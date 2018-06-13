Период полураспада Партии регионов

В момент наивысшего пика фракция регионалов имела в своем составе 205 депутатов. На сегодняшний день она остается самой многочисленной в Верховной Раде, насчитывая 119 нардепов. Не факт, что это нижний предел. Норма возвращенной Конституции запрещает депутату выходить из фракции, по спискам которой он был избран в парламент, но ничего не говорит о депутатах, прошедших по мажоритарным округам. По партийному списку регионалы завели в Раду 72 человека. Часть из них успела покинуть фракцию, а вот остальные, вольно-невольно, останутся в ней до конца работы парламента в его нынешнем составе. Если, конечно, не будут исключены решением своих однопартийцев или лишены статуса в результате вступления в законную силу обвинительных приговоров.

Интересно взглянуть, что же представляет собой фракция ПР в период полураспада в плане количества покинувших ее и оставшихся в ней представителей олигархических и прочих групп влияния. Вряд ли анализ будет предельно точным, но, в любом случае, поможет определить контуры политических стратегий людей, одни из которых играли ключевые роли в украинской публичной и непубличной политике до недавнего времени, а другие продолжают делать это по сей день.

Два списка «групп влияния»

Кто «чей» в украинском парламенте, и до какой степени доходит преданность народных избранников тем, кто сделал их таковыми, со стопроцентной уверенностью утверждать нельзя. Однако в открытых источниках время от времени появляется информация, позволяющая делать выводы на этот счет. 20 февраля один такой список опубликовала на своей странице в Фейсбуке депутат от «Батькивщины» Леся Оробец. «Разбивку депутатов буду давать по неформальным группам симпатии к тому или иному олигарху» - написала она.

Оробец, обозначила, что указывает фамилии только тех депутатов, которые не явились на заседание, но количество избранников в «группах влияния» известных олигархов и политиков при этом указала. Также она предупредила о возможных неточностях в списке, «потому что работа фактически с колес».

С колес или нет, но во многом «список Оробец» повторяет другой перечень парламентских групп влияния, опубликованный еще по горячим следам прошедших парламентских выборов. Он появился на одном из украинских сайтов в конце ноября 2012 года. Подписи под текстом не было. Судя по объему проделанной работы, он может быть плодом коллективного творчества – ведь в статье перечислялись пофамильно представители всех парламентских групп влияния, избранные по партийным спискам и мажоритарным округам. Люди, хорошо ориентирующиеся в украинской политике и местных партийных раскладах, оценивают этот текст как несколько поверхностный и не лишенный ряда ошибок, но при этом все равно отражающий реальную ситуацию более-менее адекватно.

«Список Оробец» в плане названных фамилий и последовательности их перечисления настолько коррелирует с этим текстом по целому ряду групп влияния (за исключением тех, кто перестал быть депутатом за время, разделяющее появление двух списков), что можно считать один из них источником для другого или допустить, что оба были заимствованы из одного источника. Базируясь на этих документах и прочей информации отрывочного характера, можно составить примерную картину того, что осталось от парламентской фракции регионалов на сегодняшний день.

Крупные «игроки» в рядах регионалов

К группе влияния богатейшего из украинских бизнесменов Рината Ахметова оба документа относят сорок нынешних депутатов. Из шестнадцати, попавших в парламент по партийному списку регионалов и не перешедших потом в структуры исполнительной власти, во фракции остались все шестнадцать. Из девяти, победивших по мажоритарным округам Донецкой области – все девять. Из тринадцати, связываемых с Ахметовым победителей на округах Днепропетровщины, остались двенадцать. Членами «группы Ахметова» называли еще двух депутатов, один из которых остался во фракции, а другой покинул ее 4 марта. Итого, вместо сорока нардепов, группа Ахметова во фракции ПР теперь насчитывает тридцать восемь. То есть, «тонущий корабль» не оставил почти никто из людей украинского «олигарха №1». А, если сделать поправку на возможные неточности списков, то вообще никто.

Иначе обстоит дело с «группой Януковича». К ней оба списка относят самое большое количество депутатов во фракции регионалов – 49. Сюда аналитики включили и часть так называемых «старых донецких», и ставленников «Семьи», и людей, преданных лично Януковичу или обязанных ему своим попаданием в парламент (по партийному списку или мажоритарным округам нескольких юго-восточных областей).

Депутатов-«списочников», относимых, по этим критериям, к группе Януковича, было 23 человека. Это, если считать спикера Рыбака, который вышел из фракции после избрания на пост и не вернулся до сих пор. Десять из них покинули фракцию, остались в ней – тринадцать. Похожий расклад и среди мажоритарщиков – остались во фракции пятнадцать человек, а вышли из нее - одиннадцать.

Вряд ли оставшиеся во фракции ПР двадцать восемь депутатов очень разнородной и изрядно поредевшей «группы Януковича» будут в дальнейшем отстаивать в ней интересы Виктора Федоровича. Да и вряд ли останутся единой группой. Скорее, разойдутся по другим группам внутри фракции или сформируют новые. А некоторые вряд ли останутся депутатами, в связи с вступлением в силу обвинительного приговора или переездом на постоянное жительство в другую страну. Как, например, Виктор Янукович-младший, дальнейшая биография которого может развиваться по любому из этих двух сценариев.

Группу Фирташа-Левочкина-Бойко можно назвать единственной, по которой наблюдаются значительные расхождения между источниками как по количеству депутатов, так и по порядку их перечисления. Ее состав однозначно не был списан Оробец или ее помощниками с ноябрьской статьи 2012 года. Из двадцати одного нардепа группы «газовиков», входивших какое-то время в партийную фракцию регионалов, пока не вышли из нее десять человек.

Депутатские группы без влияния

Тринадцать регионалов эксперты относили к группе Андрея Клюева. Из них, в настоящее время, во фракции остались только четверо. Да и этих четверых теперь вряд ли можно называть «группой Клюева». Особенно после того, как 4 марта фракцию ПР покинул брат экс-главы президентской администрации Сергей.

Не избежала значительных потерь небольшая группа из шести человек, которую связывали с экс-премьером Азаровым. От нее во фракции регионалов осталось лишь два депутата. Из шести депутатов состояла и луганская группа лидера фракции Александра Ефремова. Пока что от фракционной прописки не отказался ни один из них. А вот из семерых нардепов, считающихся протеже харьковского тандема Добкина и Кернеса, остались четверо.

Не вышел из фракции ни один из пяти крымских мажоритарщиков, обозначенных экспертами, как группа свергнутого крымского премьера Могилева. А из пятерки бывших членов партии Сергея Тигипко «Сильная Украина», которых считают костяком его группы, двое фракцию покинули. Ушли от регионалов и все три депутата, попавших в партийный список и парламент по квоте Владимира Литвина. Из троих регионалов, которые, как считается, представляют во фракции интересы Виктора Пинчука, остались два.

Остальных членов фракции эксперты плотно не ассоциируют с какой-либо из названных групп влияния, но достаточно отчетливая картина складывается и без этого.

Как видим, главным держателем акций, пусть и выпихнутой, против воли, в оппозицию, но, по-прежнему, самой многочисленной парламентской фракции, становится Ринат Ахметов. Твердого арифметического большинства у него, на данный момент, нет. Но остальные группы внутри фракции разрозненны, малочисленны, обезглавлены или слишком деморализованы, чтобы составить ему конкуренцию за лидерство. А это значит, что решающим, в плане определения дальнейшей политики регионалов, включая основную ставку на президентских выборах, будет именно его голос.

Игорь Гридасов