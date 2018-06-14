Честное президентское

Для удобства усвоения избирателем атрибуты структурируются по наиболее волнующим темам: рост пенсий, зарплат, социальных выплат; уменьшение безработицы, бедности, налогов, цен; повышение уровня жизни, здравоохранения, образования, культуры, обороноспособности; понижение уровня преступности, коррупции, холестерина и процентов по кредитным выплатам.

Приветствуется всяческая конкретика, например, размеры средних зарплат и пенсий в долларовом эквиваленте, проценты экономического роста, количество дней или месяцев, за которые будет достигнуто благосостояние. Еще приветствуется умеренный пафос в начале и в конце текста. Неумеренный, впрочем, тоже. Ну и, конечно, не приветствуется, но воспринимается в качестве неизбежного и обязательного правила игры, что такая программа должна состоять из невыполнимых обещаний и слегка завуалированного вранья чуть менее, чем полностью.

А, по-другому, было бы сложно. Достаточно прочесть, кроме предвыборных программ, еще один документ – Конституцию Украины. Или хотя бы ту ее часть, в которой расписаны полномочия главы государства. С учетом того, что там написано, гипотетическая честная программа кандидата в украинские президенты теряет львиную долю своей привлекательности и должна выглядеть примерно так:

Преамбула

Дорогие сограждане и соотечественники! Я не обещаю вам, что, если вы меня выберете, буду всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе родины и благосостоянии народа, отстаивать права и свободы граждан, придерживаться Конституции и законов Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников и повышать авторитет Украины в мире. Почему? Не потому, что не собираюсь этого делать или считаю это невыполнимым. Хотя, конечно, не совсем представляю, как можно исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Просто, любое решение, которое принимается в интересах одних соотечественников, может задевать интересы других соотечественников, а то, что нравится большинству, не обязательно по душе меньшинству. Еще я не совсем понимаю, зачем обещать придерживаться Конституции и законов, если за их нарушение, в любом случае, каждому гражданину грозит административная или уголовная ответственность, а президенту – импичмент.

Но, дело даже не в этом. Просто, такое обещание, и даже не обещание, а обязательство, дает в торжественной обстановке, положив руку на Конституцию и древнее Евангелие, любой, кто победит на выборах. Это – текст президентской присяги, записанный в Конституции. А тот, кто присягу принимает, и так обязан ее выполнять. Даже если в самой присяге и не сказано, что бывает за ее нарушение. (В президентской, кстати, не сказано). Поэтому, не вижу смысла обещать то, что на моем месте обязан будет делать любой. А теперь перейдем к конкретике.

Внешняя политика

Я начал с внешней политики и обороны не потому, что ставлю их на первое место, а потому, что именно в этих сферах по Конституции у меня больше полномочий, чем в других. В своих обещаниях, я, как честный человек, не могу выходить за рамки отведенных мне полномочий. К этому же меня в случае избрания буде обязывать присяга. Поэтому – я не могу сказать вам, какой будет наша внешняя политика.

Основы внешней политики Украины определяет Верховная Рада, я же только осуществляю руководство внешнеполитической деятельностью государства. То есть, управляю тем, что определяют другие. Веду переговоры и заключаю международные договоры от имени страны. Но не от меня, а от Верховной Рады зависит, вступят ли эти договоры в силу, ведь для этого она должна их ратифицировать. Еще я и только я вношу кандидатуру министра иностранных дел, а также снимаю и назначаю послов.

Что в такой ситуации я могу пообещать избирателям? Единственное: я постараюсь руководить внешней политикой старательно и эффективно, если вам и мне понравятся те основы внешней политики, которые определит Верховная Рада. И постараюсь проваливать и всячески саботировать определенный депутатами внешнеполитический курс, если мне покажется, что он вас не устраивает.

В первом случае я, разумеется, буду излучать радушие и доброжелательность на международных переговорах, внесу на пост министра иностранных дел кандидатуру мудрого и высокопрофессионального дипломата, нацеленного на выполнение политического курса, намеченного нашим парламентом. И предварительно согласую вопрос с депутатами, поскольку последнее слово за ними, а я только предлагаю. Послами буду назначать людей, которые лучше других обеспечат выполнение нашей политики в конкретных странах.

Во втором случае обязуюсь на переговорах вести себя агрессивно и неадекватно, на пост министра предлагать полуграмотного недееспособного идиота, а, если депутаты его не поддержат, – следующего такого же, и так – все время. Посольские должности раздам лично преданным мне людям, ненавидящим народы тех стран, в которые они отправляются послами. Если вдруг мои дипломаты начнут реализовывать политику Верховной Рады, буду их увольнять беспощадно и немедленно. В общем, буду, в рамках закона, делать все от меня зависящее, чтобы неугодный вам внешнеполитический курс провалился или был пересмотрен. Но, кроме упомянутых способов, возможностей у меня не так уж много, в чем легко может убедиться любой желающий, взявший на себя труд почесть Конституцию.

Оборона страны

Пожалуй, больше полномочий у меня будет в оборонной сфере, ведь президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Пускай вас не вводит в заблуждение обилие заглавных букв в названии этой должности. На самом деле ни объявлять войну, ни заключать мир я не вправе – могу только вносить представления на эту тему в Верховную Раду, а как они решат, так и будет. Без утверждения большинством депутатов даже мое решение об использовании армии и других военных формирований в случае вооруженной агрессии против Украины не будет иметь силы. Направлять наши военные подразделения за границу или допускать иностранные войска на нашу территорию я тоже не могу. Это компетенция парламента.

Зато мне позволено самостоятельно назначать и увольнять высшее армейское командование. И хотя у меня может не быть столько хороших знакомых среди высокопоставленных военных, я с чистым сердцем могу пообещать, что будут назначены самые честные, храбрые, патриотичные, бескорыстные, опытные, грамотные и ответственные из возможных кандидатов. На мой взгляд, разумеется. Но только – кроме министра обороны. Его, как и министра иностранных дел, я имею право только предлагать на усмотрение парламента. А там – как депутаты решат.

Еще я возглавляю СНБО – Совет национальной безопасности и обороны. Решения там принимаются большинством голосов и вводятся в действие моими указами. Правда, не все члены СНБО назначаются мной лично, а компетенция и функции этого органа определяются законом, который принимают депутаты. Они же назначают и увольняют главу Службы безопасности Украины. Правда, по моему представлению. И уж тут я постараюсь, чтобы им был представлен человек достойный, но голосовать вместо них не могу.

Внутренняя и социальная политика

Внутри страны полномочий у меня еще меньше, так что давать какие-то обещания по поводу экономического роста, зарплат, пенсий и т.п. с моей стороны было бы просто безответственно. Экономической и социальной политикой занимается правительство. Я даже премьер-министра назначить или снять не имею права. Его кандидатуру определяет коалиция большинства в Верховной Раде, а мне лишь дает возможность внести эту кандидатуру на утверждение депутатам – то есть, той же коалиции. Должен я это сделать не позже, чем через пятнадцать дней. И если мне кандидатура не понравится, твердо обещаю вам тянуть с ее внесением весь этот срок. Но не больше – ведь присяга обязывает меня соблюдать Конституцию и законы.

Я, конечно, могу останавливать любые решения правительства, но, только, если они, на мой взгляд, нарушают Конституцию. А это уже решать не мне, а Конституционному суду, в который я назначаю только одну треть судей. В остальных органах власти, будь-то Нацбанк, Генпрокуратура или что-то еще, я тоже не властен. Могу разве что предлагать кандидатуру главы парламенту, или утверждать предложенного Радой. Если и назначаю состав наблюдательного совета, то – не больше половины. Да и руководствоваться в своей работе они должны не моими указаниями, а законами. Даже губернаторы и главы райадминистраций, которых многие считают моей вертикалью власти, назначаются мною лишь из тех людей, которых мне представляет правительство. Подконтрольны и подотчетны они не только мне, но и Кабмину. А уж если за отставку кого-то из глав администраций проголосует больше двух третей его районного или областного совета, я просто обязан буду его уволить.

Довольно действенная вещь, которая есть в моем распоряжении, называется вето. Я могу не подписывать любой закон, принятый парламентом, и охотно обещаю поступать так со всеми законами, которые мне покажутся вредными для страны или ущемляющими интересы граждан. Но, если депутаты смогут собрать триста голосов в поддержку такого закона, он будет принят независимо от моего нежелания его подписывать.

Как видите, обещать много и заманчиво не получается, если, конечно, быть честным. И, еще, чуть не забыл, – даже эти обещания я буду способен выполнять лишь то недолгое время, пока будет действовать Конституция, на которой мне, быть может, суждено принимать перед вами президентскую присягу. На подходе конституционные изменения, которые сделают мои полномочия как президента еще меньше, чем сейчас.

…Так что можете не голосовать за меня, но последуйте доброму совету – держите всю эту информацию в памяти, голосуя за кого-то еще или читая его предвыборную программу.

Игорь Гридасов