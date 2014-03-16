В Крыму сепаратисты обработали 50% протоколов: более 95% - за присоединение к России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

По словам Малышева, такие данные получены в телефонном режиме.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

Согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, 82,71% избирателей, или 1 млн 524 тыс. 563 человека проголосовали на крымском полуострове на референдуме о статусе Крыме.

Согласно украинскому законодательству референдум может быть только всеукраинским. Украинская власть назвала нелегитимным проведение референдума в Крыму и заявила, что не признает его результаты.

Также согласно заявлениям президент Европейского Совета Германа ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, что референдум в Крыму является незаконным, нелегитимным, и его результат не будет признан Европейским Союзом. Не признают результаты крымского референдума и США.

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что аномально высокая явка крымчан на так называемом крымском референдуме является результатом того , что в списки для голосования непосредственно на избирательных участках заносят всех желающих граждан России, а также людей, которые голосуют на нескольких участках одновременно.