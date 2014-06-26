Порошенко - ПАСЕ: Европа должна создать новую модель сохранения мира после агрессии РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Послевоенная модель была разрушена, и сейчас на наши с вами плечи ложится ответственность за создание новой модели", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко: Мирный план заработает только при поддержке России«События в Украине формируют новую Европу, и эта новая Европа будет единой или расколотой, стабильной или хрупкой. Будущее Европы и ее дух зависят от того, как будет урегулирован конфликт в Украине - на основе международного права, законности, или на основе права сильного», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что потрясения в Украине начались после того, как украинцы не захотели лишиться демократии и европейского выбора, и эти потрясения еще продолжаются, поскольку «кто-то решил наказать Украину за этот выбор».

Президент считает,что эти силы остановятся, когда здравый смысл и европейские ценности возьмут верх над агрессией.

«Помогите нам в этом, и завтрашняя Европа будет единой, стабильной, морально сильной», - подчеркнул он.