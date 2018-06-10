Звезда по имени «Што»

Несмотря на то, что Царев — давний апологет Партии регионов, не единожды – народный депутат от этой политической силы и даже замглавы фракции, ни особыми способностями, ни яркими заявлениями до 2013 года этот любитель Путина отмечен не был. Даже тот факт, что с мая 2012 года и до самого бегства экс-премьера Николая Азарова из страны, Олег Анатольевич числился его советником, заметен лишь в официальной биографии теперь уже экс-депутата.

Любитель двойных стандартов

Хотя сегодня многие его бывшие однопартийцы говорят о последовательной пророссийской позиции Царева, в недалеком прошлом он, скорее, был приверженцем двойных стандартов. К примеру, декларируя поддержку европейских ценностей (что не удивительно, ведь дети экс-депутата осели в Европе), он заявлял о категорическом непринятии вступления Украины в Европейский союз. Или, будучи членом депутатской группы по межпарламентским связям с Соединенными Штатами Америки, и регулярно посещая ненавистную страну, выступал за присоединение Украины к Таможенному союзу с РФ и, в дальнейшем, к «детищу» президента РФ Владимира Путина — ЕврАзЭс. Вообще, единственной, по-настоящему постоянной позицией Царева, пожалуй, можно назвать ненависть ко всему украинскому. К примеру, в 2013 году, накануне Дня Конституции страны, он заявил, что это не праздник, а день позора украинского народа.

Собственно, наиболее ярко, как публичный политик, Олег Царев начал проявлять себя именно в 2013 году. Первым шагом к публичности стало предложение сделать русский язык вторым государственным в Украине. Но, по-настоящему, звезда Царева взошла во время Евромайдана – после обращения в СБУ и МИД с требованием запретить въезд на территорию Украины иностранным политологам и политикам, которые, по мнению Царева, были «организаторами и политтехнологами Евромайдана». В этой связи, к слову, довольно странными выглядят нынешние вопли экс-депутата, когда государственная граница Украины, время от времени, становится неприступной для россиян, являющихся, выражаясь словами самого Царева, «организаторами» появления террористических недореспублик на Востоке Украины.

Политика двойных стандартов остается близкой экс-депутату и сегодня. Так, во время обострения политического кризиса в феврале 2014 года, когда лидеры оппозиционных сил почти ежедневно вели переговоры с Виктором Януковичем, Царев вещал о том, что «ни одна власть в мире не будет вести переговоры с террористами, бандитами и экстремистами». Зато теперь, когда нынешняя украинская власть следует его совету, он, видимо, в забывчивости, рассказывает о необходимости переговоров с ДНР и ЛНР. Которые, собственно, официально признаны террористическими организациями.

Двуликость Олега Анатольевича проявляется и в том, что даже отказаться от депутатского мандата он не сумел по-мужски. Так, к примеру, его бывший коллега по фракции Вадим Колесниченко, отстаивающий «интересы» пророссийского Крыма, самостоятельно написал заявление о сложении депутатских полномочий и Верховная Рада его в этом желании поддержала. В то же время, Олег Царев, не брезгуя регулярно появляться в парламенте, получая заработную плату, и, при этом, не голосуя ни за один документ (даже предлагаемый родной фракцией), отказаться от депутатских привилегий был не в силах. Да, что там депутатский мандат! Царев, заявляя о несогласии с линией Партии регионов после бегства в Ростов Виктора Януковича, не покинул эту политическую силу (и, естественно, фракцию). Ведь должность замглавы фракции позволяет к депутатской зарплате получать еще и надбавки.

Из депутатов – в бомжи

Из состава Партии регионов 7 апреля 2014 года его исключили соратники. Да и то, только потому, что ярый сторонник «русского мира» вдруг решил возглавить Украину и подался в президенты. Однако истинные причины такого шага — вовсе не в желании улучшить государство. Прикрываясь неприкосновенностью кандидата на главную должность страны и «необходимостью» представлять свою президентскую программу в городах и весях, Царев, разъезжая с агитационной деятельностью по Юго-Восточным регионам Украины, вовсю продолжал призывать к сепаратизму. Впрочем, после аннексии Крыма Россией, отклика у населения Украины такие призывы не нашли. Поэтому, в большинстве своем, избиратели выражали свою «поддержку» Олегу Цареву в виде навешивания оному тумаков.

Тем временем, не сидела сложа руки и Генеральная прокуратура Украины, в начале апреля начавшая против Царева уголовное производство за призывы к сепаратизму. Три уголовных дела за призывы к изменению территориальной целостности Украины, совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Но далее дела не пошли, ибо кандидат в президенты (да еще и действующий депутат) обладает неприкосновенностью.

Дальнейший ход этим делам Олег Царев дал сам, снявшись с президентской гонки в конце апреля и продолжая публично ратовать за создание «Новороссии». Правда, аргументировал самоотвод он вовсе не тем, что, в ответ на свои призывы, получал от украинцев пощечины или вовсе удары кулаками в лицо. Чтобы уйти от участия в кампании, по его мнению, красиво, политик еще и призвал других кандидатов бойкотировать ее, поскольку «выборы проходят на фоне гражданской войны». Впрочем, другие претенденты на президентское кресло не последовали этому совету.

В любом случае, лишившись статуса кандидата в президенты, Царев нарвался на «санкции» от коллег по депутатскому корпусу. 29 мая Верховная Рада в первый раз попыталась лишить его депутатской неприкосновенности. Правда, безрезультатно. «Я расцениваю такие действия как попытки отомстить неугодному депутату, как политические преследования», - пафосно заявил Царев. И даже нажаловался на коллег спикеру Верховной Рады и главе парламентского регламентного комитета.

Правда, к его сожалению, руководство парламента не отреагировало на жалобы, а вопрос о снятии депутатской неприкосновенности был вынесен в сессионный зал повторно уже 3 июня. В результате, 235 коллег по депутатскому корпусу проголосовали «за» лишение Олега Царева мандата. Более того, «наскребли» еще 226 голосов, чтобы дать согласие на его арест. Решение, в целом, верное, но, увы, несвоевременное. Так как долгие депутатские сомнения позволили Олегу Анатольевичу покинуть пределы Украины. По некоторым данным, в день голосования Царев нашел укрытие от украинского правосудия в Крыму. И уже оттуда политик пригрозил продолжить борьбу с украинской властью. Тем более, на расстоянии от Лукьяновского СИЗО делать такие заявления не составляет труда.

Да, и, к тому же, в родном для Царева Днепропетровске возвращаться ему больше некуда. Все, что «было нажито непосильным трудом», перешло в пользование беженцам из опекаемых экс-депутатом Луганской и Донецкой областей. В частности, по данным Днепропетровской ОГА, имение Царева в селе Старые Кодаки на Днепропетровщине займут 11 семей. По состоянию на сегодняшний день три семьи уже заселились в усадьбу.

Первый — пошел, три – на очереди

Отныне разрешение на арест экс-депутата как бы есть. Но для того, чтобы выполнить это решение, нужно, как минимум, Царева задержать. К слову, куда более опасным, в этом смысле, является не голосование Верховной Рады, а решение штаба национальной защиты Днепропетровской области о вознаграждение за доставку Олега Анатольевича правоохранительным органам. По словам заместителя главы государственной администрации Днепропетровской области Бориса Филатова, «за голову» Царева объявлено вознаграждение в размере 500 000 долларов США. «Вышеупомянутый гражданин обвиняется в совершении преступлений по статьям 109, ч.3, 110, ч.2 Уголовного Кодекса Украины. Контактный телефон (056) 742 70 85. Выплата вознаграждения и конфиденциальность гарантируются», - говорится в сообщении штаба.

Глядишь, такая цена поможет и милиции, и пограничникам, быть внимательнее и расторопнее в поимке экс-депутата. Тем более, что, по его же словам, он достаточно часто бывает в Украине. В частности, в Донецкой и Луганской областях.

И, напоследок, Генеральная прокуратура подала в Верховную Раду представление на лишение депутатской неприкосновенности не только Олега Царева, но и бывшего регионала Владимира Олийныка, а также коммуниста Игоря Калетника. Более того, по словам и.о. генерального прокурора Олега Махницого, прокуратура расследует и деятельность лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова.

И, если первые два предпочитают отмалчиваться относительно обвинений в свой адрес со стороны ГПУ, то защитить их (уже после голосования по Цареву), вызвался Ефремов. Он заявил, что «не будет голосовать за лишение их (Олейника и Калетника, – УНИАН) депутатских полномочий и привлечение к уголовной ответственности», поскольку в расследование ГПУ - «вещи, притянутые просто за уши». Более того, по словам главного регионала Верховной Рады, «нельзя преследовать людей за их высказывания». А действий, в которых обвиняют, к примеру, Олега Царева, лично Ефремов не замечал: «мало ли что человек говорит».

…Мало — не мало, а, согласно по действующему УК, на десяток лет в местах не столь отдаленных хватит.

Татьяна Урбанская