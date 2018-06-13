Фальсификат по-крымски

Этот вывод можно сделать из заявлений нелегитимного руководства Крыма, которое заранее объявило о количестве крымчан, поддерживающих отсоединение автономии от Украины — 75-82%. При этом, инициаторы «народного» волеизъявления упорно не желают слышать мнение тех жителей полуострова, которые категорически против процессов, происходящих в автономии. В частности, того факта, с какой спешкой политики пытаются провести, по их словам, «судьбоносное мероприятие» для Крыма. Ведь дата проведения референдума менялась три раза: то идем на голосование 25 мая, то 30 марта, а, в итоге, 16 марта.

За неделю до проведения плебисцита, депутаты крымского парламента приняли Временное положение о республиканском (местном) референдуме в АРК. Причем, в авральном режиме и без доступа на заседание наблюдателей и СМИ. Депутатов Верховного Совета Крыма не смутил тот факт, что, тем самым, они нарушили ряд норм украинского законодательства. В частности, новая власть Крыма закрывает глаза на тот факт, что согласно ст. 18 Конституции АР Крым вопросы относительно границ либо территориальной целостности Украины не относится к компетенции АР Крым. По словам адвоката Аллы Кошенко, к компетенции Верховной Рады Крыма не относится разработка и принятие законодательства про проведение референдума. «Депутаты ссылаются на то, что они имеют право проводить, назначать проведение местных и республиканских референдумов, ссылаясь на Конституцию Украины и Конституцию АРК. Однако, закон о местном референдуме отсутствует в украинском законодательстве отсутствует», - напомнила она.

Таким образом, учитывая, что референдум в Крыму касается вопроса целостности границ Украины, его необходимо проводить только на Всеукраинском референдуме. «Изменить границы, территориальную целостности Украины можно либо путем принятия решений в международном суде относительно законности передачи территории АР Крым, в том числе г. Севастополя Украине, либо заключением соглашения между Украиной и Россией. Захват территории Россией не повлечет за собой перехода к ней права на эту территорию. Просто это будет территория, оккупированная Россией», - считает юрист.

Тем не менее, нелегитимная крымская власть плебисцит назначила. На публику глава Центральной избирательной комиссии АРК Михаил Малышев вынес лишь образец бюллетеня и рассказал о комиссиях, которые займутся подсчетом голосов. «В Крыму для проведения общекрымского референдума откроют около 1,2 тысяч участков... Они получат бюллетени за три дня до проведения референдума. В настоящее время решается вопрос об установке веб-камер, чтобы исключить любые обвинения в фальсификациях. Типографией «Таврида» будет напечатано около 2 млн. бюллетеней», - сообщил он.

Но самого главного не рассказал ни Малышев, ни другие нынешние руководители Крыма: фальсификации и массовые нарушения во время проведения референдума прописаны в самом положении, за которое проголосовало большинство крымских депутатов. Накануне дня, отведенного нелегитимной властью автономии для «волеизъявления» граждан, УНИАН с помощью юристов проанализировал принятый парламентом Крыма документ.

Первое, что бросается в глаза – бюллетень, в котором два вопроса:

Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Включив в бюллетень только два вопроса и сформулировав их именно так, нелегитимная власть Крыма свела право выбора жителей полуострова до минимума. Ведь ни о независимости автономии, чего, в частности, желают многие севастопольцы, ни о сохранении статус-кво Крыма в том виде, в котором население проживало последние годы, речь не идет.

Некоторые крымчане все же попытались объяснить властям автономии, что не согласны с ее политикой. Так, на прошлом заседании общественного совета при Симферопольском исполкоме граждане сообщили мэру, что такая формулировка вопросов на референдуме «по сути, не дает выбора». Но руководитель крымской столицы Виктор Агеев нашелся и посоветовал тем, кто не согласен с такой постановкой вопросов, дописать свой ответ в бюллетень «от руки». Правда, мэр Симферополя не уточнил, как такой вариант ответа будет учтен при подсчете голосов. Ведь в 18 главе положения о проведении референдума в Крыму черным по белому написано, что бюллетень, в котором оставлены неотмеченными или отмечены оба варианта ответов, считается недействительным. Получается, что мэр Симферополя заведомо «помог» крымчанам испортить свои бюллетени?

Впрочем, нормы самого положения уже позволяют проводить фальсификации на каждом участке, так как в них сказано, что нарушения не считаются таковыми, если не превышают 10% от явки (по каждому избирательному участку). Грубо говоря, отменить (или не признать) результат голосования на участке можно лишь в том случае, если нарушения «превышают 10% от общего числа участников референдума». А теперь, простая арифметика: к примеру, на одном участке голосует 2,5 тысячи человек, и положение допускает определенный процент нарушений, скажем, три. Это — 30% от проголосовавших. Таким образом, волеизъявление 750-ти человек может быть искажено. Учитывая, что всего откроется 1,2 тыс. участков, то сфальсифицировать голосование можно будет, приблизительно, на 900 тысяч голосов! Это — почти половина жителей автономии.

«Химичить» с цифрами, возможно, будет при составлении итоговых протоколов в территориальных избирательных комиссиях. К примеру, в положении существует норма, позволяющая вносить изменения в протокол подсчета голосов без пересчета бюллетеней для голосования.

Невнятно прописаны и нормы относительно опечатки бюллетеней, протоколов, их транспортировки и доставка. Поскольку, нет четких положений, каким образом транспортировка будет проходить, и кто будет отвечать за сохранность бюллетеней.

Из всего этого можно сделать один вывод: крымское правительство и депутаты решили выслужиться перед Россией, заработать деньги на жизнях крымчан и сделать Крым плацдармом для начала военных действий против Украины. Остается надеяться только на благоразумие людей, которые не позволят политикам сфальсифицировать результаты референдума, цель которого развязать руки России для старта военных действий в нашей стране, от которых, в первую очередь, пострадают крымчане.

Виолетта Синеглазова, Крым