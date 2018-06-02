Право на сепаратизм

Тем не менее, среди всех озвучиваемых точек зрения, можно выделить две основных. Первая — на Востоке страны действуют наемники, подстрекаемые российскими спецслужбами. Вторая - «бузят» жители Донбасса, неудовлетворенные властью и требующие прислушаться к их видению дальнейшего развития Украины.

Так кто же эти люди, захватывающие админздания на Востоке страны: террористы или все же граждане, пытающиеся донести свою позицию? Чем отличаются эти захваты от происходящего на Майдане несколько месяцев назад? Почему право на самоопределение в Украине знаменуется российскими флагами? И что делать с украинцами, которые призывают на помощь армию соседнего государства?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Так, народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов считает, что происходящее на Востоке Украины является зеркальным отображением событий на Майдане. По его мнению, события в восточных областях страны «отражают события, которые ранее происходили в центре и на западе, с небольшими отличиями». Лукьянов уверен, что те, кто выходил на Майдан, принесли в Украину глоток свободы, «и такие же настроения есть в Донбассе». Поэтому, большинство протестующих на Востоке страны, по его словам, «заслуживают такого же уважения, как и те, кто выходил на Майдан против коррупции».

Депутат считает, что жители Востока Украины вышли на улицы из-за того, что не получили социального удовлетворения от произошедшего в стране. «Вроде, прошли изменения в стране, но масса проблем оказались не решенными... Есть социальные причины, которые подтолкнули людей выйти на улицы. Важно их услышать», - сказал он.

Впрочем, Лукьянов не отрицает, что в рядах протестующих на Востоке есть и те, кто «действует неискренне, и которых я не совсем понимаю», а также люди с пророссийской позицией. «Часть людей взяла российский флаг, поскольку в России, они видят, жизнь немного сытнее. Но они должны понимать, что решение их проблем – в Украине», - считает парламентарий.

Также, по его словам, не следует исключать, что у многих россиян есть родственники в Донбассе. «И я допускаю, что те, кто приезжает из РФ к ним в гости, тоже могут принимать участие в протестах и считать, что они помогают своим братьям», - пояснил депутат.

При этом представитель Партии регионов не ответил прямо на вопрос, признает ли он присутствие российских военных на востоке Украины: «Я много слышу о том, что это внешнее воздействие. Но, если там есть такие значительные силы, то предоставляйте видео, снимите их... Если мы говорим о конкретных воинских частях, это нарушение всех международных соглашений, прав и правил».

В то же время, народный депутат намекнул, что люди с оружием среди протестующих могут быть наняты представителями бывшей власти или околовластными бизнесменами: «Я допускаю, что часть непрозрачного бизнеса, который сегодня может находиться под следствием, в розыске, может финансировать некоторых местных вооруженных людей».

По его мнению, Украине, чтобы примириться внутри страны, стоит избегать как российского влияния, так и западного: «Кучка провокаторов из США, ЕС и России занимается перетягиванием каната. Мы без них сами бы договорились».

Кроме того, по его словам, чтобы добиться взаимопонимания между украинцами, следует отсечь не только внешнее влияние, но и «убрать политиков» из переговоров. «Убрать политиков и оставить людей, они между собой быстрее договорятся», - считает Лукьянов.

В свою очередь, народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк уверен, что на Востоке нашей страны Россия «реализовывает план Путина по аннексии Украины». Ключевую роль в этом сценарии играют российские диверсанты, которые «занимаются терроризмом, прикрываясь женщинами и детьми». Кроме того, по его мнению, в регионе работают агенты ФСБ, а также «уголовники, которых привлекают за деньги».

В то же время, по словам депутата, на улицы с протестами выходят и мирные граждане, отстаивающие свои права. «Они считают, что это — их симметричный ответ Майдану. Но нужно понимать, что пока на Востоке действуют российские диверсанты, мы не можем решить проблем граждан, и сами люди не смогут добиться реализации своих требований... К сожалению, жители Донбасса долго жили в кабальных условиях, Киев в регионе влияния не имел, так как там всегда правили «донецкие»... Но, пока в регионе есть дула автоматов, гражданское право там будет незащищенным», - сказал он.

Сиротюк считает, что Россия толкает Украину в межгражданское противостояние, поскольку, «если бы Россия хотела защиты русскоязычных граждан, она не разжигала бы в Украине гражданской войны». В то же время, по его мнению, «пока зеленые человечки не начнут возвращаться в цинковых гробах в Кремль, Путин будет наступать».

Кроме того, одной из проблем нынешней ситуации на Востоке Украины парламентарий называл наличие «зеленых человечков» не в Донецке, а в Верховной Раде», где многие депутаты от Партии регионов и КПУ «не видят очевидного».

С таким мнением согласился и экс-заместитель главы Одесского облсовета Алексей Гончаренко. По его словам, невозможно проводить референдум, которого требуют жители Востока Украины, пока в регионе «находятся военные другого государства». Он уверен, что такая дестабилизация ситуации на Востоке, в первую очередь, вызвана желанием сорвать в Украине проведение досрочных президентских выборов.

Впрочем, как отметил Гончаренко, у граждан, выходящих на акции протеста в Донецке, Луганске или Харькове, нет единого мнения и относительно референдума. Точнее, главной их целью является проведение референдума как такового. Что же касается требований, которые могут быть вынесены на плебисцит в виде вопросов, жители Востока Украины не могут их четко сформулировать.

Это заявление, впрочем, опроверг руководитель правительства «Донецкой народной республики» (ДНР) Денис Пушилин: «Референдум будет, и вопрос будет звучать так: «Поддерживаете ли вы государственную самостоятельность Донецкой народной республики?».

По его словам, сегодня в регионе о сепаратизме речь не идет, а граждане Восточной Украины говорят именно о суверенитете. «А референдум — это наша гарантия, что мы будем самостоятельными... Это тот путь, по которому прошли и Россия, и Украина после распада СССР», - сказал он, добавив, что после этого жители ДНР смогут определяться — вступать ли в федеративные или конфедеративные отношения с кем-либо. – «Мы сможем выбирать, с кем региону будет выгодно сотрудничать с точки зрения экономической или политической составляющей... Если же большинство скажет, что мы не хотим ничего менять, мы будем вынуждены с этим согласиться».

Кроме того, Пушилин признал: «Донбасс, отчасти, благодарен Майдану (за ощущение свободы и готовность отстаивать свои права, - УНИАН), но теперь мы боимся гражданской войны и ее последствий».

Также, по его словам, многие вещи, о которых говорят политики и жители других регионов Украины — «навязанный СМИ миф». В частности, он отметил, что в регионе не было и нет ущемления русского языка. При этом, Пушилин удивлен тем обстоятельством, что никого не возмущал факт наличия на Майдане в Киеве флагов ЕС, США и других, а флаги РФ в Донбассе «почему-то все замечают».

В свою очередь, экс-заместитель секретаря СНБО (2008-2011гг) Степан Гавриш считает, что гражданам сегодня как никогда необходимо поддержать нынешнюю власть, «чтобы не допустить военной эскалации». «Политикам же нужно открыто и прозрачно сказать правду, которая состоит в том, что Украина находится под давлением военной экспансии со стороны Российской Федерации. И доказательств этому достаточно... План «русская весна» в Украине имеет под собой определенную философскую базу — Россия строит «русский мир»... Если же население отвернется от власти, РФ дойдет до Киева», - сказал он.

По мнению Гавриша, жители Востока Украины стали жертвами восстания олигархов, «которые боятся потери контроля над бизнесом». По словам эксперта, людям необходимо это объяснять, как нужно рассказывать и о том, что в России, куда стремятся сторонники ДНР, «нет референдумов, не выбираются мэры» и т. д. «Ожидания граждан не оправдаются, так как у России одно намерение — расширять территорию своих интересов, искать новую славянскую цивилизацию», - сказал он.

Кроме того, Степан Гавриш подчеркнул, что в отдельно взятом регионе Украины нельзя провести референдум, так как «в Донецке нет отдельного народа, поэтому сам по себе Донецк не имеет права на самоопределение». Также, по его мнению, некорректно сравнивать цели Майдана и цели Востока Украины. «Майдан боролся не за развал государственности, а против тирана, против диктатуры Януковича... Народ хотел другой страны, а не отдельно жить во Львове или Донецке», - подытожил он.