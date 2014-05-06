Власти Крыма намерены говорить с татарами только языком силы – Чубаров

Об этом он рассказал в комментарии "Зеркалу недели".

Чубаров отметил, что крымские татары используют ненасильственные формы борьбы за свои права и не намерены от них отходить.

"Всем, кто хорошо знает крымских татар, известно: у нашего народа никогда не было в планах раньше, нет планов и сегодня идти на силовые противостояния с властью… Соответственно, зная это, попытки спровоцировать крымских татар на открытые конфликты могут исходить только из более глобальных планов, для которых есть место Крыму", - сказал он.

Читайте такжеПрокурор Крыма угрожает запретить крымскотатарский меджлис

Помимо этого глава Меджлиса уверен в том, что формат лояльных отношений установить не так сложно.

"Во многих государствах, даже в тех, где существует авторитарный стиль, такие форматы устанавливаются. В отношении жителей Крыма, мне кажется, пока еще идет их поиск. И в этом поиске участвуют очень многие силы и стороны, в том числе и ястребы. А по отношению к крымским татарам, мне кажется, тут целые стаи ястребов", - добавил он.

В окончание комментария Чубаров высказал мысль о том, что самопровозглашенные власти Крыма намерены говорить с татарами только языком силы.

"Я ощущаю, что по отношению к Крыму, к крымскотатарской части общества, значительная часть подходов априори нацелена на то, что "с этими людьми надо говорить только силой", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНИАН, глава Меджлиса Рефат Чубаров сказал, что вслед за возбуждением против него уголовного дела в ближайшие дни его могут подвергнуть задержанию и аресту с обоснованием "недопущения экстремистских действий" при подготовке и проведении мероприятий к 70-летию депортации крымскотатарского народа.