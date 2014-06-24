Порошенко и Штайнмайер обсудили новый формат безопасности с гарантиями для Украины

Петр Порошенко предложил Франку-Вальтнеру Штайнмайеру начать работу над совместными украинско-немецкими проектами на востоке Украины, направленными на восстановление экономики региона и создание новых рабочих мест, передает ZN.UA.

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Кроме этого, как сообщает пресс-служба главы государства, Петр Порошенко поблагодарил власти Германии за помощь и поддержку. "Спасибо за активную роль Германии в поддержке Украины в непростое для страны время", - сказал он. Президент также поблагодарил Германию за поддержку выводов Совета ЕС на уровне министров иностранных дел по завершению первой фазы плана действий по визовой либерализации между Украиной и ЕС. Он также обратился с просьбой помочь в реализации второй - имплементационной фазы для скорейшего введения безвизового режима с ЕС для украинских граждан.

В свою очередь немецкий министр положительно оценил второе заседание трехсторонней контактной группы в Донецке и отметил, что этот успех стал возможным благодаря работе министра иностранных дел Павла Климкина, второго президента Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова и специального представителя председателя ОБСЕ Хайди Тальявини.