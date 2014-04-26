Россия: ответственность за безопасность экспертов ОБСЕ лежит на Украине

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин заявляет, что Россия выступает за скорейшее освобождение военных экспертов государств ОБСЕ, которых задержали в Славянске.

«Считаем, что этих людей нужно как можно скорее освободить. Россия как член ОБСЕ будет предпринимать в этом деле все возможные шаги», - сказал Келин сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, «если их задержали, то это не будет способствовать разрядке напряженности на месте, деэскалации конфликта это не поможет».

При этом он заявил, что российскому постпредству неизвестны обстоятельства случившегося и местонахождение группы. «Нам неизвестны обстоятельства того, что с ними случилось, где они находятся на данный момент. Но мы, как и другие члены ОБСЕ, очень обеспокоены случившимся», - сказал Келин.

Он отметил, что военные наблюдатели государств-членов ОБСЕ были приглашены Украиной еще в марте на основании Венского документа об укреплении мер доверия и безопасности. При этом ответственность за их безопасность несет Украина.

«С тех пор эта группа, хотя ее состав неоднократно менялся, находится в Украине и осуществляет в основном поездки вдоль границы с Россией. На прошлой неделе она была в Сумской области. Ответственность за ее безопасность несут те, кто ее пригласил, то есть украинские власти. Насколько мы понимаем из СМИ, вчера они предприняли смелую поездку в зону, где обстановка до предела накалена, и жители Донецкой области каждый час ждут начала армейской операции против мирных протестующих», - сказал Келин.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в 11.40 на въезде в г. Славянск неизвестные остановили автобус с 13 пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства. По последней информации, захваченные находятся в помещении УСБУ.

Вечером 25 апреля самопровозглашенный "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарёв признал, что его бойцы "задержали" группу наблюдателей ОБСЕ.

По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один германский военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Сегодня, 26 апреля, ополченцы Славянска заявили, что пока не намерены отпускать иностранных военных наблюдателей, потому что считают их "шпионами".