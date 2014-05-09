Генсек НАТО назвал «неуместным» визит Путина в аннексированный Крым

Визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым неуместный.

Как передает Радио «Свобода», об этом в Таллинне заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Думаю, что его визит в Крым неуместен», - отметил генсек НАТО.

Расмуссен также подчеркнул, что и сейчас он не видит отвода Россией своих войск от украинской границы.

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Путин прибыл сегодня в Крым, чтобы отметить 69-ю годовщину победы во Второй мировой войне и принять участие в военном параде. Это первый визит Путина на полуостров, с тех пор как Россия его аннексировала в марте этого года.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Украиной визитом президента России в Крым.



