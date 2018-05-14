Вечно вторая

В 2004-м году Юлия Владимировна, в обход личных президентских амбиций, продумано поддержала более рейтингового Виктора Ющенко. Чем закончилось их «сотрудничество» во власти, помнит вся страна. В следующий раз, в 2009-м, Тимошенко пошла на президентские выборы уже особняком, и, по итогам голосования, намного превзошла неблагодарного Виктора Андреевича, но уступила главное кресло страны другому Виктору – Януковичу. Опять-таки, вся страна помнит (эти воспоминания еще слишком свежи и болезненны), к чему это привело. Собственно, Тимошенко это привело к третьей попытке стать президентом, которая, к сожалению для Юлии Владимировны, также окончилась провалом – второе место с ощутимым отрывом от лидера гонки.

Последние несколько месяцев Тимошенко сама максимально приближала день, когда ее легендарная фраза - «пропало все» - станет стопроцентной реальностью. Против Юлии Владимировны в этой избирательной гонке играло все: спонтанный старт, короткая дистанция, отсутствие яркого конкурента от «бандитского режима», несговорчивость кандидатов от демократических сил в вопросе «единой кандидатки», но, главное, – невосприимчивость народа с новым мировоззрением к старым обещаниям. Поэтому, даже выбор места дислокации избирательного штаба с символичным названием «Президент-отель», не помог.

Несмотря на довольно агрессивную кампанию (особенно это ощущалось в последние две недели до голосования), в штабе Тимошенко 25 мая было довольно уныло: редкие брифинги соратников, ни одного по-настоящему яркого заявления, и, как следствие, вялое участие прессы. В длинных перерывах между выступлениями «штабистов» Юлии Владимировны, журналисты развлекались, как могли. Кто-то увлеченно отслеживал через Интернет события на избирательных участках и делился впечатлениями о собственном волеизъявлении, кто-то вникал в новости из Центризбиркома, кто-то играл в снежки из града, обрушившегося на столицу, остальные просто распивали сок, чай и кофе, закусывая «печеньками».

В «меню», по сравнению с прошлой попыткой Юлии Владимировны стать президентом, было не густо: несколько видов бутербродов, тортиков и печенья – но, вкусно. К слову, в отличие от 2009-го года, на этот раз в штабе Тимошенко действовал «сухой закон». На столах – ни капли алкоголя. Бывалые корреспонденты хорошо помнили причину такой сдержанности: в 2009-м запасы вина были уничтожены журналистами задолго до закрытия избирательных участков, и, уже во время брифинга тогдашнего руководителя штаба Тимошенко, нынешнего и.о. президента Украины Турчинова, многие политические обозреватели откровенного игнорировали его выступление, чокаясь рюмками прямо в первых рядах перед трибуной. В результате, Александр Валентинович даже вынужден был сделать замечание акулам пера.

На сей раз, ближе к вечеру, обстановка в ставке Юлии Владимировны несколько оживилась: сама Тимошенко прилетела из Днепропетровска, где голосовала по месту регистрации. Но оживление это было без эйфории. И.о. главы фракции «Батькивщина» в парламенте Сергей Соболев, общаясь с прессой, признался, что не знает, в каком настроении пребывает Тимошенко, поскольку она еще не приехала в «Президент-отель». Тем не менее, по его словам, уже можно констатировать – выборы состоялись: «Мы имеем оперативную информацию, которую мы получаем в результате ежечасного дозвона всех, кто представляет нашу политическую силу и нашего кандидата Юлию Тимошенко в каждой УИК, и мы должны констатировать, что по состоянию на 17 часов более 50% избирателей пришли на избирательные участки и исполнили свой гражданский долг». Соболев акцентировал внимание, что надежды России и лично хозяина Кремля Владимира Путина на срыв голосования в Украине, не стали реальностью.

Сама Тимошенко появилась в штабе около восьми вечера, в аккурат к объявлению официальных данных экзит-полов. Правда, запланированный на 20-00 брифинг сначала перенесся на полчаса, потом задержался еще минут на десять. С одной стороны, это можно объяснить всегдашней непунктуальностью экс-премьера. С другой – результаты соцопросов вполне могли шокировать Юлию Владимировну. Ведь еще неделю назад она призывала украинцев не верить социологическим опросам и говорила, что, на самом деле, результаты будут другими… Собственно, согласно данным Телевизионного национального экзит-пола, Тимошенко набрала лишь 12,4% голосов избирателей. На первом месте по данным того же исследования – Петр Порошенко с результатом 57,3%. Как бы там ни было, перед выходом Кандидата Номер Два к трибуне, было объявлено, что формат брифинга не предполагает вопросов журналистов.

На трибунке Юлия Владимировна была бледна, но держалась хорошо. Вместе с ней на сцену вышли члены фракции «Батькивщина», муж Александр Тимошенко и дочь Евгения. Экс-премьер говорила негромко, без обычного надрыва и, если сравнивать с предыдущей президентской кампанией, как выразился один из наблюдателей, «не производила впечатления кобры перед прыжком». Четыре года назад ее ключевыми месседжами были «экономический кризис», с которым пришлось бороться больше, чем с командой Януковича, фальсификации со стороны последнего и тотальная продажность украинцев, отдающих свои голоса за бесценок.

В воскресенье же ее риторика изменилась по нескольким причинам. Во-первых, соперники Тимошенко в принципе не имели в руках того админресурса, которым можно было бы воспользоваться для организации фальсификаций (скорее даже, наоборот: гипотетически на помощь админресурса могла бы претендовать именно Юлия Владимировна, ведь и.о. главы государства – Александр Турчинов – ее давний соратник по партии). Во-вторых, Сергей Тигипко, как формальный представитель Юго-Востока страны, едва вошел в первую пятерку лидеров президентской гонки, остальные кандидаты с процентом поддержки избирателей, выходящим за рамки статистической погрешности, так или иначе, представляли не чуждый Юлии Владимировне «демократический лагерь». В-третьих, выборы впервые проходили во время военной агрессии соседнего государства, что не могло не сказаться ни на проведении голосования в ряде регионов страны, ни на соответствующий результат такого голосования.

Собственно, Юлия Тимошенко признала, что выборы были честными, а, в условиях военной агрессии со стороны России, голосовать было еще сложнее. Тем не менее, «эти выборы состоялись, это большая победа Украины и украинского народа». «Я убеждена, что наша команда и я лично, мы сделаем все возможное, чтобы помочь всем ветвям власти в Украине строить европейскую сильную Украину», - отметила она.

По словам Тимошенко, для этого необходимо, наконец, «провести референдум относительно членства Украины в НАТО и защитить Украину именно равноправным членством Украины в ЕС и в коллективных системах безопасности и обороны глобального мира». По мнению экс-премьера, президент, избранный на этих выборах, «имеет все возможности, все рычаги влияния, все инструменты для того, чтобы безотлагательно удовлетворить все ожидания украинцев».

Кроме того, Леди Ю поблагодарила своих избирателей, семью и соратников. И, напоследок, со сцены прозвучало уже традиционное: «Слава Украине! Героям слава!». «Третий Майдан», который экс-премьер предсказывала в случае своего проигрыша на выборах, пока остался за скобками.

Со сцены Юлия Тимошенко ушла под аплодисменты соратников, а общаться с журналистами, фактически, отказалась. Из-за этого создалось впечатление, что результат голосования, действительно, стал для нее ударом. Причем, ударом, страшным даже не из-за того, что разрыв с лидером президентской гонки огромен, что, в принципе, исключает возможность опротестования результатов волеизъявления в судах (подделать такое большое количество голосов – невозможно). Самым неприятным показателем масштаба политического краха для Тимошенко, претендующей на роль первой женщины-президента Украины в том, что отныне она – в одной весовой категории с… Олегом Ляшко (третье место по данным экзит-поллов).

Да, разумеется, она еще поборется и за депутатские мандаты для «Батькивщины» на обещанный Петром Порошенко досрочных выборах в Верховную Раду, и за парламентские комитеты, и за министерские кресла в будущем правительстве. Она все еще остается лидером не только для верных партийцев, но и немалого числа украинцев, доверивших ей свои голоса. Безусловно, Тимошенко предпримет еще не одну попытку влиять украинскую политику. Но, отныне, за ней все же закреплен статус Второй.

…Как бы ни хотелось многим злопыхателям, на публику Юлия Тимошенко не разрыдалась. О ее несбывшихся надеждах в воскресенье в Киеве плакало только небо.

Татьяна Урбанская