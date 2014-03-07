В Белом доме обещают сдерживать посягательства России на украинские территории

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Вильям Бернс во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 6 марта, говорится в сообщении Белого дома.

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Президент Барак Обама, Госсекретарь Джон Керри и вся администрация настойчиво работают, постоянно и методически, чтобы обеспечить срочную международную поддержку для Украины, для противостояния давлению России. Среди основных элементов стратегии поддержки Украины - «сдерживания дальнейших посягательств на украинские территории и дальнейшее давление, чтобы положить конец оккупации Крыма Россией», - отметил Бернс.

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«Претензии со стороны России никогда не были убедительными и не давали ни одного повода для военного вмешательства», - считает заместитель госсекретаря.

«Мы дали четко понять, что то, что Россия сделала, будет иметь последствия. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы дать понять: эти последствия будут расти, если вмешательство будет расширяться», - отметил он.

Обама 6 марта подписал решение о введении санкций, в частности замораживание активов и запрещение на поездки физических и юридических лиц, причастных к деятельности, которая подрывает демократические процессы или институты в Украине, угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, лиц, которые принимают участие в незаконном присвоении активов Украины или предъявляют претензии на управление любой административно-территориальной единицей или областью Украины без соответствующих полномочий на это от власти Украины. Это решение будет вводиться на гибкой основе для определения тех, кто непосредственно принимал участие в дестабилизации ситуации в Украине.

Государственный департамент США также ввел визовые ограничения для ряда чиновников и частных лиц.

«Мы продолжаем пересматривать каждый аспект наших отношений с Россией - от приостановки подготовки к саммиту G-8 в Сочи до приостановке ключевых элементов наших двусторонних отношений», - отметил Бернс.