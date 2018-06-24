Реформа милиции — необходимо «переливание крови»

Главной причиной тотального разочарования в людях в форме стала их способность выполнять преступные приказы своих руководителей в нарушение присяги. Сотрудничество и пособничество правоохранителей с «титушками», откровенные репрессии в отношении активистов гражданского протеста, зафиксированные на видео факты пыток простых граждан, - все это никак не вяжется с клятвой на верность народу Украины.

Кто и каким образом будет охранять покой украинцев на улицах? Готовы ли представители отрядов Самообороны сотрудничать с сотрудниками МВД и ГАИ? Где найти людей, для которых присяга и служение народу Украины будут, де-факто, выше преступных приказов командиров и прихотей чиновников?

Ответы на эти вопросы на этой неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Ни для кого не секрет, что после бегства предыдущего руководства страны, в том числе, министра МВД Украины Виталия Захарченко, милиция в городах была деморализована, а так называемые «титушки», совсем распоясались, в частности, в столице. В этой связи взять на себя функции правоохранителей, так или иначе, пришлось спонтанно организованным отрядам Самообороны, состоящих, по большей части, из самих жителей Киева.

По словам правозащитника Олега Березюка, в таких условиях, появление спонтанных отрядов Самообороны — природно, потому что «люди нуждаются в защите». «Тогда они делали это стихийно, потому что в условиях революции приходилось это делать, де-факто», - сказал он.

А со временем, когда милиция уже пришла в себя, совершенно естественной выглядит необходимость сотрудничества Самообороны с правоохранительными органами.

«Некоторые функции пришлось взять на себя бойцам Самообороны и Правого сектора, - рассказал, в свою очередь, руководитель информационного отдела Правого сектора Борислав Береза. - Это была как охрана правопорядка на улицах, так и контроль за тем, чтобы мародеры не проникли на территорию охраняемых объектов».

По его словам, многие люди на Майдане знали друг друга. Но, в большинстве случаев, на человеке не было маркера «свой — чужой». Поэтому, если кто-то вел себя агрессивно, окружающие пытались его урезонить. Если же человек вел себя нормально, то никто его не трогал.

Что же касается безопасности граждан сегодня (учитывая недавний инцидент на Крещатике с применением огнестрельного оружия), то, по словам Березы, некорректно говорить о конфликте между представителем Самообороны и Правого сектора. «Действительно, конфликт произошел между несколькими людьми. Но это не был конфликт двух структур, двух гражданских движений...», - сказал он и добавил, что ситуацию вокруг Правого сектора до абсурда довели именно представители милиции.

В свою очередь, начальник департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Владимир Гриняк, отметил, что сегодня наряды милиции патрулируют улицы совместно с общественными организациями и Самообороной. «Между ними нет никаких конфликтов», - подчеркнул он.

Представитель МВД рассказал, что один из заместителей министра МВД отвечает за взаимодействие с представителями Самообороны относительно помощи друг другу в охране правопорядка. «Что касается Правого сектора, у нас тесного сотрудничества нет, мы не встречались и ни о чем пока не договаривались. Но я готов встречаться и проговаривать проблемы, договариваться о совместной охране общественного порядка», - добавил Гриняк.

В ответ Борислав Береза сообщил, что, на самом деле, сотрудничество с лояльными к Правому сектору представителями правоохранительных органов существует. Но взаимодействие пока заметно лишь в регионах, а не в столице. В то же время, он напомнил, что, когда милиция «стала более-менее функционировать», представители Правого сектора прекратили патрулирование улиц. «Если Самооборона готова помогать правоохранителям — хорошо. Но каждый должен заниматься своим делом. Мы, на сегодняшний день, - политическое движение. И теперь занимаемся политической деятельностью в Украине», - сказал он.

Собственно, как налажены отношения между милицией и Самообороной в регионах, рассказали мэр Львова Андрей Садовый и заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике Борис Филатов.

По словам последнего, в Днепропетровской области все работают на один результат, «без выяснения межличностных отношений». И местная власть ежедневно встречается с представителями общественности в поисках диалога. «Какими бы разными у нас с людьми не были политические взгляды - это наши люди, мы должны их услышать и принимать участие в политическом процессе... Когда есть политический диалог, а он у нас в области налажен, тогда на улицах максимально сокращается количество протестующих», - говорит Филатов.

Это мнение поддерживает и мэр Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что, когда в конце февраля в городе не стало ни милиции, ни прокуратуры, ни СБУ, местной власти необходимо было решать вопрос безопасности горожан. «Поэтому я собрал руководителей районов, руководителей предприятий, все выделили по несколько сотрудников и мы начали патрулирование города, с привлечением общественных организаций, Самообороны и простых горожан. Все они получили статус муниципальной дружины, это наша коммунальная структура. Фактически две недели мы патрулировали без милиции», - рассказал он.

Когда же местная милиция понемногу стала выходить из нокдауна, представители правоохранительных органов присоединились к отрядам Самообороны. «Сегодня общественный порядок во Львове обеспечивает милиция. Но мы продемонстрировали такой уровень самоорганизации и самодисциплины граждан, что, если будет нужно, очень оперативно можем вывести людей для поднятия уровня безопасности», - сказал он.

Андрей Садовый считает, что для улучшения работы правоохранительных органов на местах, необходимо дать возможность согласовывать назначения в ГАИ и местную милицию с мэрами городов. Тогда доверие граждан к правоохранителям может повыситься. «Я понимаю, что реформы — это не дело одного дня. Но не вижу проблем, чтобы, для обеспечения общественного порядка, ГАИ и милицию переподчинить органам местного самоуправления. Это нужно делать сейчас, а не ждать выборов президента и парламента», - считает он.

В свою очередь, экс-министр МВД Юрий Луценко уверен, что политическая воля для принятия подобных решений не появится без постоянных требований со стороны избирателей. А милиция, «после того, чем занималась в последние годы», нуждается в полном переформатировании. «Нужно полное переливание крови. Без нового персонала ожидать от Авакова (и.о. министра МВД, — УНИАН) чуда не стоит», - считает Луценко.

По его мнению, местные власти должны влиять на ГАИ, борьбу с наркотиками, борьбу с торговлей людьми, а также на работу участковых инспекторов. Милицию следует переименовать в полицию, а все назначения осуществлять по двум подписям – мэра города и министра внутренних дел или начальника областного управления МВД. Кроме того, местные органы самоуправления должны определять количество работников полиции.

Вместе с тем, по убеждению Луценко, национальная полиция должна заниматься борьбой с организованной преступностью, вести уголовный розыск и, возможно, иметь специальные подразделения для особых периодов.

***

В среду, 2 апреля, в информационном агентстве УНИАН, на телеканале УНИАН - ТВ и Телевизионной службе новостей канала «1+1» стартовал проект «Восток + Запад». Дискуссия гостей проекта направлена на обсуждение острых тем, которыми живет общество, и на решение которых на востоке и на западе страны бытуют различные взгляды, часто – диаметрально противоположные.

УНИАН