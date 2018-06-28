Приднестровье — российский «ключ» к Одессе

Бессарабия не имеет общих «границ» с АР Крым, и, казалось бы, об угрозе попасть под «протекторат» России речь идти не может. Но аналитики сходятся во мнении, что Российская Федерация, с подачи нелегитимной власти крымской автономии, намерена открыть в Украине «второй фронт» на границе с Приднестровьем.

Так, спикер парламента АРК, распущенного Верховной Радой, Владимир Константинов несколько дней назад обратился в Государственную Думу РФ с просьбой не бросать на произвол те регионы Украины, которые еще «остаются в составе украинского государства», но борются за право «вернуться на Родину», то есть, в состав России. По его словам, таковыми являются все юго-восточные области — от Харькова до Одессы. Последняя, на сегодняшний день, находится «под прицелом» еще и потому, что граничит с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), власти которой уже обратились к Владимиру Путину с просьбой о присоединении к России.

На первый взгляд, выполнение такой просьбы, как и само желание республики присоединиться к другому государству, не имея с ним ни одной общей границы, кажется абсурдным. Как известно, общая протяженность границ ПМР составляет 816 километров, из которых 411 — с территорией Молдовы, 405 — с Украиной. Однако такая «близость», наличие неурегулированного приднестровского конфликта и вооруженных российских миротворцев на территории ПМР, несет в себе ряд вызовов и угроз национальной безопасности нашей страны.

ПМР примеряет на себя «крымский сценарий»

Совсем недавно президент Приднестровья Евгений Шевчук не скрывал как своей обеспокоенности по поводу евроинтеграционного курса нашего государства (о чем докладывал в Москве), так и нетерпения относительно вступления Украины в... Таможенный Союз. Причиной тому — тотальная зависимость ПМР от России. Это регулярная финансовая помощь, фактически, бесплатный газ («Газпром» выставляет счета Молдавии), доплаты приднестровским пенсионерам, поставки большей части продовольственных товаров...

«В последнее время власти Приднестровья активно позиционировали республику как форпост «евразийской интеграции». И сегодня руководство ПМР отстаивает идею признания независимости Приднестровья с последующим вхождением ее в состав РФ», - рассказал УНИАН директор Регионального филиала Национального института стратегических исследований в Одессе Артем Филипенко.

Впрочем, если ранее эта идея не получала поддержки Москвы, то аннексия Крыма дает Тирасполю надежду, что ПМР будет признана Россией, а, впоследствии, войдет в состав РФ, по «примеру» Крыма.

«До сих пор к событиям в Украине приднестровские руководители, в том числе и Президент Евгений Шевчук, относилось сдержанно, не допуская каких-то однозначных комментариев, - говорит Филипенко. – Но, вполне естественно, что их симпатии целиком на стороне крымских сепаратистов. Не исключено, что события в Украине вызвали у властей ПМР опасения о возникновении собственного Майдана. Хотя, по большому счету, особых причин для этого нет».

Несмотря на то, что это непризнанное даже Россией государство не играет для Кремля такой стратегической роли, как Крымский полуостров, сейчас российские политтехнологи усиленно муссируют тему «падения престижа империи, если она не спасет Приднестровье». Дескать, события последних недель значительно актуализировали проблематику региона: из-за смены власти в Украине для жизни Приднестровья создан «ряд стратегических угроз». При этом в российском обществе культивируются истеричные настроения: «за спиной Молдавии стоит Румыния, за которой – США и НАТО».

Бессарабия — лакомый кусок для Кремля

В этом же ключе пророссийскими силами «подогреваются» настроения и в самой Одессе. Причем, довольно часто в сепаратистских акциях принимают участие граждане ПМР. Учитывая, что в Одесской области проживают люди 130 национальностей, к приднестровцам здесь привыкли. Тем более, что многие из них, из-за невозможности трудоустройства в республике, регулярно уезжают в Украину на заработки.

В Бессарабии они трудятся на стройках, ремонтируют частное жилье, занимаются торговыми операциями, открывают небольшой бизнес. Но сегодня к ним относятся с определенной опаской. Во-первых, потому, что часть «гостей» из Приднестровья и раньше пополняли ряды местных контрабандистов и криминалитета. Во-вторых, сегодня присутствие «туристов» из ПМР стало более заметным.

«Существовали и существуют опасения относительно переброски в Одесскую область провокаторов для дестабилизации ситуации в регионе. И, в случае откровенной поддержки приднестровскими руководителями действий России в Крыму, Украине стоит принять санкции против них, в частности, запретив въезд на территорию нашей страны», - считает Артем Филипенко.

Впрочем, если у России не пропадет «жгучее» желание любыми способами оккупировать юг Украины, то Кремль вполне может использовать ПМР в качестве российского «ключа» к Одессе. В частности, через непризнанную территорию проходит железная дорога, связывающая Украину с дунайскими портами. И, в случае блокады приднестровской стороной железнодорожного участка, украинские предприятия — порты и «Укрзалізниця» – понесут серьезные убытки. А, учитывая приморское и приграничное положение Одесской области - триста километров морского побережья (от устья Дуная до Тилигульского лимана), восемь морских торговых портов, отлично развитое железнодорожное и автомобильное сообщение — Южная Пальмира гораздо более лакомый кусок для Кремля, нежели Крым или Приднестровье.

Именно поэтому эксперты опасаются не только возможного экономического, но и военного вмешательства. В первую очередь, такие опасения связаны с наличием на территории ПМР оперативной группы российских войск. По словам Артема Филипенко, эта группа немногочисленна, «но и Приднестровье также имеет свою армию, у которой на вооружении находится тяжелая бронетехника». «Кроме того, серьезной угрозой является наличие в ПМР одного из крупнейших складов вооружений (в районе населенного пункта Колбасная), доставшегося республике «в наследство» от 14-й российской армии», - сказал он.

Граница на замке

В этой связи не удивительно, что в настоящее время отечественные пограничники сосредоточили внимание на границе с ПМР. По словам начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Виктора Мышаковского, украинские пограничники организовали совместную работу со своими молдавскими коллегами, включая аэропорт «Кишинев». «Поэтому четко знаем численность россиян, направляющихся в Приднестровье и оттуда», - рассказал он.

По словам генерал-лейтенанта, особое внимание уделяется двум категориям российских граждан. Во-первых, военнослужащим Российской Федерации, пересекающим украинскую границу. На сегодняшний день на территории Приднестровья службу несут полторы тысячи военнослужащих РФ. «Они выполняют две функции. Первая – обеспечение восьми контрольных постов для поддержания миротворческих задач на административной границе Приднестровья и Молдовы. Это — около 700 человек, плюс - 16 БТРов. Другая часть российского контингента охраняет склады с 25 тысячами тонн боеприпасов, но непосредственно оружия там, по нашим данным, нет. Кроме того, в Приднестровье находится около десяти боевых разведывательно-десантных машин, которые обеспечивают огневую поддержку охраны данных складов...Если у них запускают двигатели, мы уже об этом знаем. Тем более, если начинается перемещение», - рассказал он УНИАН.

Во-вторых, жителям ПМР, имеющим российское гражданство. «В последние дни, из-за размытости пояснений по поводу целей визита в Одесскую область, мы не пропустили через границу около 200 граждан РФ. Также ведется углубленный досмотр въезжающих транспортных средств на наличие оружия», - рассказал он и добавил, что, на сегодняшний день, угрозы, которые требовали бы серьезного реагирования, не появились.

Мышаковский утверждает, что и правоохранители Приднестровья усилили внешний периметр границы республики, дабы не допустить провокаций. «Но увеличения контингента военных РФ нами не отмечается. Прогнозы отслеживаем, и, поверьте, будем реагировать довольно жестко, если там будут какие-то изменения», - заявил он.

Сепаратизм не прижился в Южной Пальмире

В свою очередь, на подмогу пограничникам в Одесской области пришли местные правоохранители. Как рассказали УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в регионе, пограничные наряды выставлены на основных автомагистралях региона: в селе Сычавка Коминтерновского района, пгт Затока Белгород-Днестровского, селе Дачное Беляевского и селе Кучурганы Раздельнянского района. На автодороге «Киев-Одесса» - стационарный пост ГАИ «Платоново», аналогично - на въезде в пгт Сарата и в село Кирнички Измаильского района. Всего сформировано 13 блокпостов, из них 8 — в области, 5 — в самой Одессе. Для их функционирования задействовано 80 сотрудников, в том числе 18 членов общественных организаций.

Также в каждом районе области созданы поисковые группы (общей численностью 150 сотрудников милиции), которые несут службу в составе 48 нарядов. Основная их задача — оперативный контроль обстановки и отслеживание передвижения организованных групп. «По состоянию на сегодняшний день, никаких провокаций или оснований для дестабилизации ситуации на пунктах пропуска нет», — заявил заместитель начальника - начальник общественной безопасности ГУ МВД Дмитрий Фучеджи.

Тем временем в Южной Пальмире охрану общественного порядка ежедневно обеспечивают 550 милиционеров, 150 сотрудников расформированного спецподразделения «Беркут» и представители общественности. «Мы постоянно проводим координацию действих всех силовых структур области, особенно, пограничников, - рассказал руководитель Главного управления МВД в Одесской области Петр Луцюк. - Наши основные задачи – выявление инициаторов и подстрекателей к беспорядкам. К сожалению, преступления в области совершаются, но анализ показывает, что их количество не превышает показатель прошлого года».

В свою очередь, на любые призывы к сепаратизму готова отреагировать и местная прокуратура. По словам прокурора Одесской области Игоря Боршуляка, такие действия будут пресекаться немедленно. «Мы работаем в штатном режиме. В то же время созданы специальные межведомственные группы, разработаны спецпланы, которые касаются, в том числе, пограничной службы. Например, по пресечению незаконных действий сепаратистов на приднестровской границе», - сказал он.