Украинский интерес. Диалектика Путина, ОБСЕ вступает в игру и новые «печеньки» от Нуланд и Керри

Стремление российской власти к достижению обожания себя оптом и в розницу предполагает неожиданные повороты в ее публичной позиции. Владимир Путин хорошо усвоил эти правила, поэтому во время диалога со швейцарским коллегой Дидье Буркхальтером он неожиданно сменил позицию по украинскому вопросу. Хозяин Кремля назвал проведение президентских выборов в нашей стране «движением в правильном направлении» и призвал сепаратистов в Донецке и Луганске перенести проведение «референдумов о независимости» на более поздний, чем 11 мая, срок. Не забыл Путин призвать киевские власти прекратить «карательные операции» на востоке Украины.

Смена тональности в заявлениях российского президента вряд ли может кого-нибудь обмануть. Путин прекрасно знает, что информационная война дешевле и престижнее реальных боевых действий, и ему необходимо соблюдать нормы приличия в отношениях с мировым сообществом. Правда, политическая логика подтолкнула Владимира Владимировича к прилету в Крым для празднования Дня Победы, хотя на полуострове куда радушнее встретили бы поток туристов, который вряд ли в этом году сможет появиться. К сожалению, годовщина победы над нацизмом в очередной раз окаймлена политическими проблемами на постсоветском пространстве. Заодно отмечу заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и уроженки Шепетовки, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, разными словами настаивающими на федерализации Украины.

Тема перекраивания государственного устройства нашей страны Россией продвигается по сугубо прагматичным причинам: присоединять к себе новые регионы самое большое по площади государство в мире вряд ли намерено (на это нет денег), зато готово использовать созданные при своем участии зоны нестабильности в рычаги влияния на Украину. Отказавшие пожеланию Путина сепаратисты, бандитствующие в Донецкой и Луганской областях, обеспечивают алиби своему покровителю и продолжают гнуть свою линию на отсоединение от Украины.

На фоне продолжающейся эскалации насилия и спектаклей в театре абсурда предложения ОБСЕ по урегулированию кажутся несколько наивными, поскольку прекращение огня и разоружение последующим обсуждением условий децентрализации возможно при идеологической основе у вооруженных лиц, а те чем дальше – тем сильнее скатываются в бандитизм чистой воды. Важно, что ОБСЕ поддерживает проведение президентских выборов 25 мая как составляющей политического диалога.

Украина тем временем получила первый транш МВФ, который планирует частично использовать для погашения долга перед «Газпромом». Кроме того, Соединенные Штаты устами руководителей своей дипломатии Джона Керри и Виктории Нуланд не только угрожают России новыми санкциями (в понедельник новый виток в этом направлении осуществит и Европейский Союз), но и подчеркивают заинтересованность в проведении демократических президентских выборов в Украине. Не исключено, что на исходе мая избирательный процесс в нашей стране даже заслонит собой выборы в Европейский Парламент.

Евгений Магда