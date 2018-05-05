Круглый стол нацединства: услышать Донбасс, не слушая друг друга

14 мая в Верховной Раде состоялся первый общеукраинский круглый стол национального единства, к участию в работе которого были приглашены экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, премьер-министр Арсений Яценюк, члены правительства, кандидаты в президенты Украины, народные депутаты, губернаторы, ученые и религиозные деятели. Представители украинского истеблишмента искали консенсус по ключевым для украинского общества проблемам: разрешения ситуации на востоке страны, конституционной реформе, децентрализации власти, усмирения внешнего агрессора в лице Российской Федерации...

Но, несмотря на попытки некоторых участников круглого стола найти и задекларировать некий план действий уже сегодня, дискуссия не задалась. В результате, было принято решение собраться снова — в ближайшую субботу или понедельник. По возможности, в Донецке. В идеале, при участии тех представителей востока страны, кто, действительно, хочет быть услышанным.

Впрочем, назвать нынешний круглый стол совсем безрезультатным было бы несправедливо, так как участники дискуссии обозначили некоторые тенденции будущих переговоров и продемонстрировали, что даже на этом уровне диалог выходит довольно корявым.

Шантаж и шантажисты

Так, и.о. президента Украины Александр Турчинов отметил, что после «падения режима Януковича», приоритетом для новой власти стало «не только обновление институтов государственности, а и построение демократического общества». В то же время, в Украине появились те, «кто, с оружием в руках, пытаются диктовать свою, а, точнее, волю другой страны». В этой связи, по словам Турчинова, власти не остается иного выхода, как действовать в соответствии с Конституцией и законами Украины. Поэтому такие люди «предстанут перед законом». «Мы не дадим шантажировать Украину», - сказал он.

В свою очередь, премьер Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина никогда еще не сталкивалась с такими вызовами, поэтому сегодня крайне необходимо вести диалог, но он возможен лишь с теми, у кого «нет оружия в руках, кто не стреляет в мирных граждан, а работает на единство страны». Яценюк также назвал ключевые цели правительства: обеспечение безопасности граждан, реформа правоохранительной системы, борьба с коррупцией.

В целом, с такими целями согласились большинство присутствующих. Однако нашлись и те, кто уже привычно играл свою игру. Более того, иногда это выглядело как подыгрывание Кремлю. К таковым «агентам», в частности, можно отнести народного депутата, прошедшего в Верховную Раду на довыборах по одному из мажоритарных округов Крыма, ныне оккупированного Россией, Вадима Новинского.

В своем выступлении на круглом столе этот деятель предложил всем сторонам подписать политическую декларацию, в которой, в частности, отразить видение изменений в Конституцию Украины, вопрос децентрализации и бюджетного планирования, вопрос статуса русского языка «и, возможно, чтобы успокоить соседей, внеблоковый статус Украины». Более того, Новинский заявил, что руководству украинского парламента необходимо «выходить на руководство с Госдумой РФ» в поисках диалога.

Плохая память местных элит

Еще ярче выглядел спич мэра Донецка Александра Лукьянченко, который призвал депутатов, министров, представителей силовых структур и международных организаций приехать в Донецк и Луганск и начать диалог, а не возлагать ответственность за происходящее в его вотчине «на другое государство, на Россию». По его мнению, даже проведенный 11 мая псевдореферендум подтвердил, что жители региона таким образом выражали свой протест против существующей системы власти. Правда, в этом контексте Лукьянченко не упомянул, что он сам является представителем той же власти. К тому же, реальных попыток «вести диалог» с сепаратистами, засевшими в центре Донецка в Донецкой ОГА, сам не спешил предпринимать.

К слову, эти же претензии можно предъявить и местному губернатору Сергею Таруте, который, апеллируя противоречащими друг другу фактами, всячески пытался выглядеть хорошим как для жителей региона, так и для собравшихся на круглом столе. К примеру, он, с одной стороны, заявил, что действующая власть за несколько месяцев сделала для Донбасса гораздо больше, чем режим Януковича. В частности, что касается своевременности выплат по социальным статьям бюджета. С другой стороны, отметил, что «Донбасс, в большинстве своем, за единую Украину, но против сегодняшней киевской власти», а Национальную гвардию почему-то воспринимают как Правый сектор. «Многие люди на Донбассе считают, почему Майдану в Киеве можно, а им нельзя... Я считаю, что если убрать Майдан в Киеве, это может снизить градус недоверия. Это нужно сделать, это упокоит многих жителей Донбасса, - сказал он и тут же посетовал, что в рядах сепаратистов не с кем вести переговоры. – С той стороны люди постоянно меняются, перманентно меняющиеся лидеры. Мы с ними ведем переговоры, а каждый раз появляются другие и другие».

О своей региональной принадлежности и собственном электорате, к слову, позабыли и в Партии регионов. В частности, глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов (уроженец Луганска) почему-то посетовал, что «с Луганской области не приглашен ни один человек». Кроме того, Ефремов заявил, что «тех, кто взял автоматы, на востоке поддерживают десятки тысяч населения».

В целом, если говорить о сепаратистах, которые, по мнению части участников круглого стола, должны присутствовать во время следующих дискуссий, интересным выглядело выступление народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича, который намекнул, что вооруженные бандформирования на востоке Украины это люди, нашедшие «свой способ гражданского протеста». Мол, круглые столы «без их участия, прямого или косвенного», будут носить лишь декларативный характер. Впрочем, тут же Шуфрич пояснил, что садиться за стол переговоров с убийцами нельзя. Но «убийц еще нужно найти».

Новые санкции для Путина

Как бы там ни было, эти люди всячески отрицали какое-либо влияние на ситуацию на востоке со стороны России. Но нашлись и те, кто открыто обвинил в разжигании вооруженного противостояния непосредственно Москвой. К таковым, в частности, можно отнести главу Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. «Как вести диалог, когда на востоке стоят российские войска и российские танки. О каком диалоге мы будем говорить? Диалог, который будет выгоден агрессору? Мы на такой диалог не согласны. Мы согласны защищать свою Родину, свой народ, защищать свою землю», - подчеркнул он.

С таким мнением согласна и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. По ее словам, «не нужно скрывать истину, не нужно себя обманывать... сегодня на территории Украины идет война», за развязание которой «персональную ответственность несет лично президент РФ Владимир Путин». Однако двухсторонний диалог между Украиной и Россией по решению этого вопроса, по ее мнению, ничего не даст. Тимошенко считает, что остановить агрессию России можно только за счет мощной политики ключевых мировых лидеров. «Нам нужно попросить, наконец, чтобы ввели третий уровень санкций, потому что были публичные заявления, что если будет вторжение на континентальную Украину, то будет третий уровень санкций. Мне кажется, что пришло время это сделать», - сказала она.

В свою очередь, кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко считает, что «сегодня у нас нет возможности влиять на точку зрения России, а от нее много зависит». «Если она не захочет устранить конфликт, он будет тлеть долго... Крым оккупирован, Восток до такого накала также не дошел бы самостоятельно», - напомнил он.

Как остудить горячую ситуацию

Намеки на план действий представил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Владимир Гройсман. Во-первых, начать диалог с чистого листа, а не апеллировать фактами 10-ти или 20-ти летней давности, так как нынешнее положение вещей спровоцировано «многолетней работой» большинства присутствующих на круглом столе, сформировать повестку дня и выполнять ее в Верховной Раде. Для этого есть 226 и 300 голосов. «Говорят о нелегитимном правительстве? Простите. Мы избраны большинством украинского парламента и пытаемся внести предложения о децентрализации, систему, где не за взятки будут назначать на работу и так далее... Правительство внесло предложения, давайте обсудим и примем решение», - сказал он.

Во-вторых, научиться говорить правду, признать свои ошибки и раскаяться, поскольку «эту фальшь, подменившую реальность, люди чувствуют лучше чем мы с вами». «Второго или третьего шанса уже не будет», - подчеркнул он.

В-третьих, остановить внешнюю агрессию на страну: «извне хотят, чтобы мы стреляли друг в друга. Вне зависимости от того, в какую церковь мы ходим и на каком языке говорим. Есть бандформирования, которые занимаются грабежами и насилием. Есть десятки тысяч людей, которые хотят вырваться из этого пресса. Есть люди, которые боятся выйти на улицы. Это — правда», - отметил вице-премьер.

Наиболее адекватными участниками стола выглядели экс-президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Что, впрочем, не удивительно. Какими бы они не были руководителями в свое время, при них никто не посмел раздирать Украину на части, как сегодня. К слову, особое внимание на это обратил Кравчук: «Я слышу, как некоторые «адвокаты» хотят вывести Россию за рамки конфликта. Они пытаются сказать, что у нас гражданская война, к которой РФ не имеет отношения. Но об этом говорит Путин! Поэтому я называю таких людей адвокатами Путина».

Экс-президент отметил, что Украина должна обратиться ко всем международным гарантам суверенитета и целостности Украины и обратить их внимание на тот факт, что Россия на Украине может не остановиться и «завтра РФ может продвинуться дальше на Запад».

В свою очередь, Леонид Кучма призвал в ближайшее время найти инструменты, которые позволили бы нынешнюю «горячую ситуацию свести хотя бы к теплой». «За день-два не решить проблем, но нужно искать способы сберечь мир и целостность Украины», - сказал он.