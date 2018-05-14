Ответственность для президента

Украина выбрала нового президента, но пока еще не обрела долгожданного мира и спокойствия. Какие первые шаги должен сделать Петр Прошенко в новой должности? Чем ему помочь в ситуации, когда на Востоке Украины гибнут наши соотечественники, а Крым аннексирован Россией? Как подтолкнуть парламент к выполнению общественного запроса на перезагрузку Верховной Рады?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Президенту нужно бороться за Крым и Донбасс

По словам политолога, главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, несмотря на «популярность дефиниции, что АТО должна длиться несколько часов», то, что происходит на Донбассе - «настоящая война». «Террористы и сепаратисты эту войну ведут при участии соседнего государства оружием соседнего государства. Это за несколько часов не решить», - сказал он.

По мнению Фесенко, новоизбранному президенту, в этом случае, необходимо через СНБО постараться сделать так, чтобы эффективность АТО была выше. Кроме того, несмотря на массу будущих визитов и встреч на международной арене, Порошенко должен обязательно поехать на Восток Украины, как обещал. Политолог уверен, что за Донбасс нужно бороться.

Впрочем, бороться новому президенту нужно не только за Восток Украины, но и за Крым. Даже если многие крымчане не смогли проголосовать на прошедших выборах. «Тем, кто живет в Крыму, не принимает российскую сторону и остается гражданами Украины, нелегко сейчас, - рассказал активист из автономии Руслан Зуев. - Сложности возникают во многих вопросах: экономических, социальных и политических... Нужно создать какую-то комиссию или рабочую группу, которая интересовалась бы и помогала украинцам в Крыму. Поскольку проблемы татар старается решить Маджлис, Совмин Крыма занимается новыми россиянами, а украинцами никто не интересуется».

К тому же, по его словам, украинцы в Крыму не чувствуют защищенности. «Местная самооборона ходит по домам и запугивает людей. Эти люди настроены очень агрессивно... Ищут активистов, людей, верных Украине. Некоторые активисты уже исчезли: они или похищены, или их арестовали», - посетовал он.

В свою очередь, дипломат, бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, глава правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко считает, что наличие в Украине нового президента с большим мандатом доверия от украинцев — фактор стабилизации для страны. Кроме того, по его словам, события последних недель демонстрируют, что Российская Федерация не может сделать с Донецкой и Луганской областями то же, что сделала с Крымом. «В этих регионах среди населения нет такой поддержки России. И не факт, что и в Крыму она была», - сказал он.

Заграница нам поможет

Богдан Яременко подчеркнул, что нельзя делить Украину. «Если мы начнем делиться, то это разделение будет вовсе не по Днепру, есть еще и Збруч... Поэтому на Востоке Украины решается судьба не только Донбасса, но и каждого из нас. АТО не может длиться долго и должна закончиться уничтожением террористов», - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, быстрее разрешить ситуацию на Востоке могут помочь ЕС и США. «Президенту не нужны дополнительные полномочия, чтобы попросить военно-технической помощи (это не касается помощи живой силой). Сегодня никто, особенно, страны, которые близки к нашей границе и которые понимают угрозу со стороны РФ, не отказывается говорить с нами о поддержке», - сказал он.

Впрочем, Яременко считает, что такая поддержка со стороны международного сообщества нужна Украине не только в разрешении ситуации на Востоке, но и, в целом, по борьбе с коррупцией во всей стране. «У стран ЕС, Канады, Японии есть опыт в этом вопросе. И они бы очень помогли Украине, если бы поделились им в проведении нами реформ. Это не менее важно, чем военное сотрудничество», - отметил эксперт.

С таким мнением согласен и директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Кроме того, по его словам, когда Украина просит военно-технической помощи у других стран, необходимо понимать, зачем нам это нужно и нужно ли. В частности, по словам эксперта, много зависит не только от подачи заявки на помощь, а и от возможности ее принять. «К примеру, готовы ли мы без таможенных сборов пропустить эту помощь через границу», - сказал он.

Кроме того, заявка на помощь тоже должна составляться с умом. Чтобы получить не несколько сотен не нужных Украине танков, а беспилотники, средства связи и разведки.

Кроме того, Сургуровский считает, что новоизбранному президенту следует дать понять силовикам, что «все действия, которые ранее приводили к неэффективности АТО, будут учтены». «Порошенко уже был секретарем СНБО. У него есть опыт. Изменить роль аппарата и внедрить оперативную координацию действий он может», - сказал эксперт.

«Высокий кредит доверия у Порошенко свидетельствует и о высокой ответственности, - считает народный депутат Олесь Доний. - И очень важно, проведет ли он необходимый анализ и точечные изменения персоналий». В этом вопросе, по мнению парламентария, у чиновников не должно возникать обид на главу государства. «Если чиновник не справился, лучше отойти и дать возможность сделать другому лучше», - сказал он.

Нынешняя Рада не имеет права на существование

В этой связи, по словам Дония, независимо от нынешней и, возможно, будущих конфигураций, сегодняшний состав Верховной Рады не имеет права на существование. «Верховная Рада сегодня не отражает общественных настроений. И это должны понять депутаты», - отметил он.

Самым лучшим способом, по мнению парламентария, станет решение самих депутатов о роспуске. «К сожалению, сегодня я такой готовности не вижу», - подчеркнул он.

Впрочем, по словам Владимира Фесенко, на это есть запрос общества. «И это демонстрируют результаты президентских выборов. Если мы говорим о представительстве, то, к примеру, кандидат в президенты от Партии регионов получил очень малый процент голосов. Зато фракция Партии регионов в Верховной Раде — огромная. Это не правильно. В парламенте должны быть представлены легитимные депутаты донетчины и луганщины», - считает политолог.

Сейчас же, по его мнению, президенту следует работать с нынешним составом парламента в вопросе назначения нескольких новых министров и генерального прокурора.

«У нас появился новый субъект — гражданское общество в лице Майдана. Самооздоровиться институт президента или Верховной Рады не сможет», - поддержал дискуссию Николай Сунгуровский.

В свою очередь, Богдан Яременко считает, что президенту, в нынешней ситуации, не следует искать каких-то специальных рычагов для роспуска парламента, «иначе он проиграет». К тому же, как отметил Владимир Фесенко, даже если депутаты напишут заявления о выходе из коалиции, не факт, что очень быстро в парламенте не появится новая широкая коалиция.

УНИАН