СМИ: Яценюк и Турчинов «бегали» к Медведчуку еще со времен Майдана

Напомним, Медведчук вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой, послом России в Украине Михаилом Зурабовым и нардепом от ПР Нестором Шуфричем ведет переговоры с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик о прекращении военных действий на Донбассе.

Журналисты попытались выяснить, чью позицию представляет на переговорах Медведчук.

Так, Нестор Шуфрич вчера в эфире Hromadske.TV заявил, что Александр Турчинов предложил ему и Медведчуку выступить посредниками на переговорах с сепаратистами Донбасса, сообщает Insider.

О контактах нынешних спикера и премьера с кумом президента РФ сообщили и источники из окружения Медведчука.

"Тогда (после бегства Януковича - ред.) Александр Турчинов и Арсений Яценюк никак не могли выйти на контакт с Кремлем, в Москве их все "динамили", вот они и обратились к Виктору Владимировичу, чтобы через него донести свою позицию Путину. Они к нему регулярно бегали еще во времена Майдана. С тех пор нас никто не трогает, а шеф каждый день работает в офисе и принимает "ходоков", - рассказывает один из руководителей "Украинского выбора.

Сам Турчинов эту информацию опровергает.

Читайте такжеВ МИД объяснили, почему Меркель хочет предоставить Медведчуку статус переговорщика на Донбассе"Александр Турчинов никогда не вел переговоров с террористами. Именно поэтому ему никогда не были нужны какие-либо посредники", – заявили в пресс-службе главы Верховной рады.

Глава АП времен президентства Турчинова Сергей Пашинский также отрицает всякую причастность Медведчука к переговорам в эпоху смены власти.

"Они же нас хунтой считали и не общались", - вспоминает Пашинский.

Президент Петр Порошенко ситуацию не комментирует. Его пресс-служба сообщает лишь то, что украинские власти на переговорах представляет только Леонид Кучма.

Однако в окружении Порошенко назвали появление на переговорах Медведчука "ударом" по Президенту.

"Медведчук в качестве переговорщика - это удар по Порошенко. Обратите внимание - тот никак не комментирует участие в переговорах Виктора Владимировича. По сути, это демонстрация Путина - Порошенко, мол, дружочек, ты говорил, что сам "разрулишь" ситуацию на Донбассе, даже съездил туда, но с тобой говорить не будут, а вот с моим кумом - да", - говорит один из соратников экс-главы АП.

С этим мнением согласен и Пашинский.

Читайте такжеМедведчук отрицает, что представлял на переговорах интересы ДНР и ЛНР"Я думаю, что после заявления Пескова ни у кого нет сомнений, кого на этих переговорах представляет Медведчук, а поэтому не стоит искать интригу в его отношениях с Порошенко", - говорит он.

В то же время, один из руководителей "Украинского выбора" на условиях анонимности сообщил, что выступить в роли переговорщика Медведчуку предложили Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

По его словам, впервые к сепаратистам Медведчук направился еще в начале мая, причем визит был согласован с Путиным. Примечательно, что вернувшись после первой стречи с сепаратистами, он "назвал их "отморозками", которых нужно менять", - говорит соратник главы УВ.

Что касается Меркель, то "она через посла Германии в Украине Кристофа Вайля передала Виктору Владимировичу, что заинтересована в том, чтобы он был переговорщиком с Донбассом".

Сама Меркель вчера подтвердила – она выступает за включение Медведчука в переговорную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

Третий вариант развития ситуации предлагает украинский журналист Сергей Лещенко. По его мнению, Виктор Медведчук на переговорах представляет исключительно свои собственные интересы, которые на данном этапе частично совпадают с интересами Украины.