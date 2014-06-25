Шуфрич рассказал, кто уполномочил Медведчука вести переговоры в Донецке

Регионал Нестор Шуфрич заявляет, что Виктора Медведчука принять участие в переговорах попросил спикер Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента.

Об этом он сказал в эфире Громадського.ТБ, передает Украинская правда.

Он сообщил, что тогда работала переговорная группа, "которая вела переговоры с "ДНР" и" ЛНР" по урегулированию ситуации на Донбассе мирным путем".

"После 10 мая мы поняли, что ситуация угрожающая. Руководство государства обратилось ко мне и Медведчуку с просьбой приобщиться к самому процессу посредничества Виктора Медведчука", - сказал он.

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"У Медведчука были консультации с президентом России и с и.о. президента Турчиновым. И было принято решение, что необходимость такая есть. Потом уже при Порошенко была продолжена эта миссия", - сказал он.

На уточнение Шуфрич сказал, что к ним обращался Турчинов, "а потом именно такая позиция была у Порошенко".

"Не могли найти людей, которым бы доверяли представители ДНР и ЛНР..." - сказал он.

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В ответ на реплику, "что такое ДНР и ЛНР", он сказал: "Как бы мы к этому не относились, но это организация, это люди, которые объединились в определенную структуру и создают эту структуру".

На реплику о том, что Генпрокуратура дала определение этим структурам, он ответил: "Такое определение должен дать суд. Есть подозрение в том, что такие структуры могут быть признаны террористическими, но определение должен дать суд".

Шуфрич сообщил, что премьера самопровозглашенного "ДНР" российского пиарщика Александра Бородая он видел в понедельник. В воскресенье он общался с сепаратистами россиянином Поселковым и Павлом Губаревым.

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"У нас были ситуации, когда мы должны были встретиться с представителями "ДНР" и "ЛНР", мы были вынуждены лететь в Ростов на Дону", - признался он.

Защищая Медведчука, Шуфрич заявил, что "то, что говорят Медведчук и Глазьев - это не одно и тоже".