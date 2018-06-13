Вехи недели. Крым, ложь и нерешительность

Российское военное вмешательство в Крыму остается секретом только для Владимира Путина, министров обороны и иностранных дел России и других официальных лиц. Взяв на вооружение тактику «маленькой победоносной войны», властелин Кремля даже не пытается объяснить согражданам, чем же вызвана острая реакция США и ЕС на происходящее на полуострове, почему худеет рубль и уменьшается приток иностранных инвестиций. Владимир Владимирович не собирается мириться с тем, что в Крыму развитие ситуации проходит не по первоначальному сценарию. МИД и Минобороны продолжают отрицать очевидные вещи, фактически превращая своих военных в Крыму в неопознанных террористов.

Политические партнеры Кремля на Крымском полуострове, действия которых российский президент прикрывает на международном уровне, активно профанируют идею проведения референдума в АРК. Если его проведение 25 мая имело смысл в контексте одновременности с президентскими выборами в Украине, то перенос даты волеизъявления на 16 марта помогает самому наивному иностранному наблюдателя понять, что у господ Константинова и Аксенова работает формула Сталина «Важно не как голосуют, а как считают». Справедливости ради заметим, что иностранцу попасть в Крым сегодня непросто не только по причине срыва курортного сезона. Показательно, что крымский премьер заметно нервничает, когда ему предлагают открытый диалог, а спикер Верховного Совета находит понимание исключительный в Москве. Марионеточный характер действий «правителей Крыма» очевиден любому незаангажированному наблюдателю.

Если в Крыму авторитет украинской власти держится преимущественно на неуступчивости наших военных, то в юго-восточных областях континентальной Украины наблюдается опасное двоевластие. Создается ощущение, что российско-украинская граница в Донецкой и Луганской областях напоминает проходной двор, а новые главы областных администраций просто не знают, что им делать. Смена пяти глав управлений внутренних дел в областных центрах после недели их работы – далеко не лучший показатель эффективности нового министра внутренних дел. И даже задержание «народного губернатора Донбасса» Павла Губарева сотрудниками СБУ – лишь ложка меда в бочке восточноукраинского дегтя.

Досадно, что в ставшей парламентско-президентской республике Украине Верховная Рада, мягко говоря, мышей не ловит, ограничиваясь декларациями о намерениях и работой в комитетах. С таким подходом к решению государственных проблем нынешнему парламентскому созыву не избежать скорого похода на досрочные парламентские выборы. Если «регионалы» нового председателя партии выберут только 15 марта, то остальным политическим силам предстоит пробовать себя и в ходе президентской гонки. Социологи зафиксировали лидерство Петра Порошенко с прицелом на голосование 25 мая. Впрочем, расслабляться Петру Алексеевичу не стоит, поскольку Юлия Тимошенко еще не сказала своего последнего слова в агитационной кампании, где она обычно рассчитывает на финишный спурт. Виталию Кличко заметно не хватает политического опыта. Зато с энтузиазмом новичка намерен бороться за президентский пост лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, чье появление на политическом горизонте радует российских пропагандистов.

Хорошие новости для Украины приходили на минувшей неделе только с Запада. И дело не только в моральной поддержке со стороны ЕС и США, политические лидеры которых, похоже, не ожидали от России такой прыти в Крыму. Европейский Союз в этой ситуации поступился принципами, согласившись на разделение Соглашения об ассоциации с Украиной на политическую и экономические составляющие, причем первая будет подписана в ближайшее время. Свое понимание непростой ситуации в Украине Брюссель подкрепил обещанием помощи размером в 15 миллиардов долларов. Вашингтон продемонстрировал восстановление стратегического партнерства с Киевом, согласившись принять Арсения Яценюка на высшем политическом уровне для политических консультаций. Однако этой помощи будет недостаточно, если украинские политики и граждане не мобилизуются на борьбу с российским вторжением.

Евгений Магда