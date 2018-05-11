Жвания стал жертвой конфликта между Ющенко и Луценко?

Куда девался проект постановления с регистрационным номером 1331? Он же точно должен был стоять на своем законном месте, согласно правилам нумерования документов, заведенным в аппарате Верховной Рады Украины. Еще раз по скверной журналистской привычке всматриваюсь в соответствующую страничку сайта ВР :

1335 14.01.2008 Проект Постановления о назначении И.Куруса на должность Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Кабинет Министров Украины

1334 14.01.2008 Проект Постановления об освобождении Прутника Э.А. от должности Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Кабинет Министров Украины

1333 14.01.2008 Проект Постановления о назначении А.Портнова Председателем Фонда государственного имущества Украины. Кабинет Министров Украины

1332 14.01.2008 Проект Постановления об освобождении В.Семенюк от должности Председателя Фонда государственного имущества Украины. Кабинет Министров Украины

1330 14.01.2008 Проект Постановления об освобождении Костусева А.А. от должности Председателя Антимонопольного комитета Украины. Кабинет Министров Украины

1329 14.01.2008 Проект Постановления о назначении Гайдука В.А. на должность вице-премьер-министра Украины. Кабинет Министров Украины

Нет, все так и есть. Пропущен проект 1331! А судя по всему, был. Более того, по логике, это как раз должен был бы быть проект постановления о назначении Жвания Давида Важаевича на должность председателя Антимонопольного комитета Украины. Логика простая: сначала идет проект о снятии с должности „бело-голубого”, потом проект о назначении его „помаранчевого” преемника. Снимаем невесту отечественного бизнесмена Валентину Семенюк – назначаем „частного” юриста Андрея Портнова. Снимаем кандидата экономических наук Эдуарда Прутника, назначаем ревнителя украинскости в эфире Игоря Куруса. А тут снимаем земляка славного Пидрахуя Алексея Костусева – и никого не назначаем? Непорядок!

А откуда он, собственно, взялся, этот пробел? Если не изменяет память, первый вице-премьер-министр Александр Турчинов огласил на днях недвусмысленное намерение правительства подать среди других и кандидатуру Давида Жвания на должность председателя АМК. Чтобы 18 января на пленарном заседании ВР депутаты официально приняли постановление о его назначении. Согласно Конституции.

Все другие кандидатуры, которые называл Александр Валентинович, фигурируют на официальном сайте ВР. Куда же делся политик, снискавший репутацию спонсора „Народной самообороны” и одного из „любих друзів”?

Будем рассуждать логично. На то, чтобы снять эту строку с официального сайта, должны были быть официальные основания. Это же не место для волюнтаризма, даже если этот волюнтаризм будет исходить от самого Председателя ВР. Проект отсутствующего на сайте постановления о назначении подавался Кабинетом Министров Украины. И только сам Кабмин мог отозвать свой проект. А подписать письмо об отзыве должна была глава правительства Ю.Тимошенко. Скорее всего, так оно и было.

Но в таком случае возникает целый пакет неприятных вопросов. Если имел место отзыв проекта постановления ВР, почему общественность и СМИ не имеют об этом никакой информации? Почему коллизии вокруг назначения на одну из важных и (что скрывать!) хлебных правительственных должностей носят кулуарный, теневой характер? Почему правительство не объясняет и не мотивирует свои действия? Почему журналисты вынуждены „вычислять” эти действия, анализируя чудеса парламентско-правительственной нумерологии?

Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы от официальных лиц в правительстве, руководстве ВР. Да и от Секретариата Президента тоже. О достоверности информации, обнародованной одним из интернет-сайтов о том, что Юлия Тимошенко отозвала представление на Давида Жвания по личной просьбе Президента Виктора Ющенко. Так якобы сообщил анонимный источник в блоке НУ-НС. А еще источник говорит, будто Ющенко блокирует любое продвижение кандидатов от Народной Самообороны из-за личного конфликта между Президентом и министром МВД и лидером НС Юрием Луценко.

А что происходит на самом деле? Новые власти очень много говорят о прозрачности, демократии, свободе слова. А на практике имеем тайком, без объяснений и комментариев, вырезанный чьими-то безымянными ножницами проект кадрового постановления парламента.

Николай Писарчук