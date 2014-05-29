Академия ВВ МВД реформирована в Академию Нацгвардии

Академия внутренних войск реформирована в Академию Национальной гвардии.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на своем заседании 27 мая, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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Как отмечается в сообщении, проект распоряжения Кабинета министров «О реорганизации Академии внутренних войск Министерства внутренних дел Украины» был разработан представителями МВД в выполнение Закона Украины «О Национальной гвардии Украины».

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Согласно распоряжению, Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины реорганизована в Академию Национальной гвардии Украины. Кроме того, настоящий нормативный акт предусматривает, что слушатели, курсанты и студенты будут продолжать учебу по избранным направлениям, специальностям и специализациям.