясно. Работники российской Фемиды, сославшись на несколько статей УК РФ, лишь объявили, что у «суда есть такое право».

В ходе заседания Надежда говорила на украинском языке, поэтому российская сторона предоставила ей «переводчика». Такого издевательства над украинским языком не позволял себе даже известный интерпретатор и автор совсем новых слов экс-премьер Украины Николай Азаров. Перевод был похож, скорее, на свободный пересказ, что немало возмутило присутствующих в зале граждан Украины, в первую очередь, представителей консульства и прессу.

Однако ходатайство адвокатов Савченко об отводе такого низкоквалифицированного переводчика было судом отклонено. «Я так понял, что все участники, включая зрителей, все владеют украинским языком в совершенстве, поэтому нет необходимости в замене переводчицы», - заявил прокурор, реагируя на аргументы и замечания стороны защиты, которые пытались объяснить: являясь гражданами РФ, они не совсем понимают слова своей подзащитной.

На это, к слову, отреагировал и второй прокурор, который отметил: главное, мол, чтобы происходящее в зале понимала сама Савченко, «а вот понимаем ли мы - это дело наше».

Действительно, кому в РФ интересно, что скажет человек, которого до этого, по словам самой Надежды Савченко, выкрали пророссийские боевики и, с мешком на голове, незаконно, в нарушение любых миграционных правил, доставили на территорию России? А потом еще около недели удерживали неизвестно где без права позвонить даже родным?

Украинцы - пленники, а не подсудимые

Как бы там ни было, российский суд не только продлил пребывание Надежды в местных казематах, но и отказался отпустить украинку под залог в 500 тысяч российских рублей и гарантий от украинского посольства. «Мне кажется, суд проигнорировал главный факт, который касается перемещения Савченко с территории Украины на территорию России. Савченко была похищена... В настоящее время мы уже обладаем дополнительной информацией о том, что Савченко была передана с рук на руки от луганских сепаратистов к российским спецслужбам. Это не секрет», - заявил адвокат Надежды Марк Фейгин.

Уже после судебного заседания защита нашей летчицы в очередной раз заявила, что вина Савченко не доказана, ведь она физически не находилась в районе гибели российских журналистов. Адвокаты украинки о уверенны, что дело Надежды - политическое, а сама она была незаконно похищена и перевезена в Россию. Причем ее случай – не единичный. «Мы предполагаем, что лица, имеющее отношение, как к политике, так и военнослужащие, такие как Савченко, находятся в России с целью политического размена», - добавил Фейгин.

Адвокаты Надежды Савченко предполагают, что власти РФ намерены обменять ее и других таких же пленников из Украины на россиян, задержанных украинскими силовиками в зоне АТО. «В случае если бы версия Следственного комитета подтверждалась, то имелись бы доказательства перехода Савченко под видом беженки через пограничный пост. С соответствующей отметкой и видеозаписью. Ничего этого в деле не имеется. Таким образом, можно предположить, что ополченцы с оружием могут сегодня перейти границу РФ, и никто их здесь не остановит… Получается, никакого контроля за ней (границей – УНИАН) нет», - отметил второй адвокат Надежды Николай Полозов.

Надежда на суде держалась мужественно, а по окончании судебного заседания даже успела прокричать «Слава Украине!». Присутствующие в зале суда украинцы встретили эти слова традиционно - «Героям Слава!», что немало удивило многочисленных российских журналистов, которые освещали ход дела.

По информации адвокатов украинской летчицы, в ближайшее время Савченко должны этапировать в московский СИЗО «Лефортово». Как известно, в «Лефортово» также содержат другого украинского узника – режиссера Олега Сенцова, которого российские спецслужбы незаконно вывезли с территории Крыма после аннексии полуострова Россией.

Украинским журналистам в России не рады

Под здание суда пришли и несколько жителей Луганской области, которые, представившись беженцами, возмущались, что Украина и украинский консул не оказывают им помощь. А вот одна из жительниц Воронежа принесла нашей летчице печенье и сладости. Женщина объяснила, что после того, как узнала о таком «задержании» Надежды, ей стало стыдно за Россию, и сегодня, на седьмом десятке жизни, она чувствует себя больше украинкой, чем россиянкой.

Украинских журналистов у суда «вылавливали» сотрудники Федеральной миграционной службы РФ, проверяя наличие аккредитации российского МИДа. Как известно, неделей раньше в Воронеже уже была задержана съемочная группа украинского телеканала 1+1. Корреспондента несколько дней удерживали, сославшись на нарушение правил работы иностранных журналистов в России. Формальным поводом стало отсутствие у журналиста аккредитации российско МИД.

В этой связи примечательным выглядит тот факт, что погибшие в Украине корреспондент и оператор телеканала «Россия -1», в убийстве которых сейчас почему-то обвиняют Надежду Савченко, сами работали в зоне АТО в Украине без какой-либо аккредитации. Более того, у украинской погранслужбы не было данных о пересечении российскими журналистами границы.

Нельзя исключать, что, если бы представители российских СМИ относились к соблюдению миграционных правил в зоне АТО так же серьезно, как работники ФМС РФ относятся к наличию аккредитации у их украинских коллег, работающих в России, этих бессмысленных смертей не было бы вовсе. Как и дела Надежды Савченко, шитого белыми нитками.

Роман Цимбалюк