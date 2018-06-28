Псевдореферендум в Крыму: мятежникам закон не писан

Одним из главных утренних впечатлений, передающих настроения жителей полуострова, желающих присоединения к Российской Федерации, стало заявление депутата крымского парламента Геннадия Бабенко. «Наши прогнозы не оправдались, это хорошо… Электричество есть, вода есть, газ есть, котельные работают», - сказал он.

И, правда, последние семь дней в Крыму нагнеталась истерия. Мол, континентальная Украина, помимо «бандеровцев», может крымчанам и другую «свинью» подсунуть: перекрыть поставки воды и продуктов питания в автономию, а также отключить газ и свет. Собственно, чтобы этому противостоять, местные власти подготовились– запаслись генераторами, свечами и фонарями. «У людей праздник… Все улыбаются», - рассказал Бабенко, комментируя, как крымчане идут голосовать на избирательные участки.

«Мы принимаем участие в историческом событии. У всех хорошее настроение…Встречаем новую зарю… Референдум пройдет так, как этого хочет народ Крыма, он будет неумолимым и безапелляционным… Крым станет частью России», - заявил, в свою очередь, нелегитимный премьер АРК Сергей Аксенов.

Путаница с избирательными комиссиями

Учитывая, что «подготовка» к проведению плебисцита, не соответствующего ни украинскому, ни крымскому законодательству (ни международным стандартам), велась в спешке, дата голосования переносилась несколько раз (изначально планировалось провести референдум 25 мая), Центризбирком не разрешил избирательной комиссии Крыма использовать реестры избирателей,- в автономии используются разнообразные способы фальсификации результатов. А рассказы нелегитимной крымской власти о высокой явке с известным заранее результатом голосования – лишь факты, подтверждающие, что никакого массового волеизъявления людей, непосредственно проживающих в Крыму, не происходит. Сплошная подделка.

К примеру, по словам главы республиканской комиссии по подготовке и проведению референдума Михаила Малышева, в 8 утра воскресенья на полуострове открылись и начали работу все 1205 участков. «По информации с участков, там образовались очереди. Такой активности в ранние часы не было с советских времен. Хочется верить, что такая активность продлится в течение сегодняшнего дня», - сказал он.

Кроме того, Малышев рассказал, что из-за плохой погоды существуют проблемы на некоторых из участков. В частности, в Белогорском районе нет света, в Черноморском районе временно не работает стационарная телефонная связь. При этом он не упомянул, что в Бахчисарайском районе ряд участков не были сформированы и открыты, так как крымские татары, проживающие в нем, приняли решение бойкотировать референдум.

«Из-за того, что в Бахчисарайском районе татары не признают референдум, не из кого было формировать комиссии. Татары не захотели идти в избирательные комиссии», – сообщил глава Бахчисарайской РГА Ильми Умеров.

Аномальная явка за счет «дополнительных списков» избирателей

Впрочем, компенсировать голоса коренного населения Крыма (крымских татар в автономии – 13%), у нелегитимной власти автономии вполне получается за счет граждан Российской Федерации. А способствует этому – бюллетень для голосования и наличие на каждом участке «дополнительных списков».

Напомним, жителям автономии предлагают выбрать «правильный» ответ на всего лишь два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» или «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Примечательно, что бюллетень не имеет отрывной верхней части (контрольного талона), на основании которой на избирательных участках и ведется учет количества избирателей, получивших бюллетень для голосования. «Крым пошел другим путем: бюллетени напечатали в неограниченном количестве… Таким образом, на избирательных участках их количество никак не учтено», - рассказал народный депутат, член бюджетного комитета Верховной Рады Олег Канивец.

Кроме того, по его словам, на всех участках существуют так называемые «дополнительные списки». То есть, если человек пришел голосовать, а его в списках нет, проблем не возникает: его данные просто записывают в «дополнительный список». «И все, не нужно с паспортом идти в суд и исправлять неточности в списках… Уже известны факты, когда в «дополнительные списки» вносились граждане Российской Федерации. В этой связи, вопрос: кто на самом деле решает судьбу Крыма и сколько реальных голосов украинцев будет подсчитано в результате», - сказал парламентарий.

Наличие странных «дополнительных списков» подтверждают и в Комитете избирателей Украины. «На участках составляют так называемые «дополнительные списки», куда заносят всех (желающих), проконтролировать это почти невозможно. Туда записывают людей с российскими паспортами, людей из других участков, или тех, кто голосует сразу на нескольких участках. Именно эти дополнительные списки создают такую аномально высокую явку, о которой отчитывается нам сегодня крымское руководство», - рассказал глава КИУ Александр Черненко.

По его словам, люди на участках, конечно, голосуют, но уровень явки трудно оценить: «Но она точно не такая высокая, как нам говорит руководство Крыма». К слову, по состоянию на 18-00, на референдуме проголосовало 73,4% избирателей. Как сообщил глава республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев, в абсолютных цифрах явка составила 1,123 млн. человек.

«Карусели» и незаконная агитация

Несмотря на то, что крымские татары не принимают участия в референдуме, они также всячески помогают информировать украинцев о нарушениях. Так, по словам пресс-секретаря Меджлиса крымских татар Лейлы Муслимовой, в Симферополе психически больным людям помогают «правильно» голосовать на референдуме. «Полагаю, картина с психиатрическими лечебницами всегда ясна, но как факт подтверждения… Позвонили из одной лечебницы, что на Ялтинской объездной, село Строгановка, пациентам учреждения, которые являются недееспособными гражданами и не могут принимать участие в выборах и референдумах, помогают «правильно» голосовать», - сообщила она.

В свою очередь, член Меджлиса крымских татар Айдер Аджимамбетов написал на своей странице в Facebook, о «каруселях» во время референдума. «В Малом Маяке (Алушта) люди обнаруживают (даже те, кто выступают за присоединение Крыма России), что за них уже проголосовали. Данные поступают от самих жителей… К избирательному участку прибыли два автобуса с неизвестными людьми. Местные жители считают, что они прибыли для того, чтобы проголосовать на «референдуме», - отметил он.

Еще одно нарушение, на которое следует обратить внимание – откровенная пророссийская агитация в день проведения голосования. По словам главы ЦИК по выборам делегатов Курултая Заира Смедляева, крупные города автономии «украшены» билбордами, приглашающими проголосовать за Крым в составе России, а над административными зданиями развиваются российские флаги. «В Бахчисарайский район на автобусах завезли «летучих голландцев», которые, очевидно, будут разъезжать по участкам, и вбрасывать бюллетени. Опять же, в голосовании принимают участие и граждане России. В Белогорском районе на участок не допускали журналистов телеканала АТР. Одним словом одно совершенное преступление (незаконный референдум) подталкивает к совершению другого (фальсификации результатов с целью избежать ответственности)», - написал Смедляев на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, нелегитимная власть Крыма, таким образом, нарушает свои же правила игры. Этому, похоже, может быть лишь два объяснения: либо нелегитимная крымская власть просто привыкла вести избирательный процесс за счет обязательных фальсификаций («каруселей», «вборосов» и голосования граждан другого государства), либо настолько не уверена в нужном для себя результате, что вынуждена прибегать к обману.

Крымская «власть» не видит нарушений

Тем временем, глава республиканской комиссии по подготовке и проведению референдума Михаил Малышев не видит никаких проблем с фальсификациями: «Все идет в штатном режиме… Наблюдатели выехали на участки и территории, на которые они планировали ехать и в этом никаких препятствий никому не чинится… Ни одного заявления не зарегистрировано в книге происшествий. Никаких эксцессов, которыми пришлось бы милиции заниматься, не было», - сказал он.

Кроме того, Малышев опровергает информацию об участии в референдуме граждан другого государства: «Не гражданин автономии не имеет права участвовать в референдуме». Правда, самозваные крымские власти считают «гражданами» автономии всех, у кого есть, например, разрешение на проживание на территории Крыма. Такими документами воспользовались в рамках журналистского эксперимента корреспонденты из России, граждане РФ с разрешением на проживание в Крыму – и им выдали бюллетени.

Малышеву вторят и наблюдатели, приглашенные нелегитимной властью Крыма. «Люди постоянно приходят, голосуют, все в отличном настроении. Следует отметить, что нами не было замечено никаких недостатков или нарушений процедуры голосования, можем отметить лишь положительную сторону общекрымского референдума», - заявил наблюдатель от Российской Федерации Леонид Слуцкий.

Неофициальные власти Крыма сообщают, что первые результаты голосования будут озвучены 16 марта, а 17 марта на полуострове объявлен выходным днем.

Тем временем, Украина, США, страны ЕС не признают крымский референдум легитимным. Также незаконным считают плебисцит автономии международные институции, в том числе, ОБСЕ и Венецианская комиссия.

УНИАН