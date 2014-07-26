В ответ на санкции МИД России назвал ЕС "унтер-офицерской вдовой"

Об этом говорится в заявлении российского министерства, передает "Украинская правда". "В очередной раз, пойдя на поводу у Вашингтона по вопросу о дополнительных антироссийских санкциях, Евросоюз выступил в роли "унтер-офицерской вдовы", фактически поставив под угрозу международное сотрудничество в области безопасности", - говорится в заявлении.

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Также МИД России обвинил ЕС в том, что он взял курс на полное свертывание совместной борьбы с терроризмом, организованной преступностью и распространением оружия массового уничтожения. "Убеждены, что такие решения будут с энтузиазмом восприняты международным террористическим интернационалом. То, что ему не удавалось в течение последних десятилетий - вбить клин в ряды мирового сообщества - с легкостью сделали в Брюсселе ", - подчеркнули в российском МИДе.

Кроме того в документе говорится, что "Евросоюз окончательно сел "на иглу" Вашингтона и киевских сказок о событиях, происходящих в Украине, лишив себя альтернативного, причем объективного, источника информации".

Как сообщал УНИАН, 25 июля Совет ЕС добавил в список тех, у кого будут заморожены активы и кому будет запрещено выдавать визы, еще 15 лиц и 18 организаций, ответственных за действия против территориальной целостности Украины