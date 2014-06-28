МИД Германии: у власти Украины нет аргументов для продления режима перемирия

Об этом руководитель немецкого внешнеполитического ведомства сказал на конференции социал-демократической партии Германии в городе Киль, сообщаетDW.DE со ссылкой на агентство dpa.

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По его мнению, еще должны быть сделаны важны шаги, чтобы предоставить украинскому президенту Петру Порошенку аргументы для того, чтобы еще раз продлить режим прекращения огня.

По словам немецкого министра, освобождение остальных наблюдателей ОБСЕ, которые находятся в плену сепаратистов на востоке Украины, могло бы предоставить весомые аргументы.

Как отметил Франк-Вальтер Штайнмайер, несмотря на определенное послабление напряжения в последние дни опасность раскола Европы остается реальной.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Петр Порошенко в рамках реализации мирного плана, который состоит из 15 пунктов, отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделами вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22.00 20 июня/ Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Вместе с тем, террористы продолжают обстреливать позиции украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.