Жить или выживать: референдум по вступлению в пропасть

В конце 2013 года, когда Киев и другие регионы страны выходили на массовые акции протеста, Крым вел себя тише воды, ниже травы. «Мы с полной уверенностью можем утверждать, что разрушительные процессы, в первую очередь, коснутся автономного статуса Крыма. Мы с вами рискуем потерять все, чего с таким трудом достигли за годы существования нашей республики. Нас лишат права говорить, писать, получать образование на родном для большинства крымчан русском языке... Автономия в опасности! Будьте готовы встать на ее защиту», - отмечали тогда крымские депутаты, обращаясь к жителям полуострова.

Когда же в автономию, под видом «самообороны крымчан», зашли российские военные, местные власти не заметили в этом ничего необычного. Более того, под дулами автоматов этих «зеленых человечков», парламент автономии напринимал нелегитимных решений и поменял (не имея на это никакого права) правительство. Новый же глава Совета министров АР Крым Сергей Аксенов, закрыв глаза на тот факт, что полуостров уже захватили российские военные, тут же обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить мир и спокойствие на территории автономии. Так сказать, «легитимизировал» присутствие чужой армии в другой стране задним числом.

1 марта 2014 года Совет Федерации России одобрил ввод ограниченного военного контингента в Крым, аргументировав это необходимостью защиты российских граждан, проживающих в автономии.

Кроме того, местные власти заявили, что 30 марта (а, может, и раньше) состоится референдум о статусе автономной республики, на котором крымчане смогут определиться, в состав какой страны (России или Украины) хочет входить Крым. Между делом, крымский парламент также принял декларацию о независимости.

При этом, ни в Совмине, ни в парламенте Крыма, жителям полуострова даже не попытались объяснить самого главного: как отдельное государство Крым просто не сумеет себя прокормить. Осознавая, что выжить без внешней помощи у АРК не получится, самопровозглашенные власти решили не давать крымчанам права на независимость, и на неконституционном референдуме у жителей полуострова будут спрашивать о том, в составе какой страны едва они предпочли бы жить.

В любом случае, происходящие события уже сулят Крыму немало экономических трудностей, вне зависимости от исхода референдума и все еще дипломатической «крымской войны».

Туристический сезон под угрозой

В экономической структуре полуострова преобладает сектор услуг. На долю этой отрасли приходится более 60%, еще 13% - торговля, 10% - транспорт и связь, операции с недвижимостью – те же 10%, промышленность составляет 16%, сельское хозяйство – 10%, социальный сектор – 10%, государственное управление – 8%. Грубо говоря, собственные доходы Крым формирует за счет туризма.

В 2013 году, по данным министерства курортов и туризма полуострова, автономию посетило около почти 6 миллионов человек, большая половина из которых (около 3,5 млн) — украинцы. Россияне — на втором месте, а гости из Беларуси — на третьем. Учитывая нынешнюю ситуацию: непонятные проверки и обыски автотранспорта на въездах в Крым вооруженными российскими военными «туристами», да и, в целом, их присутствие, вряд ли будет способствовать проведению хорошего туристического сезона.

По данным экспертов, сезон уже де-факто сорван: если год назад уже в это время отели и приличные санатории были забронированы на всю весну-лето и до конца бархатного сезона, то сейчас бронировать на оккупированном полуострове номера никто не спешит. Больше всего страдают от этой ситуации владельцы небольших отелей и пансионатов, бравшие осенью-зимой кредиты для ремонтов в преддверии сезона-2014.

Как скоро бы не улеглось в Крыму напряжение, и сколько бы нынешний нелегитимный глава Совмина Сергей Аксенов не убеждал, что ситуация в Крыму находится под контролем правительства, обещал, что «угрозы для жизни людей нет» и угрожал провокаторам, желающим сорвать курортный сезон, «жестко разобраться», объективные факты свидетельствуют — лето 2014 не станет для автономии прибыльным.

Так, в Ассоциации туроператоров России, на которую так уповает новая крымская власть, уже заявили, что нынешняя ситуация в автономии может стать причиной отказа от поездок для многих потенциальных туристов.

Без дотаций автономия не выживет

К сожалению, Крым является депрессивным регионом и по показателям в других отраслях. «Экономически Крым не сможет обеспечить сам себя самостоятельно. Местного бюджета не хватает даже на выплату заработных плат, пособий, пенсий, содержание госаппарата», - рассказал УНИАН кандидат экономических наук Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского Мемет Абибуллаев.

«Своими налогами Крым обеспечивает себя только на 37%, - подтверждает член бюджетного комитета Верховной Рады Александр Черноволенко. – Все остальное — дотации и субвенции из Киева».

В частности, на 2014 год в государственном бюджете Украины для автономии предусмотрено 3,822 млрд грн дотаций.

Дело в том, что все крупные предприятия автономии, на сегодняшний день, глубоко убыточны. По результатам прошлого года, 35% компаний Крыма показали в отчетности более миллиарда убытков. При этом, многие из них не выплачивают заработные платы: на конец 2013 года сумма долгов по зарплате в АРК составила 53,1 млн грн. Кроме того, на полуострове процветает безработица. По данным Госстата, в Крыму почти 16,5 тысяч безработных.

Де-факто, в настоящее время Украина продолжает платить крымчанам пенсии, социальные пособия и т.п.. В то же время, те платежи, которые находятся в ведении собственно крымского казначейства, в настоящее время приостановлены. При этом, сам Аксенов недавно заявлял о том, что казначейство АРК – под контролем мятежников.

Так как тот же Аксенов заявил о планах перевести финансовую систему Крыма на рубль и отделить ее от Украины, - если крымчане в какой-то момент не получат пенсий, зарплат и социальных выплат, пенять придется на местную власть.

Нужны ли Крыму инвестиции, если не будет воды?

Крым пока еще никуда не отделился, а местные «князьки» уже ведут себя как полноценные властители и вершители судеб. Например, Аксенов, раздавая интервью российской прессе, уже намерен привлекать частных инвесторов для развития бизнеса на полуострове и гарантирует им «закон, защиту и порядок». А также обещает какие-то «ноу-хау» в упрощении процедур ведения бизнеса. Единственное, о чем умалчивает непризнанный премьер: вряд ли инвесторы придут в регион, отрезанный от мира, а банки (кроме российских) дадут местной власти кредиты.

Не поднимается и вопрос пресной воды, необходимой для жизни полуострова (вода используется для водоснабжения и орошения). В силу своих природных особенностей, а не политических желаний и амбиций, Крым, за счет собственных ресурсов, способен себя обеспечить водой только на 16,5%. Остальные 83,5% автономия покрывает за счет воды из Северо-Крымского канала. Поэтому на вопрос «сможет ли Крым, после отсоединения от Украины, оплачивать коммерческую стоимость импорта воды (и какой она будет)», местные политики почему-то ответа не дают.

В этой связи Мемет Абибуллаев не берется сказать, откуда местные власти намерены брать средства на все нужны региона: «Даже если в ближайшее время Крым отсоединиться от Украины, он все равно останется дотационным. Только кто его будет содержать – не понятно».

Надежда на Россию

Нынешнее правительство автономии в вопросах помощи, в том числе, финансовой, возлагает немалые надежды на Российскую Федерацию. Тем более, учитывая, что еще 28 февраля в Государственной Думе РФ зарегистрирован законопроект, предлагающий «принять» новый субъект федерации «в семью». «По результатам референдума, проведенного в соответствии с законодательством иностранного государства на территории данной части иностранного государства, если вопрос о ее присоединении к Российской Федерации получил одобрение, либо по обращению органов государственной власти данной части иностранного государства», - отмечается в документе.

«В случае принятия в РФ в качестве нового субъекта части иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, края, области, автономной области или автономного округа...», - сказано в законопроекте.

Но, как показывает опыт других «независимых» государств, спровоцированных Россией на отсоединение, но до сих пор не признанных ею самой, крымчанам в самостоятельном плавании может быть не сладко. «…Как бы кризис ни развивался, Крым превратится в Приднестровье – эдакую Крымскую Причерноморскую республику – непризнанную никем, кроме РФ и некоторыми вануатами, - недавно сказал известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. – Там будут находиться наши базы (не только Черноморского флота), там будут сидеть наши наместники, «избранные всенародно», там возникнет оффшорная черная зона. Ну, а население... А что население? Оно будет заниматься тем, чем и занималось до сих пор. Что до Киева, что до Москвы... А у нас тут абхазский курортный сезон».

Однако же, поменять украинские дотации на российские у Крыма может вообще не получиться. 4 марта президент РФ Владимир Путин открыто заявил, что Россия не рассматривает вопрос о присоединении Крыма к федерации. «Такой вопрос не рассматривался», - сказал он.

Виолетта Синеглазова, Татьяна Стежар