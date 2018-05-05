Вехи недели. Закругление диалога, избирательный парламент и растревоженный Крым

Технология времен позднего Януковича возвращается: власть пытается проводить круглые столы национального единства для обсуждения проблем развития страны. Если в Верховной Раде стартовое мероприятие из серии запланированных прошло чинно-благородно (только предстоятель УПЦ КП Филарет был избыточен в гневе как для священнослужителя), то уже в Харькове и модераторы круглого стола экс-президенты Кравчук и Кучма, и премьер-министр Арсений Яценюк столкнулись с довольно резкими выпадами со стороны депутатов Луганского областного совета. Те призывают Киев услышать результаты «референдума», проведенного 11 мая, при этом утверждая, что являются сторонниками единства Украины. Яценюк весьма резонно напомнил, что государство тратит 32 миллиарда гривен на угольную отрасль, и подчеркнул, что переговоры с террористами вести никто не собирается. Справедливости ради нужно отметить, что и руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР не спешит садиться за стол переговоров с официальным Киевом. Любопытно, что в качестве миротворца себя пробует в недавнем прошлом гражданин России, избранный в 2012 году народным депутатом Украины от Крыма, Вадим Новинский. В предложенном им меморандуме среди расплывчато-правильных формулировок обращает на себя внимание внеблоковый статус нашей страны, в котором заинтересованы в Кремле.

Антитеррористическая операция, к прекращению которой призывают «регионалы», не радует стабильностью. Гибель в засаде под Краматорском 7 десантников подтолкнула силовиков к более решительным действиям, на фоне которых пересечение «народным губернатором» Луганской области Болотовым границы с Россией туда и обратно выглядит максимальным проявлением абсурда. Косвенным подтверждением эффективности АТО является нервное видеообращение Гиркина-Стрелкова – «министр обороны ДНР» сокрушается, что местные мужчины не хотят воевать. Похоже, «главком» террористов забыл согласовать свое заявление с непосредственным начальником – «премьером ДНР» Александром Бородаем, который признал, что операции в Крыму и на востоке Украины разрабатывала одна и та же команда. Теперь инициаторам авантюры приходится осознавать, что Донбасс – это не Крым.

Командную игру не спешит демонстрировать Верховная Рада. Принятие законов, необходимых для перехода к новой фазе упрощения визового режима с ЕС выглядит лебединой песней коалиции «Европейский выбор». Внутри правящего большинства нарастают противоречия, и этот нарыв может громко лопнуть по итогам президентской гонки. Лишить депутатского иммунитета Олега Царева, открыто поддерживающего сепаратистов, парламентарии не смогли, поскольку под куполом партийные резоны остаются весомее национальных интересов. Александр Турчинов повел неожиданную атаку на коммунистов, словно собирается возглавить новую христианско-демократическую партию.

Лидер КПУ Петр Симоненко заявил об отказе от участия в президентских выборах, что не будет иметь практического значения, но позволит Петру Николаевичу утешить себя тем, что он снялся с гонки, а не получил результат на уровне статистической погрешности. Лидер Украинской народной партии Александр Клименко снялся в пользу Петра Порошенко. Активно призывала на теледебаты в привычной для себя студии Савика Шустера Петра Алексеевича и Юлия Тимошенко, но лидер президентского рейтинга уклонился от публичного диалога со старой знакомой.

Семидесятая годовщина депортации крымских татар вышла особенно драматичной. Меджлис долго маневрировал между необходимостью почтить память предков и запретом Сергея Аксенова на проведение массовых мероприятий. Свою лепту внес и Владимир Путин, усомнившийся в статусе коренного народа Крыма, которым себя называют кырымлы. В результате траурный митинг в Симферополе прошел в окружении российского ОМОНа и под рев барражировавших военных вертолетов, но без участия Мустафы Джемилева, остающегося на Крымском полуострове персоной нон грата.

Евгений МАГДА