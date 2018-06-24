Коррупционеры против коррупции

По последним данным социологических опросов, более 50% граждан Украины важнейшим критерием при голосовании за будущего президента называют незапятнанную коррупцией репутацию. Так, согласно опросу Социологической группы «Рейтинг», при выборе кандидата, за которого электорат готов проголосовать 25 мая, украинцы будут обращать внимание на незапятнанную коррупцией репутацию (51% опрошенных), личные качества политика (40% респондентов), политическую программу (31%) и наличие последовательной политической позиции (28%). Словом, к любому кандидату можно придраться, практически, по каждому пункту.

Если же исходить из антикоррупционых программ кандидатов, то подобные предвыборные обещания звучат от одной президентской гонки — к другой. Так, в 1999 году два главных претендента на главную должность страны — Леонид Кучма и Петр Симоненко — в своих программах обещали не просто борьбу, а «искоренение коррупции». В 2004-м антикоррупционную эстафету продолжили Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Первый утверждал, что выступает «против массовой коррупции и взяточничества, на чем держится нынешняя власть». И обещал «заставить власть работать для людей, провести решительную борьбу с коррупцией». Второй брал на себя обязательства использовать для этого «весь авторитет и рычаги влияния института президентства».

Как известно, в следующие пять оба эти деятеля (однажды даже в связке: Ющенко — президент, Янукович — премьер), вовсю «работали» над выполнением своих обещаний. В результате, сонм казнокрадов и взяточников в стране пополнился не одним десятком «кумовей» и просто «хороших людей».

В финале следующей президентской кампании, в 2010 году, снова схлестнулись ярые «антикоррупционеры» — Виктор Янукович и Юлия Тимошенко.

Виктор Федорович в своей тогдашней предвыборной программе возлагал надежды на то, что «народ даст свою категорическую оценку всей оранжевой власти, этим бездарным политиканам» и, путем голосования, «очистит украинскую власть от популистов, политических авантюристов и коррупционеров». Сам же он на президентском поприще обещал «использовать свой многолетний опыт и знания на благо людей и страны», поскольку сформировал ответственную команду высококлассных профессионалов.

Юлия Владимировна, в свою очередь, делала упор на борьбу с «коррупционным союзом власти и олигархии»: «Олигархия зарабатывает нечестные деньги на государственных ресурсах и возможностях. Это — раковая опухоль современной Украины, которая несовместима с демократией». И обещала, что в должности главы государства сделает «ответственность власти за нарушение Конституции и законов, за коррупцию, неотвратимой». Более того, уголовная ответственность за коррупционные деяния, по мнению Тимошенко, должна была «усилиться до пожизненного заключения».

Подобные обещания от двух финалистов президентской гонки-2010 были тем удивительней, что до начала кампании оба имели непосредственное отношение к критикуемой власти и коррупционным схемам. Каждый — в роли премьера. Каждый — дважды.

Обещанного три года ждут

Кандидаты в президенты в нынешней избирательной кампании также не стали придумывать велосипед и, в своих предвыборных обещаниях, снова взяли на вооружение тему борьбы с коррупцией. Оригинальность ситуации, пожалуй, состоит в том, что многие из них, так или иначе, сами не раз участвовали в коррупционных схемах или обвинялись в участии. Учитывая же декларации о доходах кандидатов, антикоррупционная борьба, декларируемая каждым из них, навевает тоску.

Так, экс-премьер Юлия Тимошенко в своей декларации указала, что ее доход на 2013 год, который она провела в харьковской больнице, составил 180 тысяч гривен. Деньги кандидат получила как заработную плату, вознаграждение или другие выплаты. И, помимо этой суммы и квартиры площадью 59,4 квадратных метров, Тимошенко не владеет никаким другим имуществом или какими-либо финансовыми накоплениями.

Что же касается борьбы с коррупцией, Юлия Владимировна посвятила ей не несколько строк, а целый раздел своей программы. Большинство пунктов этого раздела, традиционно, наполнены популизмом. Среди прочих, озвучены предложения перекрыть каналы «выведения олигархами с Украины в оффшоры миллиардов долларов». Ведь, в общей сложности, по данным неправительственной организации Tax Justice Network, за годы независимости нашей страны в оффшоры были выведены более 165 млрд долларов. То есть, ничего не мешало украинским деньгам «уплывать» в оффшоры и в то время, когда Юлия Владимировна была у власти.

Не стало новостью и предложение кандидата в президенты проверять соответствие расходов и стоимости имущества чиновников и членов их семей задекларированным доходам. Учитывая, что подобная норма существует в антикоррупционном законодательстве Украины с 2012 года, а чиновники, нарушающие законы, до сих пор массово не пополняют СИЗО, всерьез бороться с этой напастью ни власть, ни оппозиция не пытались.

Кроме того, Тимошенко предлагает ввести налог на роскошь. Но, почему-то «забывает», что нужный законопроект «пылится» в Верховной Раде уже два года и перспектив его принятия, судя по всему, - ноль. В программе Тимошенко есть и предложение широких полномочий на право на провокацию Национальному антикоррупционному бюро, разговоры о необходимости создания которого ходят с 2009 года, но орган не создан до сих пор.

Сократить, уменьшить, перекрыть

Не отстает от Тимошенко в антикоррупционной борьбе и ее главный оппонент в президентской избирательной гонке Петр Порошенко. Этому кандидату, в свое время, властные кабинеты были такими же родными, как и для Юлии Владимировны. В этой связи не удивительно, что ему в разные годы также инкриминировали участие в коррупционных схемах и лоббизм. Впрочем, то ли он был осторожен, то ли правоохранители не слишком «копали», но все попытки оппонентов скомпрометировать Петра Алексеевича ни разу не увенчались успехом.

В своей программе кандидат в президенты, задекларировавший за прошлый год доходы в сумме 51,83 млн. гривен, обещает снять «коррупционный налог» на экономику: «Социально ответственный бизнес должен платить налоги в бюджет, а не взятки отдельным чиновникам». Количество налогов, по мнению Порошенко, следует сократить, ставки — уменьшить, оффшоры — перекрыть.

В программе кандидата также есть пункт о том, что украинцы должны осмыслить: «предлагать и давать взятку также аморально, как ее требовать и брать». Петр Алексеевич считает, что нетерпимость к коррупции должна стать своего рода национальной идеей.

К сожалению, ни одного конкретного механизма борьбы с коррупцией Порошенко в своей программе не предлагает.

Регионалы против коррупции – пчелы против меда

Конкретики в этом вопросе нет и в программах кандидатов, представляющих бывшую провластную колонну. Так, Сергей Тигипко борьбе с коррупцией посвятил одну строку. Он предлагает «реформировать государственный аппарат, ликвидировать основание для появления коррупции». Для сравнения, во время избирательной гонки 2010 года Сергей Леонидович также одной строкой обещал «последовательно и настойчиво бороться с коррупцией». И, несмотря на обвинения в выводе средств от продажи своего банка через Кипр, что повлекло за собой неуплату налогов в казну Украины, занял тогда третье, почетное, место.

Кандидат в президенты Юрий Бойко уделил борьбе с коррупцией больше внимания — целых два абзаца. Человек, «в активе» у которого скандальные связи с РосУкрЭнерго, мошенническая схема поставок туркменского газа при посредничестве фиктивной фирмы, причастность к банкротству облгазов и помощь в «распиле» на тендерах (одна из последних громких тем - «вышки Бойко»), в своей предвыборной программе обещает «уничтожить тотальную коррупцию, которая должна стать болезнью прошлого». Рецепт Бойко по преодолению этой болезни прост: «максимальная прозрачность взаимодействия между бизнесом и государством, умноженная на отказ граждан толерантно относиться к попыткам взяточничества».

В программе кандидата Олега Царева слово «коррупция» упоминается лишь один раз. Он констатирует, что граждане страны страдают от этого явления. В своей декларации экс-регионал указал, что живет, в общем-то, на одну зарплату: его совокупный доход за 2013 год составил немногим более 234 тысяч гривен. Но вряд ли эта показная скромность обманет потенциальный электорат Царева на Востоке Украины. Земляки кандидата из Днепропетровска вряд ли забыли его бизнес, связанный с местным хлебзаводом, типографией или санаторий в центре Ялты с семью гектарами земли, приобретенный за бесценок для собственных нужд.

Что же касается борьбы с коррупцией, кандидат в своей программе обещает провести админреформу, децентрализацию бюджетной системы, обязательное декларирование расходов чиновников и депутатов... «Необходимо отделить бизнес от политики, олигархи должны быть избавлены от возможности содержать карманных политиков и министров». - констатирует Царев.

Не оригинален в своих обещаниях и главный кандидат в президенты от Партии регионов Михаил Добкин. Не самый бедный кандидат (доходы экс-губернатора Харьковской области в 2013 году, согласно декларации, составили более 21 млн. гривен) всегда отличался скандальностью. Еще будучи мэром Харькова он неоднократно подвергался нападкам оппонентов относительно злоупотребления властью, приводящей к многомилионному ущербу. Обвинения, прежде всего, касались распределения коммунального имущества и земель.

В своей предвыборной программе Добкин утверждает, что вопрос коррупции, в том числе, приводит к массовым протестам в Украине. Но, несмотря на то, что Михаил Маркович отмечает, что идет в президенты «с программой конкретных действий», никакой конкретики в преодолении проблемных вопросов в ней нет.

Социалист и коммунист против олигархов

Не отстают в борьбе с коррупцией на бумаге и представители «старой гвардии». К примеру, Петр Симоненко от выборов к выборам декларирует «решительную и последовательную борьбу с коррупцией и организованной преступностью» и очищение органов власти на всех уровнях «от казнокрадов, взяточников и случайных людей» для чего предлагает «возродить систему народного контроля». Самым же экзотическим пунктом его программы, пожалуй, является упразднение должности... президента. В этой связи не совсем понятно, зачем Петр Симоненко хочет занять этот пост и правда ли откажется от него, как только займет – после упразднения.

Примечательно, что в своей декларации о доходах за 2013 год главный коммунист страны указал заработок в 314 тысяч гривен с небольшим. Причем, 214 из них — это заработная плата Симоненко. Впрочем, борец с «всевластием олигархов» почему-то не указал в декларации ни одного авто. Согласно документу, автомобилей нет ни у него самого, ни у членов его семьи.

В то же время, глава КПУ неоднократно обвинялся, в том числе, соратниками, в продаже голосов депутатов-коммунистов в парламенте за голосование «нужных» вопросов и выдвижении под брендом КПУ на мажоритарных округах качестве технических кандидатов для последующей продажи мест «своих» членов участковых комиссий.

Еще один «старожил» украинской политики, когда-то социалист — Василий Цушко — хоть и написал самую объемную предвыборную программу, слово «коррупция» упоминает в ней не часто. Одним из плюсов предвыборной программы Цушко является пункт о необходимости открытия реестра имущественных прав для прозрачного ведения бизнеса и борьбы с коррупцией, а также введение «единой электронной системы оплаты налогов».

Впрочем, это хорошее не может одним штрихом перечеркнуть былые «заслуги» Цушко в украинской политике. Василий Петрович, свое время, вошел в историю как один из основателей «тендерной мафии». В 2005 году был одним из авторов закона о тендерных закупках. Благодаря несовершенству документа, стать подрядчиком государства без взятки, по словам бизнесменов, не представлялось возможным. Кроме того, чиновники проводили госзакупки по завышенным ценам, а разницу между рыночной ценой и ценой закупки спокойно отправляли «в карман». Говорят, что с каждой такой операции Тендерной палате выплачивалась своеобразная «дань».

Через пять лет, в 2010 году, за полгода работы главой Антимонопольного комитета Украины, Цушко выдал более 2,5 тысяч разрешений на госзакупку у одного участника, то есть, в обход тендерных процедур.

Условно новые и условно честные

Еще один фундаментальный труд в виде предвыборной программы (текст почти на 12 тысяч знаков) представила на суд общественности «мечтательница» Наталья Королевская. По ее мнению, остановить многомиллиардную коррупцию и потери государственного бюджета при проведении государственных закупок сможет принятие прозрачного тендерного законодательства.

С солдатской прямотой бороться с коррупцией намерен и кандидат Анатолий Гриценко. «Нельзя полдня проводить реформы и потом полдня воровать. Мне легко проводить люстрацию и преодолевать коррупцию — сам по жизни взяток не брал и не давал», - утверждает он в своей программе.

А вот бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин не раз был подозревался журналистами в участии в коррупционных схемах. В частности, касающихся вопросов коммунальной собственности столицы. В частности, Кузьмин построил себе дачу в заповедной зоне под Киевом на территории комплекса отдыха «Пуща-Водица». Хотя в заповедниках, исходя из логики слова «Заповедник», дачи строить нельзя, в Пуще, начиная с 2004 года, наделы получали многие известные политики и чиновники. Как бы там ни было, экс-замгенпрокурора уверен, что побороть коррупцию в Украине можно путем принятия «эффективного закона о борьбе с коррупцией». Это, мол, обеспечит неотвратимость наказания за коррупционные действия.

Интересно бороться с коррупцией предлагает и новичок президентской избирательной кампании, и, в целом, новое лицо в украинской политике — лидер Правого сектора Дмитрий Ярош. В его предвыборной программе выписаны три антикоррупционных пункта: упрощение процесса регулирования, минимизация админпроцедур как основа борьбы с коррупцией; принятие закона о лоббировании, официальная оплата ускоренных процедур; увеличение наказания за коррупционные действия с пожизненным запретом занимать государственные должности.

В этой связи интересным выглядит тот факт, что в своей декларации о доходах за весь 2013 год Ярош указал лишь 803 гривны, чем шокировал общественность. Наличия нелегальных доходов кандидат в президенты, при этом, не отрицал. По его словам, ему не хотелось платить налоги в «общак» Януковича, чтобы поддерживать его режим.

Впрочем, достаточно ли такой «честности» для того, чтобы украинцы поддержали его своими голосами, можно будет увидеть после 25 мая.

Татьяна Урбанская