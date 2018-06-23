Недипломатическая переписка

Диалог с Россией не заладился с конца февраля, когда вместо пропрезидентского (и, в общем, пророссийского) главы МИД Украины Леонида Кожары исполняющим обязанности профильного министра был назначен Андрей Дещица. Надо отдать ему должное, новый руководитель внешнеполитического ведомства Украины, первым делом, заявил, что для нового правительства страны развитие добрососедских отношений с Россией является приоритетом. И что стабилизация отношений (особенно, учитывая фактор Крыма, оккупация которого «зелеными человечками» началась 27 февраля) должна произойти мирным путем и как можно скорее. МИД Украины даже предложил российским коллегам провести консультации «согласно Статье 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года» - еще 28 февраля.

К сожалению, в России этот, как и все последующие, шаги навстречу, видимо, восприняли как слабость. И продемонстрировали, что ни о каком партнерстве речи быть не может. Сначала российские дипломаты в упор не замечали присутствия на территории соседнего государства собственных «зеленых человечков», повторяя вслед за своим президентом мантру о «самообороне Крыма», которая-де запаслась новейшей униформой, оружием и военной техникой в местном военторге. Немногим позже, в нарушение всех международных договоров, Россия признала легитимным псевдореферендум в Крыму и начала присоединение украинской автономии к себе.

Передергивание фактов и двойные стандарты

Но, когда на горизонте замаячили санкции со стороны Европы и США, МИД РФ начал недоумевать: с какой стати Запад продолжает «втягивать Украину в ассоциацию с ЕС» и подыгрывать «попыткам Киева переключить внимание с реальных проблем с демократией, соблюдением прав человека и экономикой на «крымский кризис»», «как будто другой, западной части Украины с ее очевидными проблемами, не существует».

И все это время российские дипломаты не уставали утверждать, что в Крыму бьют и даже вообще убивают граждан РФ и русскоговорящих, что подобные действия со стороны «фашистов и нацистов, пришедших к власти в Украине» ожидаются и в Восточной Украине. Поэтому Россия не намерена поступаться интересами «нашей страны в Украине, интересами русскоязычного населения».

Украинскому МИД в этой ситуации пришлось уйти в глухую оборону и опровергать подобные заявления одно за одним. «Экстравагантные аргументы для защиты своей позиции, которые мы слышим от российской стороны, не являются прагматичными и являются контрпродуктивными», - отметил 5 марта заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

Когда дело дошло до голосования за резолюцию «Территориальная целостность Украины» на заседании Генеральной ассамблеи ООН, где Россию поддержали лишь 11 участников (против 100, проголосовавших «за» Украину), в МИД РФ заявили, что так голоса распределились из-за давления, политического шантажа и экономических угроз. В МИД Украины парировали: «У нас есть все основания говорить о давлении со стороны России, и достаточно жестком давлении на целый ряд стран, в том числе и на те, которые проголосовали против резолюции».

В целом, украинские дипломаты больше месяца пытались вести диалог с Россией умеренно и осмотрительно: вручали российским коллегам ноты протеста, выражали беспокойство и распространяли сдержанные заявления. То и дело в них звучали призывы «к сдержанности и взвешенности» в оценках и демонстрации «конструктивных действий по деэскалации ситуации». В ответ же Украина получала очередную порцию откровенной лжи.

Несуществующая блокада Приднестровья

К примеру, российские СМИ в начале марта распространили информацию о якобы блокировании Украиной эшелонов с товарами, обмундированием и продуктами питания, которые направлялись в Приднестровье для российских миротворцев, а дипломаты эту тему с удовольствием подхватили. МИД Украины отреагировал на это заявлением: «...Обстановка на украинском-молдовской государственной границе в целом остается нормальной. Количество случаев отказа в пропуске граждан Республики Молдова при въезде в Украину с нарушением правил украинского законодательства не увеличилось и остается на обычном уровне. Мы решительно призываем Российскую Федерацию прекратить провокационную риторику и немедленно остановить реализацию политики агрессии, запугивания и дестабилизации ситуации вокруг Украины».

Когда же 20 марта во время очередного заседания Объединенной контрольной комиссии представитель Украины обратился к российской делегации в этой комиссии с просьбой предоставить информацию, подтверждающую факт блокирования, ни один из российских представителей в Объединенном военном командовании и в Объединенной контрольной комиссии сделать этого не сумел. Представитель России лишь отметил, что информация о блокировании грузов в интересах миротворческого контингента РФ со стороны Украины не соответствует действительности и является «журналистской выдумкой».

Тем не менее, уже в конце месяца, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая в эфире одного из российских телеканалов, заявил, что «Кишинев и новые украинские руководители фактически организовали блокаду». «И все это наши европейские партнеры обходят полным молчанием. Более того, Евросоюз и, как я понимаю, США, поощряют такую линию», - сказал он.

Грабеж и дискриминация

24 марта МИД РФ снова распространил ложное сообщение, в котором было указано, что 21 марта люди в форме Украинской повстанческой армии ограбили граждан РФ, следовавших на поезде №65 Москва-Кишинев, который остановился на вокзале в Виннице. «Грабеж сопровождался «политической разъяснительной работой». Вызывает недоумение, что попытки ограбленных подать соответствующие заявления в местные органы внутренних дел, окончились безрезультатно. Милиция отказалась принимать такие заявления. Такое вот «правовое государство» формируется в настоящее время на Украине!» - сообщили российские дипломаты.

Эту информацию опровергли в Посольстве Украины в Молдове и в МИД Украины. «Как минимум удивление вызывают комментарии МИД РФ, которые ставят ситуацию с ног на голову. Это откровенная дезинформация. Если наряд милиции в форме с опознавательными знаками воспринимается дипломатами как УПА, то комментариев у меня больше нет», - сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Следующую информационную атаку в адрес Украины МИД РФ предпринял 26 марта, когда обвинил Киев в дискриминации летчиков «Аэрофлота», осуществляющих полеты в украинские города. Суть претензии сводилась к тому, что Государственная пограничная служба Украины запрещает членам экипажей воздушных судов российского авиаперевозчика покидать борт воздушного судна. «Подобные акции никак не соответствуют положениям международных актов и конвенций по соблюдению требований по безопасности полетов международной гражданской авиации», - говорилось в сообщении.

В свою очередь, МИД Украины отбросил упреки России о массовом характере «подобных акций». В украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что в ночь на 24 марта в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров, прибывших самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот», в соответствии с поручением правоохранительных органов Украины относительно запрещения въезда на территорию Украины, не был пропущен один гражданин Российской Федерации. «Мужчина, который на контроль предоставил паспорт гражданина РФ, оказался одним из пилотов самолета. Другим членам экипажа, которые следовали в Украину, в праве пересечения границы не ограничивали, однако командир экипажа принял решение, что и остальные члены экипажа не будут пересекать границу», - парировал Перебыйнис.

По его словам, еще два подобных случая произошли в аэропортах Донецка и Харькова в начале марта. Тогда были не пропущены двое граждан России, которые также оказались членами экипажей. И каждому из них было выдано официальное решение об отказе, в котором указывалось, на основании чего запрещается въезд на территорию Украины.

МИД РФ и источник ОБС («один блоггер сказал»)

31 марта МИД России взялся комментировать еще одну несуществующую «новость», придуманную российскими СМИ: планы Киева привлечь к охране правопорядка иностранные частные компании. «В СМИ появилась информация о планах привлечения нынешней украинской властью сотрудников иностранных частных военных компаний для «обеспечения правопорядка»— другими словами, сохранности киевского режима и подавления гражданского протеста и недовольства... Очевидно, что такая практика, если она действительно будет воплощена в жизнь, нарушает законодательство Украины, которое запрещает участие иностранных граждан в работе даже украинских частных охранных компаний. Подобные инициативы — свидетельство неспособности тех, кто дорвался до власти в Киеве, обеспечить минимальный порядок внутри страны и, вероятно, гарантировать собственную безопасность», - отметили в МИД РФ.

И это заявление, видимо, стало последней каплей в терпении украинских дипломатов. 1 апреля они впервые озвучили свой комментарий недипломатическим языком. Но, видимо, так, как российские коллеги вполне понимают. «Нас совсем не удивило распространение российскими коллегами очередной лжи. Мы к этому уже даже привыкли. Удивляет другое: МИД России стал пользоваться источниками, которыми брезговали даже средней руки газеты. Эту, с позволения сказать, «новость» еще 2 марта, не предоставив, как обычно, никаких доказательств, вбросил в информационное пространство один блоггер (коллеги, что же вы колебались целый месяц?). Потом ее перепечатали несколько «желтых» газет и подконтрольных Кремлю СМИ... Поистине для достижения целей все средства хороши, даже когда источник – ОБС («один блогер сказал»). Вот только как же нужно недооценивать собственный народ, чтобы рассчитывать, что россияне будут продолжать верить подобной лжи», - сказано в сообщении.

А, на будущее, украинский МИД посоветовал российским коллегам место, «где для такой «достоверной» информации настоящий клондайк» - сайт, занимающийся поиском фейков и опровергающий их.

Недипломатично? Так и есть, но вопрос не в этом. Вопрос в том, подействует ли.