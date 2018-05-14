Вехи недели. Вызовы для Порошенко, парламентская имитация и снова Майдан

Пятому Президенту Украины придется начинать свою каденцию практически без раскачки, принимая жесткие решения практически сразу после процедуры инаугурации. Ситуация, в которой Петр Порошенко возглавил страну, критическая. Активизация АТО возле Донецкого аэропорта оказалась только удачным эпизодом в борьбе против сепаратистов, за который те сумели взять реванш, сбив вертолет с силовиками под Славянском. Ситуация на востоке Украины постоянно ухудшается и требует все более решительных действий, которых не приходится ожидать до инаугурации нового президента.

Еще до вступления в полномочия Петр Порошенко в Варшаве проведет переговоры с Бараком Обамой, а на берегу Нормандии 6 июня окажется в компании мировых лидеров, включая Владимира Путина. Приглашение президента Франции Франсуа Олланда принять участие в этих торжествах – не только дань уважения перед украинцами, приближавшими победу над нацизмом, но и демонстрация повышенного интереса к происходящему в нашей стране сегодня. Сомнительно, что Порошенко и Путин проведут переговоры тет-а-тет, но вполне вероятно, что им придется сидеть рядом за общим столом во время торжественных мероприятий. Украинскому президенту придется учитывать, что страны Запада готовы оказывать нашему государству преимущественно моральную поддержку, а за каждый реальный шаг навстречу Украине придется бороться.

Еще одна важная проблема, которую предстоит решать новому главе государства – определение дальнейшей судьбы Верховной Рады. Похоже, законодатели готовы на все, чтобы продлить свое пребывание в здании под куполом. Правда, до инаугурации они не спешат демонстрировать свои скрытые возможности, предпочитая сохранять козыри в рукаве. Впрочем, кандидатура потенциального нового спикера уже прозвучала: к возвращению в парламентский президиум готов опытный и непотопляемый Владимир Литвин. Для Порошенко сохранение нынешнего парламента, депутатом которого остается до принятия президентской присяги и он сам – серьезный вызов, ведь общественное мнение уже давно вручило седьмому парламентскому созыву «черную метку». Президенту предстоит пояснить согражданам, почему выборы могут пройти в декабре, а не сентябре, но это компромиссное решение должно быть подкреплено эффектными шагами законотворцев. Речь даже не о согласии на привлечении к ответственности Олега Царева и других рупоров сепаратистов. Куда важнее принятие необходимых стране решений, среди которых приоритетным выглядит изменение системы проведения выборов, в частности – переход к открытым партийным спискам.

О том, насколько значимым может быть фактор выборов и общественная реакция на них, свидетельствуют и результаты киевской кампании. Идиллия в столице только на первый взгляд, хотя победа Виталия Кличко и партии «УДАР» в общем зачете сомнений не вызывает, но ее качество вызывает немало вопросов. Подведение итогов голосования на протяжении недели – явно не те изменения, которые Виталий Владимирович обещал киевлянам во время избирательной кампании.

Кличко уже пришлось столкнуться с проблемой Майдана, и способность ее решить может стать тестом на право политика претендовать на объединение должностей мэра и председателя КГГА. По крайней мере, энергия протеста, снова направленного против власти, одним из векторов будет угрожать новоизбранному столичному градоначальнику. Палаточный городок и баррикады в центре столицы сокращают занимаемую площадь темпами, далекими от разумных, а «майдановские сидельцы» по мере сужения ареала обитания становятся все более агрессивными. Обещанием принести мэрскую присягу на Майдане 8 июня Виталий Владимирович скорее оттягивает решение проблемы Майдана, чем демонстрирует политическую волю.