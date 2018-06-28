Псевдореферендум в Крыму: мятежникам закон не писан
16 марта нелегитимная власть Крыма провела референдум, законность которого не признает мировое сообщество. Задолго до начала подсчета голосов, прокремлевский премьер автономии Сергей Аксенов заявил, что Крым станет частью России.
Одним из главных утренних впечатлений, передающих настроения жителей полуострова, желающих присоединения к Российской Федерации, стало заявление депутата крымского парламента Геннадия Бабенко. «Наши прогнозы не оправдались, это хорошо… Электричество есть, вода есть, газ есть, котельные работают», - сказал он.
И, правда, последние семь дней в Крыму нагнеталась истерия. Мол, континентальная Украина, помимо «бандеровцев», может крымчанам и другую «свинью» подсунуть: перекрыть поставки воды и продуктов питания в автономию, а также отключить газ и свет. Собственно, чтобы этому противостоять, местные власти подготовились– запаслись генераторами, свечами и фонарями. «У людей праздник… Все улыбаются», - рассказал Бабенко, комментируя, как крымчане идут голосовать на избирательные участки.
«Мы принимаем участие в историческом событии. У всех хорошее настроение…Встречаем новую зарю… Референдум пройдет так, как этого хочет народ Крыма, он будет неумолимым и безапелляционным… Крым станет частью России», - заявил, в свою очередь, нелегитимный премьер АРК Сергей Аксенов.
Путаница с избирательными комиссиями
Учитывая, что «подготовка» к проведению плебисцита, не соответствующего ни украинскому, ни крымскому законодательству (ни международным стандартам), велась в спешке, дата голосования переносилась несколько раз (изначально планировалось провести референдум 25 мая), Центризбирком не разрешил избирательной комиссии Крыма использовать реестры избирателей,- в автономии используются разнообразные способы фальсификации результатов. А рассказы нелегитимной крымской власти о высокой явке с известным заранее результатом голосования – лишь факты, подтверждающие, что никакого массового волеизъявления людей, непосредственно проживающих в Крыму, не происходит. Сплошная подделка.
К примеру, по словам главы республиканской комиссии по подготовке и проведению референдума Михаила Малышева, в 8 утра воскресенья на полуострове открылись и начали работу все 1205 участков. «По информации с участков, там образовались очереди. Такой активности в ранние часы не было с советских времен. Хочется верить, что такая активность продлится в течение сегодняшнего дня», - сказал он.
Кроме того, Малышев рассказал, что из-за плохой погоды существуют проблемы на некоторых из участков. В частности, в Белогорском районе нет света, в Черноморском районе временно не работает стационарная телефонная связь. При этом он не упомянул, что в Бахчисарайском районе ряд участков не были сформированы и открыты, так как крымские татары, проживающие в нем, приняли решение бойкотировать референдум.
«Из-за того, что в Бахчисарайском районе татары не признают референдум, не из кого было формировать комиссии. Татары не захотели идти в избирательные комиссии», – сообщил глава Бахчисарайской РГА Ильми Умеров.
Аномальная явка за счет «дополнительных списков» избирателей
Впрочем, компенсировать голоса коренного населения Крыма (крымских татар в автономии – 13%), у нелегитимной власти автономии вполне получается за счет граждан Российской Федерации. А способствует этому – бюллетень для голосования и наличие на каждом участке «дополнительных списков».
Напомним, жителям автономии предлагают выбрать «правильный» ответ на всего лишь два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» или «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
Примечательно, что бюллетень не имеет отрывной верхней части (контрольного талона), на основании которой на избирательных участках и ведется учет количества избирателей, получивших бюллетень для голосования. «Крым пошел другим путем: бюллетени напечатали в неограниченном количестве… Таким образом, на избирательных участках их количество никак не учтено», - рассказал народный депутат, член бюджетного комитета Верховной Рады Олег Канивец.
Кроме того, по его словам, на всех участках существуют так называемые «дополнительные списки». То есть, если человек пришел голосовать, а его в списках нет, проблем не возникает: его данные просто записывают в «дополнительный список». «И все, не нужно с паспортом идти в суд и исправлять неточности в списках… Уже известны факты, когда в «дополнительные списки» вносились граждане Российской Федерации. В этой связи, вопрос: кто на самом деле решает судьбу Крыма и сколько реальных голосов украинцев будет подсчитано в результате», - сказал парламентарий.
Наличие странных «дополнительных списков» подтверждают и в Комитете избирателей Украины. «На участках составляют так называемые «дополнительные списки», куда заносят всех (желающих), проконтролировать это почти невозможно. Туда записывают людей с российскими паспортами, людей из других участков, или тех, кто голосует сразу на нескольких участках. Именно эти дополнительные списки создают такую аномально высокую явку, о которой отчитывается нам сегодня крымское руководство», - рассказал глава КИУ Александр Черненко.
По его словам, люди на участках, конечно, голосуют, но уровень явки трудно оценить: «Но она точно не такая высокая, как нам говорит руководство Крыма». К слову, по состоянию на 18-00, на референдуме проголосовало 73,4% избирателей. Как сообщил глава республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев, в абсолютных цифрах явка составила 1,123 млн. человек.
«Карусели» и незаконная агитация
Несмотря на то, что крымские татары не принимают участия в референдуме, они также всячески помогают информировать украинцев о нарушениях. Так, по словам пресс-секретаря Меджлиса крымских татар Лейлы Муслимовой, в Симферополе психически больным людям помогают «правильно» голосовать на референдуме. «Полагаю, картина с психиатрическими лечебницами всегда ясна, но как факт подтверждения… Позвонили из одной лечебницы, что на Ялтинской объездной, село Строгановка, пациентам учреждения, которые являются недееспособными гражданами и не могут принимать участие в выборах и референдумах, помогают «правильно» голосовать», - сообщила она.
В свою очередь, член Меджлиса крымских татар Айдер Аджимамбетов написал на своей странице в Facebook, о «каруселях» во время референдума. «В Малом Маяке (Алушта) люди обнаруживают (даже те, кто выступают за присоединение Крыма России), что за них уже проголосовали. Данные поступают от самих жителей… К избирательному участку прибыли два автобуса с неизвестными людьми. Местные жители считают, что они прибыли для того, чтобы проголосовать на «референдуме», - отметил он.
Еще одно нарушение, на которое следует обратить внимание – откровенная пророссийская агитация в день проведения голосования. По словам главы ЦИК по выборам делегатов Курултая Заира Смедляева, крупные города автономии «украшены» билбордами, приглашающими проголосовать за Крым в составе России, а над административными зданиями развиваются российские флаги. «В Бахчисарайский район на автобусах завезли «летучих голландцев», которые, очевидно, будут разъезжать по участкам, и вбрасывать бюллетени. Опять же, в голосовании принимают участие и граждане России. В Белогорском районе на участок не допускали журналистов телеканала АТР. Одним словом одно совершенное преступление (незаконный референдум) подталкивает к совершению другого (фальсификации результатов с целью избежать ответственности)», - написал Смедляев на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, нелегитимная власть Крыма, таким образом, нарушает свои же правила игры. Этому, похоже, может быть лишь два объяснения: либо нелегитимная крымская власть просто привыкла вести избирательный процесс за счет обязательных фальсификаций («каруселей», «вборосов» и голосования граждан другого государства), либо настолько не уверена в нужном для себя результате, что вынуждена прибегать к обману.
Крымская «власть» не видит нарушений
Тем временем, глава республиканской комиссии по подготовке и проведению референдума Михаил Малышев не видит никаких проблем с фальсификациями: «Все идет в штатном режиме… Наблюдатели выехали на участки и территории, на которые они планировали ехать и в этом никаких препятствий никому не чинится… Ни одного заявления не зарегистрировано в книге происшествий. Никаких эксцессов, которыми пришлось бы милиции заниматься, не было», - сказал он.
Кроме того, Малышев опровергает информацию об участии в референдуме граждан другого государства: «Не гражданин автономии не имеет права участвовать в референдуме». Правда, самозваные крымские власти считают «гражданами» автономии всех, у кого есть, например, разрешение на проживание на территории Крыма. Такими документами воспользовались в рамках журналистского эксперимента корреспонденты из России, граждане РФ с разрешением на проживание в Крыму – и им выдали бюллетени.
Малышеву вторят и наблюдатели, приглашенные нелегитимной властью Крыма. «Люди постоянно приходят, голосуют, все в отличном настроении. Следует отметить, что нами не было замечено никаких недостатков или нарушений процедуры голосования, можем отметить лишь положительную сторону общекрымского референдума», - заявил наблюдатель от Российской Федерации Леонид Слуцкий.
Неофициальные власти Крыма сообщают, что первые результаты голосования будут озвучены 16 марта, а 17 марта на полуострове объявлен выходным днем.
Тем временем, Украина, США, страны ЕС не признают крымский референдум легитимным. Также незаконным считают плебисцит автономии международные институции, в том числе, ОБСЕ и Венецианская комиссия.
УНИАН