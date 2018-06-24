Украинский интерес. Формула для Востока и перетягивание газа

Российское давление на Украину продолжается. Если после принятия 11 апреля в авральном режиме крымским Государственным советом новой конституции Крыма процесс присоединения полуострова к России можно считать завершенным, то оказание влияния на восток Украины остается одним из приоритетов российской политики. Хотя министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что «присоединение юго-восточных областей Украины не отвечает российским интересам», сам факт подобных высказываний серьезно тревожит. Впрочем, можно констатировать, что термин «юго-восток» в ближайшее время будет уходить в прошлое, поскольку в Николаеве, Одессе и Херсоне сегодня царят отличные от донецких и Луганских настроения. И финансово-промышленной элите страны, включая самых богатых ее представителей, было бы неплохо задуматься о том, стоит ли начинать с нуля процесс выстраивания собственных имиджей в новом государственном образовании.

Украине придется оперативно реагировать на многочисленные российские вызовы, и отказ от проведения спецоперации в Донецке и Луганске против захватчиков административных зданий выглядит осмысленным решением. Показательно, что люди, захватившие здания ОГА и СБУ, никак не могут внятно сформулировать собственные требования, а уши российских спецслужб из-за их спин проглядывают все более отчетливо. Жесткий сценарий выглядит очевидным, но не самым разумным решением, поэтому предпочтительнее выглядят переговоры, во время которых и мотивы, и кукловоды экстремистов станут более очевидными. При этом официальному Киеву нужно понимать, что в Москве никакие действия украинской власти не придутся ко двору. Особенно на нынешнем этапе, после получения Украиной поддержки в ПАСЕ, не только высказавшейся за сохранение территориальной целостности нашей страны, но и лишившей голоса российскую делегацию.

Обольщаться в любом случае не стоит. Премьер-министр Арсений Яценюк, например, на удивление трезво оценивает перспективы Украины в части вступления в НАТО. Там не только нет однозначного отношения к нашей стране, но и консенсуса о готовности вступать в прямую конфронтацию с Россией не наблюдается. И повышать обороноспособность страны, и указывать более четко вероятного противника Украине придется уже сегодня, с учетом крымских уроков. Тем временем РФ продолжает чудить, устами своего министра финансов Антона Силуанова увязывая продолжение кредитования с проведением конституционной реформы, что является неприкрытым шантажом на межгосударственном уровне.

Российскому чиновнику есть на кого равняться. Владимир Путин заявил, что Россия энергично субсидировала украинскую экономику и сегодня обеспокоена растущим долгом нашей страны за поставленный российский газ. Владимир Владимирович, в январе 2009 года вместе с Юлией Тимошенко благословивший подписание газовых контрактов, не только проинформировал европейских партнеров о своей обеспокоенности, но и подчеркнул, что условия контрактов позволяют переходить на предоплату поставок «голубого золота».

Определенная нервозность Владимира Владимировича вызвана не только украинскими долгами, но и повышенным интересом ФБР к Дмитрию Фирташу – давнему партнеру Кремля в энергетических делах. Развитие ситуации не оставляет Киеву иного выбора, как обращаться в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть условиях поставок углеводородов. Поскольку это решение может быть принято не так оперативно, как этого хочет истец, Украине стоит побеспокоиться об эффективном реверсе газа, используя для этого не только аргументы отечественных дипломатов, но и симпатии к Украине в Европейском Союзе, которому вскоре предстоят выборы в Европарламент и формирование нового состава Европейской Комиссии.