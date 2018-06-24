Цели и средства

Юго-восток Украины не стал исключением из этого правила. Озвучиваются самими протестующими и приписываются им разные цели: отторгнуть часть украинской территории и присоединить ее к России, создать на юго-востоке собственное государство, поменять устройство Украины с унитарного на федеративное, добиться увеличения прав и повышения самостоятельности отдельных регионов. Однако ни одну из этих целей нельзя реализовать путем местного референдума, проведения которого требуют в захваченных административных зданиях и на пестрящих российскими флагами площадях.

Местные референдумы нельзя проводить, пока не принят закон о местном референдуме. Парламентское большинство, которое должно принимать закон, в принципе не против его принятия, но отнюдь не горит желанием делать это в срочном порядке, да еще и под давлением. Даже если допустить, что власть будет вынуждена сделать шаг навстречу в виде принятия закона о местном референдуме, этот шаг никого никуда не приблизит.

Местный референдум не может решить ни вопросов децентрализации, ни вопросов изменения государственного устройства, например, с унитарного на федеративное, ни, тем более, вопросов изменения территории Украины. Конституция однозначно утверждает, что подобные вопросы решаются только общенациональным референдумом. Так что даже если допустить, что власть согласна и готова наделить регионы подобными полномочиями, для этого придется менять Конституцию.

А даже если допустить, что на конституционные изменения такого плана власть тоже согласна и готова пойти, то их сначала должен утвердить большинством голосов народ на референдуме. И не на региональном, которого требуют на юго-востоке, а на общеукраинском, в котором примут участие также запад и центр страны.

Как видим, получается слишком много «даже если допустить». А на самом деле уже на первом «даже если» можно было спокойно останавливаться. Потому что власть, согласная в принципе с идеей децентрализации, совсем не готова и категорически не согласна идти на такие уступки под силовым давлением. К тому же большинство населения страны резко отрицательно относится к перспективам утраты части национальной территории независимо от того, что думает по этому поводу большинство населения этой территории и правительство соседней державы.

Проблема военного решения

Итак, местный референдум, как адекватное средство решения проблемы отбрасываем ввиду его полного несоответствия ни одной из провозглашенных целей. А раз уж мы уже взялись за смелые допущения, проанализируем перспективу решения этой проблемы неадекватными средствами – путем военного вмешательства со стороны России. Тем более, что говорят о вероятности такого сценария часто и много. Да и российские войска сосредоточены недалеко от границы.

Американские военные оценивают численность российской группировки в 30-35 тысяч бойцов и прогнозируют, что с поставленными задачами россияне способны справиться за два-три дня. Тут следует напомнить для сравнения, что для войны с Ираком сами американцы – сильнейшая, наиболее оснащенная технически и имеющая самое современное оружие армия мира – создали коалицию из множества стран и сосредоточили военную группировку порядка 275 тысяч человек. Украинская армия мобилизована, выдвинута к восточным границам и нацелена на отпор. Да, она меньше иракской раза в два, но ведь не в десять. Техническое отставание от русских хоть и имеется, оно не настолько велико, как между Ираком и США. Поэтому для патриотически настроенного зрителя, получающего сведения о боеспособности и готовности своей армии из репортажей украинского телевидения, такая американская оценка и удивительна, и в чем-то даже обидна.

Не только средства, но и цели России остаются под большим вопросом. От намерения вводить войска и присоединять к себе по крымскому сценарию Донбасс она открещивается. Да и с геополитической точки зрения такой шаг привел бы только к осложнению международной обстановки прежде всего для России. Переформатирование Украины в федеративное государство, настойчиво лоббируемое российскими властями в качестве единственного реального пути выхода из украинского кризиса, тоже непросто оценить в плане дивидендов, которые в результате может получить Россия. Даже в федеративных государствах внешняя политика определяется центральными правительствами. Отдельные субъекты федерации не могут, например, вступать в НАТО или Таможенный союз, а выход из федерации оговаривается федеральной конституцией и может быть не менее проблематичен, чем выход из унитарного государства.

Проблема власти

Не прослеживается соответствие целей и средств в заявлениях и действиях украинской власти. Власть то говорит о стремлении всячески избегать силового решения возникающих проблем, то грозит жестко подавить волнения в регионах. Такая непоследовательность провоцирует нападки со всех сторон. Радикалы критикуют власть за недопустимую мягкость в отношении восточных сепаратистов, резко контрастирующую с репрессиями против «настоящих патриотов» вроде того же Александра Музычко. Их оппоненты обвиняют власть в двойных стандартах, проводя параллели между теми методами, с помощью которых нынешние лидеры страны пришли к власти, и теми, с которыми они сейчас решительно борются.

Невнятная и непоследовательная политика в деле нормализации обстановки – не единственное противоречие в целях и средствах власти. Декларируемые антикризисные меры в сфере экономики могут привести не к преодолению экономического, а к дальнейшему обострению социального кризиса. Призывы «затянуть пояса» и сваливание всей вины на предшественников надоели еще при предыдущей власти и не помогли ей удержаться. Однако при новой они только усилились. Нагнетание военной угрозы позволяет перенаправить потоки недовольства на внешнего врага, но усиливающееся массовое раздражение может зацепить и собственное правительство, обвинив его в неэффективном противодействии этой угрозе, а то и в сотрудничестве с противником. Желающих озвучить такие обвинения и снабдить их красочными подробностями более чем достаточно – ведь идут президентские выборы.

Проблема выборов

Кстати, выборы в нынешних условиях являются еще одним ярким примером несоответствия целей и средств. Выборы всегда дают возможность стравить лишний пар в обществе и перевести борьбу за власть в формат легального политического соревнования. Но порой, как в нашем случае, этой возможностью бывает очень непросто воспользоваться. Когда общество чересчур взвинчено, а высокий градус политического противостояния еще и умело подогревается, выборы могут обострить ситуацию, а предвыборные акции выливаются в беспорядки – от освистывания до рукоприкладства в отношении не нравящихся публике кандидатов.

Еще одна цель, достижение которой стало одной из ключевых для нынешних выборов – легитимация новой государственной власти. Независимо от того, кто конкретно победит, это будет победа в результате законной демократической процедуры. В то же время мы видим, что те из субъектов мировой политики, кто признает украинскую власть, готовы с ней сотрудничать и так, а те, кто ее не признает, настаивая на легитимности свергнутого Януковича, намерены и дальше придерживаться этой линии. Беспорядки и насилие, которыми сопровождается избирательный процесс, им только на руку. Ведь это дает дополнительную аргументацию для непризнания выборов легитимными, а их победителя – законным главой государства.

Дополнительная сложность момента в том, что выборы, теоретически будучи легализацией победы Майдана, на практике приведут лишь к победе одного из политических лидеров, который окажется мощнее своих конкурентов.

Но если проведение избирательной кампании в столь острой политической обстановке не укрепляет легитимность власти, то ее перенос на более поздний срок может подорвать такую легитимность еще больше. Конституция четко оговаривает сроки кампании по досрочным президентским выборам, и любой выход за эти временные рамки способен вызвать волну достаточно обоснованной критики в адрес власти за затягивание процесса.

С точки зрения закона отсрочить проведение выборов можно было бы лишь в условиях военного или чрезвычайного положения. Однако и в этом вопросе много неясностей. Во-первых, хотя украинско-российский конфликт называют войной все кому не лень, а побывавшие на нем военные получают статус участников боевых действий, официально объявлять войну России никто не спешит. Так что война остается лишь фигурой речи и не более того. Во-вторых, для введения чрезвычайного положения на всей территории страны нет достаточных оснований. В-третьих если и есть основания для введения такого положения лишь в одном-двух регионах, это нельзя назвать веским поводом для отмены выборов на всей территории Украины. Тем более, что парламентарии дополнительно подстраховались, приняв такие изменения в закон о выборах, которые позволяют считать их состоявшимися независимо от того, на каком количестве участков голосование было сорвано или итоги подвести невозможно.

При таких условиях недостаточно аргументированная попытка правительства объявить чрезвычайное или военное положение приведет к обвинению в том, что правительство использует нечестные и неадекватные методы для достижения корыстной цели – помешать победе своего оппонента. К тому же это решение должно быть санкционировано большинством парламента. Еще желательно, чтобы оно опиралось на значительную народную поддержку, а о ней сейчас трудно говорить однозначно по причине роста недовольства отдельными шагами власти даже среди сочувствующих ей.

Подводя итог можно сказать, что нечеткость целей и явная неадекватность средств, которые используют для их достижения, является не только характерной чертой нынешнего кризиса, но и одной из его основных причин. И преодолеть его без устранения этой причины вряд ли удастся.

Игорь Гридасов