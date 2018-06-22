Пограничное состояние

С началом массового введения дополнительного российского контингента в Крым на керченском участке, пограничники пытались сохранить лицо и обеспечить, если не штатный, то, хотя бы, номинальный режим пропуска через государственную границу Украины. Но, не наблюдая сигналов к решительным действиям со стороны официального Киева, российские военные сбросили маски приличия, нагло и цинично предложив украинцам, на время прохождения чужой военной техники через кордон, «улетучиться» с мест несения службы. На что адекватных контраргументов у украинских погранцов, по вышеназванной причине, не нашлось.

Таким образом, на территории полуострова был заложен фундамент доминантности «зеленых человечков» с неопределенным статусом до момента, когда их присутствие будет хоть как-то юридически закреплено. Все это время пограничники стойко, преодолевая естественный инстинкт бойца дать отпор, несли службу на вверенных участках, не допуская эскалации конфликта.

А 16 марта прошел «референдум». После которого Украина в Крыму имеет верный стране контингент военнослужащих, статус которого еще более размыт.

Задавшись целью понять, что чувствуют сегодня наши ребята в зеленых фуражках, нам удалось пообщаться в автономии с некоторыми военнослужащими Госпогранслужбы. Выдержки из наших разговоров, по понятным причинам, публикуем на условиях анонимности.

В Киеве слишком долго «запрягали»…

Вспоминая о событиях первых дней появления «зеленых человечков» на улицах городов Крыма, в частности, возле одного из объектов Черноморского флота Российской Федерации в Ялте, военнослужащие Симферопольского погранотряда утверждают: не могли представить, что конечным результатом станет фактическая аннексия Крыма. «Я мог предположить, что намечается «заварушка», и россияне заинтересованы в установлении контроля над Керченским проливом, усилении позиций своего флота… Зачем России брать на себя бремя существующих в Крыму проблем? Где логика?», - недоумевает один из ребят.

Вместе с тем, признавая свое положение, по существу, простого обывателя, он задается вопросом, почему ничего не было предпринято с подачи спецслужб, которые, по его мнению, должны были знать о готовящихся действиях соседей: «У нас по ЮБК всего-то три дороги идут… На полуострове военной техники - хоть отбавляй. Почему не упредили распространение по территории Крыма военных конвоев России? Перекрыть несколькими БТР-ами транспортные артерии южного берега, без стрельбы, аккуратно… И ситуация не развивалась бы так молниеносно в пользу россиян».

Одной из ключевых проблем симферопольские пограничники видят именно промедление с реакцией нового украинского правительства. И отмечают, что только с прилетом в аэропорт «Борисполь» 18 марта одного, вроде бы, обычного рейсового самолета из Германии, какие-то конкретные шаги стали, наконец, предприниматься. Но даже сейчас, когда украинские воинские подразделения уже заняты российскими военными, многие офицеры так и не получили четкой команды, что, собственно, следует делать.

Неоднозначное отношение к Майдану

«Многие в Крыму недовольны режимом Януковича, - рассказывает наш собеседник. - Здесь много думающих людей. Но, тем не менее, та картинка, которую видели люди о событиях в Киеве и некоторых западных областях Украины (я сейчас даже не говорю о картинке российских каналов, нет!), вселяла опасения как военным, так и гражданским жителям Крыма. Слишком много непонятных для нас посылов, ведь крымчане, действительно, слабо отождествляли себя именно со всем «украинским». А именно на это делался акцент во время революции».

Вместе с тем, «самооборона» Крыма, по утверждению пограничников, всего лишь - витрина для телевидения. «Активных идейных членов самообороны – не более двух тысяч человек. Остальные, кто бегает по улицам в камуфляже, с ломами наперевес, это либо местные жители, зарабатывающие от 1000 до 1500 гривен в сутки, к примеру, за блокирование воинских частей, либо кубанские казаки, которые не скрывают своего российского гражданства», - рассказывает пограничник.

По его словам, это мужчины возрастом от 18 до 55 лет, выделяющиеся из толпы характерными черными папахами с красным верхом.

Наш собеседник считает, что люди, которые недовольны ситуацией в Украине, в основном, пассивны: «Поэтому и сидели все это время по домам, а потом спокойно сходили на референдум и проголосовали, кто как. Против России однозначно выступают лишь крымские татары. Несмотря на свою относительную родовую разрозненность, этот народ, действительно, очень много теряет от присоединения к России. В первую очередь, национальную идею создания независимого государства».

Пограничники с неподдельной тревогой ждут развития событий на полуострове вокруг крымских татар. Особенно, учитывая, что первые похороны уже прошли…

Ребята вспоминают, как на протяжении 2008 года, в автономии имели место несколько задержаний турецких фур, груженых огромным количеством патронов. По их словам, патронов к крупнокалиберному стрелковому оружию. За 20 лет, по мнению военных, крымские татары могли накопить значительное количество оружия и боеприпасов. Поэтому опасаются эскалация ситуации, которая может привести к межэтническому конфликту.

Погранцы — между двух огней

Задавая симферопольским пограничникам вопросы о возможных угрозах их жизни и здоровью, их семьям, в основном, ответ получали один: в целом, российские военные, и даже так называемая «самооборона», не угрожают расправой, не преследуют “по домам”. Для пограничников новости из Евпатории и Черноморского об угрозах в адрес семей украинских военнослужащих со стороны местного пророссийски настроенного населения, стали шокирующими. Напомним, в этих районах пограничники в свой адрес, в частности, слышали такое: «Пускай только российские войска чуть отойдут – мы вас порежем!».

По мнению военнослужащих, такая агрессия вызвана необходимостью найти врага, «крайнего». И его, зачастую, находят поблизости. «Мы для них ассоциируемся с новой властью в Киеве. Мы же носим погоны…», - пытаются хоть как-то оправдать этих людей погранцы.

Контакт первого уровня

Украинские пограничники также рассказывают, что россияне были искренне удивлены, увидев, в каких условиях приходится служить нашим военным. Некоторые пытались иронизировать, но в глазах большинства читалась, скорее, жалость. Тем не менее, украинские пограничники говорят, что, при всей видимой серьезности военной операции, привлечении элитных войсковых подразделений из разных регионов России, выданные “зеленым человечкам” сухпайки оказались просроченными…

В беседах, которые, безусловно, происходят между украинскими и российскими военнослужащими в этих странных условиях, наши ребята отмечают интересную деталь: при упоминании Америки, все готовы, буквально, «растоптать» США, в случае вмешательства в конфликт. Но только на словах и только поначалу.

При дальшейшем обсуждении многие российские военные задумываются. А то и вовсе замолкают, когда речь заходит о реальных перспективах перебрасывания конфликта вглубь Украины или дальше, на Запад. У них нет никакой уверенности, что это закончится хорошо для их страны – России.

К слову, некоторых российских военных смущает само их пребывание в Крыму. Своим украинским коллегам они рассказывают, что не понимают полученной команды «не стрелять на поражение». А, знакомые по летним отпускам склоны гор, родная для них речь «противника», и вовсе приводит к растерянности. «В чувства» их приводят, разве что, такие «знаковые» события, как радиотрансляции пресс-конференций их президента Владимира Путина, которые снова ставят мозги «в строй».

Планы на будущее

Украинские пограничники также рассказывают, что, на данный момент, у них остается всего несколько вариантов действий:

выдвинуться «на материк», где продолжить службу на новом месте»;

уволиться с воинской службы и найти себя на гражданке;

остаться работать по профилю на новую власть Крыма (этот вариант, впрочем, обсуждался до решения РФ об аннексии полуострова).

Большинство, конечно, готовы выезжать на другие места службы. Так называемая «ротация» для пограничников – привычное дело. Но у некоторых есть опасения, что они станут объектами пристального внимания со стороны новых представителей украинских спецслужб – вчерашних участников «боевых» подразделений Майдана. Отвечая на вопрос, что же будет с их служебным жильем, военнослужащие лишь улыбались: «Терять в этом плане большинству нечего. По всему Крыму служебное жилье получили лишь около 300 семей».

Есть и те, кто, «пустив корни» в Крыму, желает остаться и связать свою дальнейшую жизнь с туристическим бизнесом, с опаской рассуждая о перспективах ближайших курортных сезонов.

Что касается желающих остаться служить властям Крыма, или даже России, - это, в основном, те немногие военнослужащие, которым до пенсии осталось дослужить пару лет, и которые рассчитывают на более высокое выходное пособие и лучшие условия социального обеспечения, чем в Украине.

Все это, как говорится, без комментариев. Остается лишь надеяться, что, в ближайшие дни, комментарии появятся у представителей новой украинской власти. Власти, представляющей народ, на верность которому и давали присягу украинские военнослужащие в Крыму.