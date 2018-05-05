Круглый стол нацединства-2: слова против денег

Отличительная черта круглого стола 17 мая в Харькове от «собрания» 14 мая в Киеве состояла в том, что на встрече присутствовали представители Луганской и Донецкой областей. Посол, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Вольфганг Ишингер отметил, что столь широкое представительство общественных активистов и местных властей дает возможность более тесного сближения всем сторонам процесса. «Наша сегодняшняя встреча является моделью того, как украинцы могли бы сотрудничать в решении проблем… Украинцы, пожалуйста, пользуйтесь словами, а не оружием», - призвал он.

Впрочем, несмотря на это, а также просьбы модераторов экс-президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы для поиска единого мнения быть максимально правдивыми, оказалось, правда у «элит», как правило, у каждого – своя.

Двойные стандарты местных элит

Так, к примеру, представители местных органов власти Донецкой и Луганской областей возмущались, что остальные области называют сторонников «народных республик» колорадами, сепаратистами и террористами. В то же время их совершенно не смущало, что столичную власть они сами, еще совсем недавно, называли «хунтой», а проукраинских активистов – «бандеровцами», «майдаунами» и т.д.

Или призывали серьезнее отнестись к «референдумам» о независимости Донецкой и Луганской областей. Мол, «люди массово шли на референдум», так как это был их протест против существующей власти: «Люди просто возмущены и обижены, это нужно понять и принять…». Так, по словам главы Луганского облсовета Валерия Голенко, на переговоры нужно приглашать «руководство Луганской и Донецкой народных республик», так как «лидеры протеста» готовы искать компромисс с Киевом в случае прекращения антитеррористической операции.

Впрочем, открыто признавать руководство «народных республик» легитимным и равным себе, местные элиты не стали. Ну, правда, зачем же мараться связями с террористами, учитывая, что ГПУ, на днях, признала «республики» таковыми? Да и сами сепаратисты особого рвения договариваться с кем-либо (из Киева или из Луганска с Донецком), на официальном уровне, не проявляли. Наоборот, «республики» вовсю готовят запросы в МИД России с просьбой о вхождении в состав соседней страны. Так, самопровозглашенный премьер ДНР Александр Бородай (гражданин Российской Федерации, один из непосредственных организаторов и участников проведения псевдореферендума в Крыму и последующей аннексии украинской автономии Россией) заявил, что «власти республики» рассчитывают на экономическую помощь со стороны РФ. Взамен же «лидеры» обещают Кремлю дать возможность разместить на территории Донбасса российские военные базы.

Кто должен первым сдать оружие

Местные «князьки» по-прежнему пытаются строить из себя важных лиц, к которым прислушивается хоть кто-то из самопровозглашенных руководителей «республик». Иначе трудно объяснить заявления, прозвучавшие на круглом столе, о немедленном сворачивании АТО, в то время как террористы и не думают разоружаться.

Впрочем, эту же линию продолжают гнуть народные депутаты от Партии регионов. В частности, по мнению нардепа Вадима Новинского, даже после того, как 14 мая начался общенациональный диалог, противостояние в регионах усилилось: «продолжается АТО, льется кровь и гибнут люди». «Мы хотим мира, безопасности и спокойствия наших граждан… Нужно дать юго-востоку четкий сигнал, что он услышан, и начать делать практические шаги», - сказал он и предложил парламенту принять специальный документ – Меморандум из 12-ти пунктов, среди которых, в частности, прекращение АТО.

«Нам нужно найти компромисс и это позволил прекратить войну внутри страны. Люди просят остановить кровопролитие, а не делать акценты, кто должен отойти и разоружиться первым. Когда речь идет о прекращении АТО, это автоматически предусматривает, что обратная сторона тоже сложит оружие», - сказал кандидат в президенты от Партии регионов Михаил Добкин.

По его мнению, если парламент примет меморандум, предложенные Новинским, «это станет оружием слова, с которым можно идти к людям».

В свою очередь, премьер Арсений Яценюк подчеркнул, что власть не будет вести диалог с террористами. «Тот, кто из автоматов расстреливает людей, он не хочет мира для Украины. Переговоров с террористами мы вести не будем», - сказал он и добавил, что те, кто не совершал тяжелых преступлений, но, по каким-то обстоятельствам, пока еще держит в руках оружие, при условии сдачи этого оружия, могут быть амнистированы.

Донбасс, вас слышат, говорите

Кроме того, Яценюк напомнил, что власть должна прислушиваться не только к отдельным Луганской или Донецкой областям, а ко всем регионам страны. И обратил внимание местных «элит», что именно они «рулили» Донбассом все годы независимости. Поэтому их нынешние претензии к нынешней центральной власти, мягко говоря, неуместны. «Никогда за 20 лет украинской независимости ни в Донецке, ни в Луганске не было киевской власти. Всегда система управления в этих областях была исключительно в руках местных элит. И также нужно вторую правду сказать – о том, что, начиная с 2002 года, именно из Донецка и Луганска, в первую очередь из Донецка, возглавлялось правительство», - отметил он.

«То, что сейчас говорят, что вроде бы Киев не слышит… От имени нынешнего правительства я хочу четко заявить – правительство не просто слышит, а правительство хочет сделать все, чтобы сложили оружие, чтобы сохранить единую, унитарную страну, провести реальные изменения в стране, и чтобы страна была успешной», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что в рамках конституционных изменений можно решить вопрос специального статуса русского языка и других языков национальных меньшинств. Более того, нынешнее правительство уже инициировало отмену госадминистраций разных уровней и передачу финансово-экономических полномочий на исполнительные комитеты местных советов.

Децентрализация или федерализация

Впрочем, вышеупомянутый Голенко, непосредственный представитель местной власти, заявил, что децентрализация не успокоит протесты сторонников федерализации. «Необходимо, на мой взгляд, решительно, понятно и четко объявить о том, что Украина должна быть федеративным государством. Или хотя бы этот статус должны получить Луганская и Донецкая области. И русский язык тоже. Это позволит Украину сохранить от развала», - сказал Голенко.

Яценюк парировал это заявление, отметив, что те, кто выступает за федерализацию, подменяют свои интересы «вроде бы большими общенациональными интересами и выступают от имени народа Украины», но не имеют к мнению народа никакого отношения. «Давайте будем честными – это первое. И второе: у меня просьба, я вас прошу - вы идете на поводу у террористов, потому что вы их боитесь, перестаньте их бояться, вынудите их сложить оружие, возьмите власть в руки, и ведите политический диалог», - сказал он.

По его словам, учитывая, что децентрализация – длительный конституционный процесс, премьер предложил провести экономический эксперимент в Луганской и Донецкой областях по расширению экономических полномочий регионов. «Если вы готовы, чтобы пойти на повышенную степень экономической готовности, мы к этому также готовы. Только очень хорошо подумайте перед тем, как перейти на эту экономическую самостоятельность», - сказал Яценюк, обратившись к представителям Луганской области. При этом он обратил внимание местных элит на то, что прямая дотация из Государственного бюджета на 180 тысяч шахтеров составляет 34 миллиарда гривен в год.

Это мнение поддержали и экс-президенты Украины. Так, Леонид Кучма напомнил, что в мире не существует примеров, «когда федеральное государство объединялось сверху вниз». «Только одна Россия так сделала, путем завоевания территорий», - напомнил он.

В свою очередь, Леонид Кравчук обратил внимание местных властей на то, что правительство предлагает им весьма широкие полномочия, чтобы навести порядок в своих вотчинах. «Наведите порядок в своих областях. Мы предлагаем вам полномочия», - подчеркнул он.

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Результатом круглого стола 17 мая стало обращение его участников к Верховной Раде с просьбой рассмотреть и принять Меморандум мира и согласия. Документ, впрочем, еще нужно доработать. Следующее, третье, заседание круглого стола национального единства, вероятно, состоится 21 мая в Черкассах.

Татьяна Урбанская