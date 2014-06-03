Под Славянском работает артиллерия и кружат вертолеты - активист
По словам активиста, над местом боя также летал самолет-разведчик.
Под Славянском уже несколько часов продолжается бой между силами АТО и террористами.
Как сообщает активист Юрий Касьянов у себя на странице в Facebook, сейчас идет перестрелка.
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"Эхо боя, пыль визуально перемещаются из восточного в юго-восточный пригород. Периодически работает артиллерия. Слышен гул вертолетов", - пишет он.
Как сообщил активист, интенсивная перестрелка на окраине Славянска началась примерно в 5.30 утра.
"Слышны очереди из 30мм пушек, которыми вооружены БТ4Е. Тяжело и часто рвутся снаряды большего калибра", - отметил он.
Касьянов заявляет, что над местом боя летает самолет-разведчик.
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"Окутано дымом здание завода. Кажется, это химзавод напротив нашего поста 3а, контролирующего дорогу на Красный Лиман", - написал он.
Ранее сообщалось, что под Славянском началось наступление сил АТО на позиции боевиков.