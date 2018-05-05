Битва за Киев

После отставки Леонида Черновецкого еще в 2012 году, Верховная Рада слишком долго не могла назначить дату выборов нового столичного мэра и городского совета, оставляя Киев в безвластии. Наконец, 25 февраля текущего года, парламент принял постановление о назначении внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета. За документ, вступающий в силу после принятия, отдали свои голоса 331 народный депутат.

К сожалению, парламентариям не хватило голосов, чтобы установить голосование за мэра столицы в два тура. Поэтому, как и в предыдущие годы, в избирательной гонке победит тот, кто наберет простое большинство голосов, а не 50% плюс 1%.

По результатам регистрации кандидатов, желающих побороться за кресло столичного градоначальника набралось 19 человек. Учитывая, что после Майдана, у общества сформировался стойкий запрос на «новые лица» в политике, список кандидатов в мэры Киева несколько удивляет. Так как, по большому счету, ни о новизне лиц, ни о качественно новой политике, которую эти лица могли бы вести, речь, практически, не идет. Кандидаты дают почти одинаковые обещания и действуют друг против друга старыми, давно испытанными, методами.

Динозавры столицы

Так, отношение к «новизне» вряд ли могут иметь динозавры киевской власти — экс-глава КГГА Иван Салий и экс-мэр и, по совместительству, экс-глава КГГА Александр Омельченко. Да, оба, в свое время, отметились на ниве управления столицей. Но, при всем уважении, что сегодня могут предложить политики из когорты «за семьдесят» современному мегаполису? Тем более, что пока из их предвыборных обещаний ясно одно: главным вопросом оба считают необходимость пересмотра столичного бюджета до уровня, соответствующего потребностям города.

За десять дней до даты голосования Омельченко так и не представил какой-либо внятной программы действий, которую реализовывал бы, в случае победы. В свою очередь, Салий своих планов не скрывает. В частности, по его словам, Киев нуждается в кардинальных реформах в сфере коммунальной собственности. К примеру, речь идет о том, чтобы полномочия управления коммунальным имуществом в столице передать территориальной общине Киева. Мол, общественность должна контролировать ключевые монополии столицы («Киевгаз», «Киевгорстрой», «Киевэнерго» и другие) в статусе акционеров-партнеров. Кроме того, по мнению политика, Киев нуждается в прозрачном рынке земли, так как существующая система регистрации прав на землю неэффективна и является фактором появления коррупционных схем.

Из депутатов – в мэры

Следующие шесть лиц в «списке 19-ти» - тоже не отличаются новизной. Это нынешний глава КГГА, до недавних пор — совместитель, народный депутат Владимир Бондаренко (Верховная Рада лишила его мандата 13 мая), лидер партии УДАР, глава одноименной фракции в парламенте Виталий Кличко, глава киевской городской организации ВО «Свобода» Андрей Ильенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко, народный депутат Леся Оробец. Все они обладают депутатским мандатом и за работой каждого, за последние полтора года, можно было проследить в сессионном зале парламента или кулуарах Верховной Рады. Недавний публичный скандал между Оробец и Кличко — яркий тому пример.

Учитывая, что лидерами мэрской гонки, согласно социологическому исследованию, проведенному Центром Разумкова, являются лишь Кличко и Бондаренко (34,8% и 7,6% электоральной поддержки, соответственно), зачем остальным, в одночасье, переквалифицироваться из законодателей в хозяйственники, разгребающие «авгиевы конюшни» Киева? Риторический вопрос.

Также не совсем понятно желание заполучить мэрское кресло столицы у действующего мэра Калуша Игоря Насалика. Учитывая, что на местных выборах 2010 года управление городом его родным городом ему доверили около 90% жителей, а, в целом, он руководит Калушем уже 8 лет, его стремление перебраться в Киев выглядит несколько странным.

Условно «новые»

Условно новыми лицами для Киева можно назвать следующих семерых кандидатов. Так, проектный директор ООО «Проектные системы ЛТД» Андрей Миргородский известен, прежде всего, сотрудничеством с Львом Парцхаладзе, как вице-президент компании «21 век». Кроме того, более 10 лет он работал в Главном управлении градостроительства и ахритектуры КГГА, а также избирался депутатом Киевсовета. Проектное бюро Миргородского разрабатывало проекты торгового центра «Дарынок», ТРЦ «Троицкий» и культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький Арсенал».

Еще один условно новый кандидат – президент компании «Фармпланета» Валений Кондрук, который в 2005 году уже побывал в коридорах столичной власти в качестве замглавы Киевобладминистрации, курируя вопросы социальной, гуманитарной политики и здоровья. В 2010 году Кондрук возглавил общественное движение «Вместе с тобой», а также возглавлял организации «Здоровая Киевщина» и фонд «Милосердие и здоровье».

Кандидата в мэры Олега Деревянко большинство столичных жителей могут знать по брендам «Козырной Карты» и «Віденські булочки», так как, в разное время, он был генеральным директором этих компаний.

Не «чужой» для киевлян и ныне безработный экс-депутат Киевского горсовета Виктор Довгий. Он запомнился исходом из фракции Киевсовета «Блок Виталия Кличко» сразу после выборов в Киевсовет. В 2012 году баллотировался в парламент по 216-му столичному мажоритарному округу, но занял лишь седьмое место, набрав 3% голосов.

Деятельность еще одного кандидата в мэры столицы, главного коммуниста Киева, первого секретаря столичного комитета КПУ Александра Комнацкого, пожалуй, сводилась к критике работы Киевсовета, в состав которого коммунисты давно не попадали. Представители КПУ в столице, в основном, выступали против переименования улиц, проводили субботники и разъясняли киевлянам, как бороться с ЖЭКами.

Что именно сделали для Киева адвокат «Дорожного контроля» Виктор Смалий и лидер политической партии «5.10» Геннадий Балашов, доподлинно неизвестно. Но эти кандидаты в мэры Киева за последний год изрядно примелькались столичным жителям. Первый — как борец с незаконными действиями правоохранительных органов и сторонник повсеместной люстрации. Второй — как радиоведущий, автор идеи кардинальной реформы налогообложения и сокращения количества налогов до двух: с продаж и на доходы, и шоумен, изрядно портивший жизнь сторонникам Партии регионов и экс-президента Януковича, свозимым в Киев на проплаченные массовые акции.

Свежие лица

Самыми свежими в списке кандидатов в столичные градоначальники, пожалуй, можно назвать оставшихся троих. Так, Людмила Василенко – основатель и руководитель крупного бизнеса в сфере дистрибуции семян, СЗР и других ресурсов для сельского хозяйства — не была ранее замечена в публичных политических баталиях.

Не грешил этим и автогонщик Алексей Мочанов, который давно зарекомендовал себя как успешный спортсмен, журналист и телеведущий. По его словам, если в политику не придут новые люди, с новыми подходами и правилами жизни, то в ней так и останется одна грязь.

Наиболее одиозным кандидатом в мэры столицы стал первый заместитель главы Интернет-партии Украины Дарт Вейдер. Ранее он пытался покорить управленческие вершины Одессы. В прошлом году даже объявлял себя мэром города и прорывался в местный городской совет. В 2014 году уже делал попытку попробовать силы в президентской избирательной кампании, но, после того, как Центризбирком отказал Вейдеру в регистрации, подался в мэры Киева.

Что обещают кандидаты

Что же касается избирательных программ, то кандидаты в мэры столицы, в этом смысле, особо не радуют. Так, потенциальный лидер мэрской кампании – Виталий Кличко – продолжает озвучивать в парламенте общие лозунги об объединении страны, честных выборах и готовности взять на себя ответственность. Мол, все качественные изменения в стране должны начаться с Киева.

Для этого Кличко предлагает провести инвентаризацию собственности города, а также земли и недвижимости, отторгнутых за последние годы. После этого кандидат обещает подготовить генеральный план развития столицы, ввести электронный документооборот и сделать отрытыми для киевлян бюджет Киева и земельные аукционы. Также в его планах — создание спортивной инфраструктуры и трудоустройство молодежи, восстановление промышленности и появление муниципальной милиции.

В свою очередь, его главный оппонент в столичной гонке, Владимир Бондаренко, обещает сделать Киев Европой, которая, судя по его билбордам, начинается с чистых подъездов и комфортных зон отдыха. В качестве главы КГГА Бондаренко поставил себе ключевую задачу — внедрение антикоррупционных схем на всех уровнях власти для борьбы с коррупцией. По его словам, в столице важно создать систему, которая исключит любые непосредственные контакты киевлян с чиновниками.

Акцент на борьбе с коррупцией в своих программах делают и другие кандидаты в мэры. Так, бороться с коррупцией намерены Иван Салий, Александр Комнацкий и Андрей Ильенко. Впрочем, без конкретики. В свою очередь, Вячеслав Кириленко намерен создать в Киеве антикоррупционное бюро и следственную комиссию по возвращению незаконно отчужденной столичной земли. Свой рецепт борьбы с коррупцией предлагает и Игорь Насалик. В его программе речь идет о том, чтобы сделать публичной информацию о движении средств на казначейских счетах города, открыть доступ к реестру договоров аренды земли и коммунального имущества, а также изменить работу центров предоставления административных услуг.

Многих кандидатов волнует и бюджет города. Так, Николай Катеринчук предлагает оставлять в казне Киева не 50% налога на прибыль, а все 100%. Иван Салий настаивает, что бороться с безденежьем в столице нужно путем упразднения откатов, что позволит сэкономить 5-6 млрд гривен ежегодно.

Также кандидаты обещают утверждение генерального плана столицы (о нем речь идет также в программах Леси Оробец и Алексея Мочанова) люстрацию в органах местной власти (Оробец, Ильенко, Мочанов, Деревянко), инвентаризацию имущества и финансов города, вплоть до национализации промышленных предприятий, модернизацию системы ЖКХ.

В частности, Олег Деревянко предлагает обеспечить прозрачность всех назначений и принятия стратегических решений путем открытых и публичных вакансий и конкурсов под контролем независимых экспертов и общественности. Леся Оробец намерена провести люстрацию и навести порядок в работе коммунальщиков Киева, создать единое окно государственных услуг, провести аудит коммунального имущества, недостроев и тарифов ЖКХ. О люстрации киевской власти и инвентаризации имущества говорит и Андрей Ильенко.

В свою очередь, обещает провести независимый аудит, чтобы определиться с неотложными направлениями ухода за городом и наведения в нем порядка, и Алексей Мочанов.

Коммунист Комнацкий и вовсе предлагает национализировать стратегические предприятия и возродить заводы и фабрики – промышленные гиганты – Киева.

Самой же абсурдной программой можно назвать план кандидата в мэры Дарта Вейдера. Он, в частности, предлагает создать электронный город, вернуть показатели потребления сала на душу населения на уровень 1913 года и снизить его цену, заменить шифер на черепицу на крышах, а также перенести Чернобыль на 60 км дальше от Киева.

Битва за Киевсовет

25 мая, помимо столичного градоначальника, киевляне будут выбирать и Киевсовет. Голосование пройдет по смешанной системе, где 60 депутатов нужно будет выбрать по партийным спискам (35-ти партий) с проходным барьером 3%, а 60 — по мажоритарным округам.

Согласно данным социологических опросов, среди партий на выборах в Киевсовет лидирует партия УДАР, которую готовы поддержать 29,2% избирателей. Второе место занимает ВО «Батькивщина» (12,1%), третье — ВО «Свобода» - 6,2%. Проходной барьер также могут преодолеть партия «Солидарность» (5,6%) и Европейская партия (4%). До дня голосования набрать электоральные баллы еще может Радикальная партия Олега Ляшко (2,7%) и «Гражданская позиция» (2,2%). Партию регионов и КПУ, по состоянию на конец апреля, в столице поддерживают 1% избирателей.

Гораздо печальнее выглядит ситуация с мажоритарными округами. По данным столичной городской территориальной комиссии, всего на выборы в Киевсовет зарегистрировалось 1,475 кандидатов. В их рядах, среди действительно новых лиц, немало и примелькавшихся киевлянам.

Так, принять участие в избирательной гонке желают нынешний замглавы КГГА Владислав Голуб, директор департамента экономики и инвестиций Николай Поворозник, начальник службы градостроительного кадастра департамента градостроительства и архитектуры Андрей Вавриш, глава Подольской райадминистрации Ярослав Войтович, директора коммунальных предприятий «Киевтранспарксервис» Андрей Дудко, «Житлоинвестбуд» Вячеслав Непоп, а также экс-заместитель главы КГГА Александр Пузанов.

Попытать счастья на выборах решили председатель наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго» Иван Плачков и трое руководителей ПАО «Киевхлеб»: председатель правления Владимир Череда, глава набсовета Андрей Коломийченко и директор по производству Юрий Дученко.

Среди кандидатов в депутаты Киевсовета немало бизнесменов: президент ООО «Вайн Хауз Групп» Валерий Миронов, председатель наблюдательного совета ПАО «Фуршет» Игорь Баленко, замглавы ООО «Эпицентр–К» Андрей Шинькович (владелица сети, секретарь Киевсовета Галина Герега не баллотируется), глава набсовета ООО «Пекотоф» Валерий Печерский, основатель ООО «Союз Авто» Юрий Нестерук, известный киевский бизнесмен Вадим Столар...

Снова пройти в Киевсовет изъявили желание бывшие члены «молодой команды» Леонида Черновецкого – экс-руководитель Главного управления здравоохранения КГГА (времен мэрства Черновецкого) Людмила Качурова и экс-заммэры Ирэна Кильчицкая и Алла Шлапак. Поэтому избирателям стоит быть крайне внимательными в своем выборе.

Кроме того, в Комитете избирателей Украины считают, что, в связи с огромным количеством мажоритарщиков, в столице уже готовится покупка голосов. Глава КИУ Александр Черненко, в частности, отметил, что на мажоритарных округах «конкуренция не всегда будет честной». «Уже ходят по квартирам с такими опросами, спрашивают, готовы ли вы проголосовать за определенные средства за одного из кандидатов. Подкуп как таковой не начался, но готовится почва для того, чтобы раздавать деньги», - сказал он.

Татьяна Урбанская