Станислав Шушкевич: Украина и Беларусь страдают из-за одного человека



Беларусь, в отличие от России, не вмешивается во внутренние дела Украины, признает действующую власть, не поддерживает идею федерализации, выступает за целостность нашей страны, восхищается мужеством украинцев и, вероятно, набирается опыта. О том, почему Владимир Путин 7 мая дал «задний ход» педалируемой ранее теме референдума по отделению Востока Украины, сколько стоит лояльность президента Беларуси Александра Лукашенко Кремлю, что мешает украинской власти проводить новую политику, УНИАН побеседовал с оппозиционным белорусским политическим деятелем, экс-главой парламента Беларуси Станиславом Шушкевичем.

Одним из главных дел своей жизни вы называете подписание Беловежских соглашений. Как вы относитесь к тому, что президент Российской Федерации Владимир Путин, спустя 23 года после этих событий, заявляет, что Украина незаконно вышла из состава Советского союза, хочет переписать историю и вообще называет развал СССР «величайшей геополитической катастрофой»?

Если Путин ставит вопрос о незаконности выхода Украины из состава СССР, то он — незаконный президент России, так как Россия тоже вышла из СССР незаконно. Когда человек на таком уровне вносит путаницу в элементарные понятия, это говорит о том, что он не занимается делом, которым нужно заниматься. Он не занимается тем, чтобы улучшить благосостояние россиян, он занимается тем, чтобы улучшить свою власть.

Улучшать же свою власть маленький Бонапартик может одним способом: искать врагов внутренних и внешних. Внутренних у него хватает — это российская оппозиция, а внешними врагами он долго думал, кого сделать. И сделал Украину.

Как это ни странно, в этом вопросе он пользуется поддержкой обманутого российского народа, который считает его чуть ли не восстановителем, собирателем земель русских. Хотя это – чепуха и действие пропаганды.

Когда Россия аннексировала украинский Крым, вы сказали, что Путин на этом не остановится. И теперь мы наблюдаем обострение ситуации на востоке нашей страны. Вы не опасаетесь, что так «очередь» дойдет и до Беларуси?

К сожалению, в Беларуси Путин давно не остановился. В отличие от ваших властей, наш предводитель — Лукашенко — давно нелегитимный президент. Он только один раз становился президентом законно — в 1994 году, все остальные выборы были сфальсифицированы. И все время своего правления он, фактически, является рабом Путина. Лукашенко выполнит, практически, любое его желание.

Причина этого в том, что, если Путин перестанет его поддерживать, Лукашенко, однозначно, потеряет власть в Беларуси. Большего антибеларуса, чем Лукашенко, у нас вообще нет и быть не может. Он, фактически, продолжает осуществлять русификацию нашей страны...

К тому же, для Кремля его поддержка стоит не очень дорого, не так уж дорого. Чтобы поддерживать этот режим, который очень нравится Путину, так как дает ему возможность делать в Беларуси, что хочешь, Россия тратит в течение многих лет по 12 миллиардов долларов в год.

Российская Федерация «помогала» и экс-президенту Украины Виктору Януковичу. А теперь предъявляет все больше экономических и финансовых претензий к нынешней власти...

Вот, что касается претензий, Украина сама должна сейчас предъявить претензии России за Крым. За незаконное присвоение этой территории. Тем более, что вся политическая элита мира сейчас на стороне Украины. К сожалению, сила России (а она достаточно мощная, в военном отношении, страна), позволяет поступать Путину так, как он поступает. Запад же не пойдет на кровопролитие. Поэтому давление очевидно, и я не знаю, как от этого спастись...

Я сегодня довольно со многим ознакомился в Украине. И лучше, чем другие, понимаю те сложности, с которыми сталкивается нынешняя украинская власть. У меня такое впечатление, что, в условиях, в общем-то, наличия многих продажных пророссийских элементов, занимавших достаточно высокое положение в украинском истеблишменте, этой власти трудно проводить украинскую политику. Но, по-моему, она ее проводит. Я могу только пожелать им в этом успеха. Без мудрой политики будет очень тяжело продолжать строить достойную демократическую Украину.

В самой Украине о нынешней власти не столь однозначное мнение. Когда Россия оккупировала Крым, украинцы критиковали власть за проявленную мягкость в противостоянии, когда же на Востоке Украины власть развернула антитеррористическую операцию, ее уже критикуют за чрезмерную жесткость...

Я не очень хорошо информирован в этом вопросе, чтобы давать оценки. Но, честно говоря, восторгаюсь терпением, мужеством и, в той мере, в какой могу понять, разумностью политических деятелей Украины. Они работают в форс-мажорных условиях, им очень трудно, и я им сочувствую. Желаю, чтобы у них хватило мужества и терпения преодолеть это состояние политического кризиса, состояние обманутости населения, состояние отравляющего воздействия российской пропаганды. Это трудно преодолеть, но, по-моему, Путин объединил Украину лучше, чем любые другие деятели. Украина сегодня не видит другого пути, как оставаться Украиной.

Существует мнение, что Путин не только объединил Украину, но и заложил фундамент в раскол России. Вы разделяете такую точку зрения?

Никто не отменял 26 деклараций о независимости, которые приняты национальными образованиями (республиками) в России. Думаю, что они еще могут воспрянуть и напомнить о себе. Это и Татарстан, и Башкоростан, и Ингушетия, и Чечня, и другие. Это – мина замедленного действия, которая лежит под Россией. И, думаю, что Путин зажжет фитиль к ней.

До сегодняшнего дня Россия педалировала вопрос проведения референдума на Востоке Украины, по примеру крымского. Но 7 мая этой теме Владимир Путин дал «задний ход». По вашему мнению, что могло повлиять на принятие такого решения президентом РФ?

Думаю, что обстоятельства вынудили его считать, что Украине надо избирать президента. Может быть, он надеется, что изберут кого-то сговорчивого... Но, думаю, украинцы изберут достойного человека.

Формально, сегодня в Украине первое лицо не президент, а премьер. Путин надеется, что сумеет повлиять на формирование пророссийского правительства в Украине?

Не знаю. Я не могу быть гадалкой или пророком. Но что-то вынудило его изменить позицию. А, кроме критики украинской власти и укрепления собственного статуса, он вряд ли заботится о чем-нибудь другом.

Внушает ли вам оптимизм проведение досрочных президентских, а далее — парламентских и местных – выборов в Украине?

Надеюсь, что это произойдет законно, достойно и в Украине будет легитимная признанная власть. Хотя она и сейчас легитимна, насколько это возможно в нынешних условиях. Я желаю Украине успехов и буду за нее болеть.

Украина за десять лет пережила две революции и каждый раз беларусы были на украинском Майдане. С чем связан тот факт, что протест этих же людей в Беларуси захлебнулся?

В Беларуси очень подлый предводитель, который идет на крайние меры. 19 декабря 2010 года безоружные люди были очень жестоко избиты. Это трудно пережить. Поэтому в Беларуси сегодня господствует страх.

Украина показала нам великолепный пример, но столько натерпелась, что очень трудно давать оценку этим событиям. Учитывая наличие у нас российской и беларусской пропаганды, кстати – совершенно антиукраинской, людей трудно призвать поступать так, как поступали украинцы.

Сегодня в Киеве я был на том месте, где был застрелен беларус и, знаете, хочу сказать: мы вместе (и Украина, и Беларусь) страдаем из-за одного человека. Если хотите, из-за одной и той же «структуры» на восточных границах наших стран.

Тем не менее, ваш прогноз, кто быстрее сбросит своего диктатора: Россия или Беларусь?

Дай Бог, чтобы нам больше повезло (смеется).