Плата за сепаратизм

Принятие закона вызвало неоднозначную реакцию в рядах самих парламентариев. Так, народный депутат от Партии регионов Анна Герман считает, что «обострять ответственность за сепаратизм — воевать с собственным народом». По ее мнению, нельзя говорить, что все, кто сегодня вышли на улицы на Востоке страны — сепаратисты, купленные Россией. «Нынешняя власть должна понять, что нельзя говорить, будто все на Востоке куплены Россией. Точно так же, как нельзя было говорить, что на Майдане все проплачены Западом, как говорила предыдущая власть...», - сказала она УНИАН.

Народный депутат уверена, что сохранить Восток Украины в составе страны может широкий диалог на уровне всех властных и региональных элит. «Нужно искать понимание с народом... Нельзя утверждать, что уничтожим «засланцев» на Востоке и станет спокойнее. То, что их действия подпитываются извне, - да. Но для этого существует и социальный фундамент. И идеи федерализации падают на благодатную почву», - считает Герман.

Впрочем, призывая к диалогу, Анна Николаевна права лишь отчасти. Поскольку в ее интерпретации переговоры, в том числе, необходимо проводить при непосредственном участии тех, кто эти идеи в эту почву много лет закладывал. «В Донецке, за шаг до кровопролития, вышел Ахметов и обратился к людям. Это была мудрая позиция. И я жалею, что среди людей был всего один лидер, который сумел с ними поговорить. Но, если есть человек, который может вести диалог, это нужно использовать», - сказала депутат.

Действительно, вряд ли кто-то в Киеве откажется от диалога. Тем более, что соответствующая встреча глав МИД России, США, Украины и главы дипломатии ЕС по ситуации в Украине назначена на следующей неделе. Но проблема в том, что таким образом представительница Партии регионов в украинском парламенте озвучивает не позицию Украины или Юго-востока страны, а «хотелки» России.

В частности, глава российского внешнеполитического ведомства Лавров не далее, как вчера заявил, что Москва готова к многосторонним переговорам, но требует выполнения нескольких условий. Одно из них — чтобы «Юг и Восток Украины были представлены на предстоящих мероприятиях». «Любые многосторонние форматы, которые игнорируют наличие возмущения на юге и востоке тем, что делает по отношению к ним нынешнее киевское руководство – игнорирование этого возмущения и законных интересов юга и востока не позволят эффективно работать в каком бы то ни было формате. Мы за то, чтобы юг и восток Украины были представлены на предстоящих мероприятиях», - сказал он.

Ринат Леонидович в этой системе координат, скорее всего, просто преследует свои личные цели. Ведь, не вмешавшись в ситуацию ранее, он, тем самым, сам косвенно спровоцировал противостояние (дав почувствовать подстрекателям вседозволенность). Теперь же богатейший украинец всячески пытается стать переговорщиком от Юго-Востока и, таким образом, вернуть себе субъектность в новых политических реалиях. Это — программа максимум. Программа минимум — не попасть под следствие за разжигание сепаратистских настроений и не стать объектом преследований за сотрудничество с режимом Януковича.

К слову, в этом вопросе Ахметову, так или иначе, помогают люди Тимошенко. В то время, как, с одной стороны, в Кабмине, заявляют о финансировании сепаратистских движений за счет бывшего президента Виктора Януковича и его сторонников в Украине, в Администрации президента (устами и.о. главы АП Сергея Пашинского), говорят об отсутствии доказательств причастности к этим событиям Ахметова.

Восток — Запад: сходства и отличия

Но вернемся к теме усиления уголовной ответственности за сепаратизм. Экс-регионал Ярослав Сухой считает, что принятием этого закона нынешняя власть демонстрирует политику двойных стандартов.

Парламентарий уверен, что сегодня на Востоке Украины происходит то же, что месяц-два назад было на Западе: «Когда в Тернополе разгромили городскую милицию и прокуратуру — это была мирная акция, когда жгли шины на Грушевского — это была мирная демонстрация. Когда же в Луганске и Донецке люди обложили себя теми же шинами, поступают также, захватывая здания, это уже сепаратисты». При этом, Сухой как бы не замечает тот факт, что требования захватчиков зданий в приводимых им в качестве примеров случаях были совершенно разными, и в том же Тернополе призывами к расколу страны и не пахло.

Впрочем, его бывший однопартиец, экс-депутат от Партии регионов Владимир Ландик, придерживается другого мнения. Он отмечает, что на митинги в Луганске, конечно, приходят не только «титушки», которые получают за участие в акциях протеста «зарплату», а и обычные горожане, ностальгирующие по колбасе за 2 рубля и хлебе по 20 копеек. Тем не менее, по его словам, то, что сегодня происходит в Луганске, иначе как террористический акт назвать нельзя. «Здание СБУ продолжает оставаться в руках сепаратистов. По нашим предположениям, там находится до 30 российских военных, а, в целом, – человек 200-300», - рассказал он в интервью УНИАН.

Не советует сравнивать недавние действия в западных областях Украины с происходящим ныне на Востоке и народный депутат Валерий Мошенский, избранный в Верховную Раду в 2012 году по мажоритарному округу в Луганской области. Он не отрицает, что в захватах обладминистраций и других госучреждений на Востоке и на Западе существует схожесть. Но отмечает, что на Западной Украине на ОГА не вывешивали флаги чужого государства, не захватывали «заложников», не прикрывались женщинами и детьми и не минировали здания...

«Что общего в ситуации на Западной Украине месячной давности и на Востоке сейчас? Тот факт, что после любой революции появляются бандформирования, которые пытаются сделаться революционерами, но, на самом деле, занимаются мародерством и рэкетом. В остальном, нынешняя ситуация в Луганске и области не имеет с проявлением народовластия ничего общего. Совершенно другая картина», - рассказал он УНИАН.

Кто стоит за протестами в Луганске

По словам Мошенского, несмотря на то, что в разных СМИ не раз озвучивалась информация о высокой (25%) поддержке темы федерализма в этом регионе, даже на юге Луганской области, где живут, в основном, этнические русские, пророссийские настроения на самом деле не столь сильны. «Я рад, что мои земляки не верят в обещания Путина... Здесь нет иллюзий и нет страха, что Украина потеряет Восток. Люди говорят, что встанут и будут защищать Украину», - сказал он УНИАН.

Что же касается ситуации в Луганске, то, по словам Мошенского, это «организованная спецоперация ФСБ». «Здесь работают российские инструктора, а украинским исполнителям, нашим отщепенцам, платят по 500 долларов в день. Причем в самом Луганске достаточного количества людей, готовых участвовать в этих «акциях», их организаторы найти не могут и свозят отовсюду, где могут найти», - утверждает депутат-луганчанин.

Кроме того, по его словам, главными сепаратистами в регионе, так или иначе, являются его бывшие однопартийцы. «К примеру, руководитель местного луганского телеканала Мирошник (Родион Мирошник — крестник главы фракции Партии регионов Ефремова, — УНИАН) — родственник Ефремова – открыто призывает к сепаратизму, поливает грязью государство... Поэтому принимать закон об усилении ответственности за сепаратизм необходимо. И не нужно путать волеизъявление людей, которые выходят на мирные митинги, с изменой родине», - рассказал парламентарий.

Его слова подтверждает и Владимир Ландик: «Я не могу сказать точно, что главный фигурант сепаратистского бунта в Луганске – Ефремов. Но, по косвенным данным…». Одним из таких «доказательств», в частности, экс-депутат называет тот факт, что протестующие, требуя освобождения арестованных ранее участников митингов, захватили не милицию, а СБУ. «Потому что СБУ, его новый руководитель, стали копать под бизнес клана Ефремова, а те, в свою очередь, понимают, что попадут под люстрацию, что подразумевает уголовные дела. А так он (Ефремов, – УНИАН) будет договариваться: мол, все может решиться в Луганске хорошо, но мне нужно то-то и то-то», - рассказал Ландик.

Страх как фактор давления

Коммунисты же видят в принятии этого закона «наезд» на простых граждан. «Это – элемент давления на тех, кто высказывает альтернативную точку зрения. Но размытые формулировки дает возможность привлекать к ответственности людей, далеких от сепаратизма. А людей, которые просто выходят отстаивать свои права. Люди выходят на улицу, а им приписывают сепаратизм, что они, дескать, в условиях экономического кризиса расшатывают ситуацию, а это может привести к распаду государства. Это делается для того, чтобы напугать людей с альтернативной точкой зрения», - рассказал УНИАН народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров.

Впрочем, его коллеги по парламенту уверяют, что рядовым украинцам принятие этого закона ничем не угрожает. Ведь, по их словам, главные радетели за раскол страны известны — это представители местных элит на Востоке Украины и некоторые народные депутаты, в свое время избранные по спискам или при поддержке Партии регионов. Причем, сепаратистские настроения эти люди взращивали в подконтрольном регионе не один год. «Вспомните известный съезд в Северодонецке в 2004 году, - рассказывает УНИАН народный депутат от партии УДАР Виктор Чумак. – Благо, тогда это не имело серьезных последствий. Но и перед страной 10 лет назад не стояли те вызовы и угрозы, которые есть сегодня, тогда мы не потеряли часть государства... Сейчас же — совершенно другой характер вызовов. И на это нельзя не реагировать».

По мнению парламентария, главная цель усиления уголовной ответственности за сепаратистские действия — психологическое давление на тех, кто в принципе размышляет над тем, принимать ли участие в подобных мероприятиях. «Те, кто организовывают — будут организовывать, они это делают за деньги. Но простой человек не думает, что за участие в таких событиях его могут посадить в тюрьму. А после принятия закона, у таких людей могут сработать какие-то тормоза», - считает депутат.

Это мнение подтверждает тот факт, что за два последних месяца в разных городах Украины было проведено около 320 сепаратистских акций, участие в которых приняли 242 тысячи человек. Однако, после того, как несколько лидеров подобных движений были задержаны правоохранителями, акции, на какое-то время, «притихли». То есть, страх оказаться под следствием как сдерживающий фактор все же срабатывает.

Суть нововведений

Тем не менее, возмущение ряда депутатов и экспертов относительно увеличения тюремных сроков за сепаратизм в УК, мягко говоря, вызывает удивление. Ведь все статьи Уголовного кодекса, в которые законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности были внесены изменения (110, 111, 113, 114 и 279), существовали и ранее. Да и наказания в них были прописаны суровые.

Так, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины нынче будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (раньше — до 3 лет). Те же действия, если они совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (раньше — до 5 лет). Если эти действия приведут к гибели людей или другим тяжелым последствиям, в тюрьму можно будет «загреметь» на срок от 10 до 15 лет (до внесения изменений – от 7 до 12 лет), а то и вовсе получить пожизненное заключение.

Кроме того, от 12 до 15 лет лишения свободы грозит за государственную измену, что, в принципе, предусматривалось и ранее, но «задел» был от 10 до 15 лет. Диверсия и шпионаж отныне будут караться сроком от 10 до 15 лет. Раньше за подобные деяния предусматривалось наказание от 8 до 15 лет.

Закон также дополняет Уголовный кодекс новой статьей 114-1. В ней речь идет об ответственности за препятствование в особый период законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законом Украины. В этом случае наказание обернется лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. А, если приведет к гибели людей или другим тяжелым последствиям - от 8 до 15 лет. Надо полагать, что эта статья – привет тем активистам, которые перекрывали дорогу украинской военной технике, двигавшейся к границе для укрепления государственных рубежей на Донбассе.

Столько же времени можно будет провести в тюрьме за захват вокзала, аэродрома, порта, станции или другого транспортного предприятия, учреждения или организации. Раньше максимальный срок по этой статье УК составлял 12 лет лишения свободы.

В принципе, голосуя за этот закон, украинские парламентарии не выдумывали велосипед: наказание за все вышеописанные действия в самой Украине существовали ранее, а аналогичные законы действуют и в других странах. Так, в США тем, кто подстрекает, побуждает, помогает или непосредственно участвует в мятеже против властей или законов, грозит уголовный срок до 10 лет и штраф. А сговор с целью подстрекательства к мятежу карается лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом.

В Европе максимальное наказание за террористический заговор и попытки свержения демократического строя — 15 лет тюремного заключения. А в Японии за организацию мятежных действий с целью свержения правительства или отторжения японской территории и вовсе — смертная казнь.

Не один год вынашивали планы по усилению уголовной ответственности за сепаратистские идеи и депутаты российской Государственной думы. Они предлагали даже за попытки поставить под сомнение целостность Российской Федерации карать тюремным сроком в 10-20 лет. В результате, в конце прошлого года, был принят закон, согласно которому за призывы к отделению территорий виновных будут наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей (около 8,5 тысяч долларов), обязательными работами на срок до 300 часов или лишением свободы на срок до трех лет. А, если эти призывы прозвучали в СМИ или интернете, срок наказания составит до пяти лет лишения свободы либо до 480 часов обязательных работ. Закон вступит в силу 9 мая 2014 года.

Кроме того, в статье 279 Уголовного кодекса РФ за организацию или активное участие в вооруженном мятеже либо нарушение территориальной целостности России предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Такие преступления в РФ считаются особо тяжкими.

Татьяна Урбанская