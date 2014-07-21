Посольство США в РФ: Украина не запускала ракеты "земля-воздух" во время АТО

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Москве. По данным посольства США, "Украина также имеет на вооружении системы "Бук", но мы уверены, что ни одна из украинских систем противовоздушной обороны не находилась в районе крушения. Также украинские силы не запускали ни одной ракеты "земля-воздух" в течение конфликта, несмотря на то, что часто жаловались на нарушения их воздушного пространства российскими военными летательными аппаратами".

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При этом в сообщении подчеркивается, что вскоре после крушения Boeing-777 сепаратисты, в том числе один из их лидеров Игорь Гиркин, заявили в соцсетях, что они сбили военно-транспортный самолет. "В перехваченном разговоре, который выкладывался в интернете, лидер сепаратистов сообщает собеседнику, что отряд сепаратистов сбил этот самолет. После того, как стало очевидно, что самолет оказался гражданским лайнером, сепаратисты удалили посты в соцсетях, где они хвастались тем, что сбили самолет и что у них есть система ракет "земля-воздух" "Бук"", - напомнили в посольстве США.

"Видеоматериал, выложенный в соцсетях, показывает, как "Бук" транспортируется через район Краснодона назад в Россию. Видеоматериал показывает, что в системе нет, по крайней мере, одной ракеты, что может указывать на то, что был произведен пуск. События на месте в районе крушения ясно демонстрируют, что сепаратисты полностью контролируют этот район", - отмечается в сообщении.