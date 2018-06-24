Мятежный Восток – шоу от сепаратистов

Подобных диверсий, организованных с подачи соседнего «братского» государства, в Украине ждали не один день. И дождались. В воскресенье, 6 апреля, в Луганске, Харькове и Донецке было неспокойно: в каждом проходили пророссийские митинги.

К примеру, в Харькове, таковых было, по меньшей мере, три – всего они собрали около 2 тысяч человек. Так, перед памятником Ленину собрались два митинга — Украинского восточного блока и общественной организации «Борьба». «Борьбисты» с флагами СССР, Украины и георгиевским стягом выступали против каких-либо выборов, а также отказывались от мобилизации. Их лозунги на транспарантах гласили: «Никаких выборов без референдума», «Нет мобилизации, войне. Матери, жены, дети».

По словам организатора этого митинга, одного из координаторов движения «Борьба» Дениса Левина, акция гражданского неповиновения крайне необходима в текущих условиях. Поскольку, прежде, чем проводить выборы в Украине, необходимо провести референдум. «Наш пикет против мобилизации и за проведение референдума. Никаких выборов без референдума», - сказал Левин и добавил, что участники митинга пройдут с шествием от площади Свободы до Южного вокзала, где проведут еще одну акцию с требованием запрета на передвижение военных грузов по железной дороге.

Рядом с митингом движения «Борьба» в Харькове утром воскресенья проходил митинг Украинского восточного блока. Опять же, под российскими триколорами и георгиевскими стягами. Участники этого мероприятия также требовали проведения референдума, но уже с конкретными целями: за федерализацию и предоставление русскому языку статуса государственного. По словам представителя Украинского восточного блока Егора Логвинова, русскому языку должен быть предоставлен статус – при чем, по замыслу сепаратиста, не второго, а сразу первого – государственного языка. «Мир, закон, порядок и референдум для всего юго-востока, а, если выйдет, то для всей Украины», - такие странные требования озвучил Логвинов.

Третий харьковский митинг проходил в центре площади Свободы, но, снова-таки под флагами России, СССР и объединения «Юго-Восток», выступающего организатором мероприятия. Участники этой акции несколько расширили свои требования, по сравнению со своими «коллегами» с других митингов. Так, у них в руках было несколько плакатов с надписями «НАТО – нет», «Союзу братских народов быть». Естественно, эти митингующие также требовали проведения референдума за федерализацию и предоставление русскому языку статуса государственного. Организаторы этого митинга планировали провести шествие к генконсульству России в Харькове.

Впрочем, на площади Свободы была и еще одна малочисленная акция – несколько десятков сторонников движения монархистов. Они не присоединялись к трем предыдущим, хотя также держали флаги Российской Федерации. Их ключевым требованием было названо… воссоздании российской империи.

Не менее 2 тысяч человек вышли на митинг в Донецке и около 3 тысяч – в Луганске. И в одном, и в другом городе разными были лишь места дислокации. Требования же – одинаковы: федерализация и выход регионов из состава Украины.

Харьков «поддерживал» Донецк и Луганск

Первые стычки произошли в Харькове: активисты антимайдановцев на улице Сумской возле драмтеатра им. Шевченко окружили группу из десяти человек – сторонников Майдана. Помочь последним попытались сотрудники правоохранительных органов, взяв их в плотное кольцо и попытавшись отвести от разъяренной толпы. В ответ – в сторонников Майдана полетели петарды, взрывпакеты и камни. Спасти их сумели лишь сотрудники спецподразделения «Грифон», которые с трудом увели избитых активистов в конвойный автомобиль.

К сожалению, это не успокоило сепаратистов, которые заблокировали авто. К месту событий прибыли несколько десятков милиционеров в полном снаряжении, некоторые из них – с помповым оружием.

Вооруженные правоохранители, пожалуй, были бы лучшей подмогой своим коллегам под зданием ОГА. Там несколько сотен сторонников федерализации окружили съемочную одного из украинских телеканалов, которые пытались сделать прямое включение.

Агрессивно настроенные люди стали вырывать у журналистов технику и нецензурно выражаться. В результате, тележурналистам пришлось покинуть площадь, а участники митинга пошли на штурм ОГА. За 10 минут они оттеснили около 200 милиционеров, охраняющих здание администрации с одними щитами. Участники штурма скандировали «Беркут» и «Милиция с народом» и установили над ОГА российский триколор. Организаторы мероприятия призвали людей созывать на площадь всех знакомых, чтобы «поддержать Донецк и Луганск», где в воскресенье также произошел захват административных зданий.

В Луганске взяли штурмом СБУ

А в Луганске во время митинга в поддержку России захватили здание Службы безопасности Украины. Митингующие, возглавляемые отрядом людей в камуфляже с флагами ВДВ, пришли колонной от площади перед памятником Тарасу Шевченко. Толпа скандировала «Свободу активистам», «Предатели народа», «Дармоеды», «СБУ-ЦРУ». Основное требование, которое они выдвигали власти – освобождение политзаключенных. Активисты митинга составили список задержанных за сепаратизм в Луганской области и потребовали их немедленного освобождения.

Через какое-то время в сторону центрального входа Управления СБУ в Луганской области полетели куриные яйца, камни, пластиковые бутылки, тротуарная плитка. Боковой вход в здание перекрыли несколько десятков активистов. Толпе удалось прорвать оцепление правоохранителей и, выбив входные двери и несколько окон, ворваться в помещение и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации.

К слову, сотрудники СБУ пытались оказать «штурмовикам» сопротивление: из окон учреждения лили воду из шлангов, несколько раз пускали слезоточивый газ. Когда же «бои» перешли с улицы в помещение, здание затянуло дымом – кто-то жег дымовые шашки. Пострадавших во время штурма с обеих сторон увезли на двух каретах «скорой» помощи.

Наладить диалог между СБУ и митингующими попытались председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских и начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский. Последний пообещал выпустить задержанных ранее сепаратистов и уехал. А толпа в здании СБУ и на территории рядом продолжила скандировать «Не уйдем».

Донецкую ОГА захватили с «черного хода»

Похожий сценарий разыгрывался и в Донецке: пророссийские митингующие, собравшись на площади Ленина с требованием референдума, затем прошли по улице Артема к зданию ОГА. И, несмотря на милицейский заслон перед помещением, ворвались в здание с «черного» хода, через двор. Митингующие сорвали с флагштока флаг Украины и поменяли его на российский триколор.

После этого сепаратисты потребовали от украинских журналистов, которые находились в здании ОГА и на площади перед администрацией, удалиться. Причиной такого требования, по словам митингующих, стало некое «недоверие». К примеру, к фотографам на площади начали подходить люди с георгиевскими ленточками, проверять у них удостоверения, выясняя, какие средства массовой информации они представляют, а затем у «украинских журналистов-предателей» требовали удалиться.

Под вечер пророссийские митингующие начали баррикадировать входы и выходы в ОГА, угрожая сформировать свой «народный областной совет». Сепаратисты требуют немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

По факту захвата государственных зданий во всех трех городах, правоохранительными органами уже начато уголовное производство, и расследование ведется по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). По словам министра МВД Арсена Авакова, ситуация на Востоке страны выглядит как раскачивание обстановки в Украине президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Украины Виктором Януковичем. «Людей собрали немного, но агрессивность зашкаливает. В Донецке в толпу штурмующих здание завели много детей и женщин. Провоцируют переход конфликта в кровь и жертвы», - отметил министр. Тем не менее, уголовные дела по более серьезным статьям, связанным с сепаратизмом – в правоохранительных органах пока возбуждать не спешат.

Пока что, по словам Авакова, «ситуация будет возвращаться под контроль без крови, такова команда правоохранителям. Но терпеть беспредел провокаторов никто не будет. Зачинщиков и подстрекателей ответственность догонит», - заверил он.

Собственно, об ответственности в ночь с воскресенья на понедельник будут говорить все руководители силовых ведомств вместе с и.о. президента Украины Александром Турчиновым на специальном совещании. Чем закончится это совещание силовиков – покажет понедельник.